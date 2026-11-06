Aunque el Bayer Leverkusen y el Benfica comparten la etiqueta de favoritos en las cuotas Europa League, los primeros datos sugieren que el mercado no está contando toda la historia.

Mercado de ganador de la Europa League 2026/27 Cuota ⭐ Bayer Leverkusen 5.50 Benfica 5.50 Bournemouth 7.00 AC Milan 17.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Bayer Leverkusen: la apuesta de valor de la Europa League

Pocos equipos han arrancado la fase de liga de la Europa League de forma tan convincente como el Leverkusen. Sin embargo, el mercado de apuestas cree que tienen la misma probabilidad implícita que el Benfica de alzar el trofeo. Esa diferencia entre rendimiento y precio es donde reside el valor actual.

El conjunto de la Bundesliga lidera la fase de liga en xG (10,96). Son el único equipo que ha alcanzado una cifra de dos dígitos de xG en sus tres primeros partidos. También han sumado un máximo de la competición de 72 tiros, con casi la mitad (33) a puerta.

En muchos sentidos, deberían haber marcado todavía más goles de los que ya llevan. Han desperdiciado 12 de sus 17 grandes ocasiones. Eso explica por qué su desaprovechamiento de xG (-2,96) es el cuarto más alto de toda la Europa League en este momento. Esto sugiere que todavía hay margen de mejora en los resultados del Leverkusen.

Defensivamente, son igual de sólidos. Han encajado el xG más bajo de la fase de liga hasta ahora (1,62). El equipo alemán ha mantenido tres porterías a cero y también ha sido el que menos tiros ha recibido en total, con solo ocho que han ido a puerta.

Ese control se basa en su 60 % de posesión media, junto con un 90,4 % de acierto en el pase (1.705 pases completados de 1.887). El Leverkusen también tiene el cuarto mayor número de toques en el área rival (116), lo que pone de manifiesto su capacidad para convertir la posesión en ocasiones de ataque.

Hay, eso sí, motivos para cuestionar las credenciales del Leverkusen en fase eliminatoria. Perdieron eliminatorias consecutivas de octavos de final de Champions League ante el Arsenal y el Bayern en 2025/26 y 2024/25, respectivamente.

Sin embargo, la segunda competición europea de clubes es una historia distinta. El Leverkusen llegó cómodamente a la final de este torneo en 2023/24.

Benfica: su contundencia de cara a puerta lo convierte en serio candidato

Los portugueses del Benfica encabezan el mercado de ganador de la Europa League junto al Bayer Leverkusen. Sus números en bruto explican por qué.

Aunque carecen de las cifras subyacentes del Leverkusen, han sido clínicos esta temporada. Sus diez goles en la fase de liga los convierten en el equipo más goleador de la competición.

Esa eficacia se refleja también en su forma doméstica en la Liga Nos. Los hombres de Marco Silva promedian 2,7 goles por partido, la cifra más alta de la primera división portuguesa. También lideran la media de posesión (63,3 %) y son segundos en xG (22,4), solo por detrás del Oporto (22,8).

Sin embargo, sus números en la Europa League no son tan convincentes. El Benfica ha creado solo nueve grandes ocasiones hasta ahora y ha fallado cuatro de ellas. Un volumen bajo de ocasiones de calidad podría pasarles factura cuando se enfrenten a rivales más duros en las últimas fases de la competición.

El club también debe lidiar con la célebre maldición de Béla Guttmann. El legendario entrenador supuestamente predijo en 1962 que el Benfica no volvería a ganar un trofeo europeo en 100 años. El conjunto portugués ha perdido desde entonces sus ocho finales continentales. Esto incluye dos finales consecutivas de la Europa League perdidas en 2013 y 2014.

En una nota más positiva, Silva conoce bien a muchos de los principales rivales del Benfica en la Europa League. Silva se enfrentó a los equipos de la Premier League Bournemouth, Sunderland y Crystal Palace durante su etapa al frente del Fulham.

Sus 229 partidos al mando en Craven Cottage podrían darle al Benfica una ventaja competitiva en la fase eliminatoria.

Bournemouth: su solidez defensiva lo convierte en un contendiente interesante

Los clubes de la Premier League han dominado la Europa League en los últimos años. Los equipos ingleses han ganado títulos consecutivos de la Europa League, con el Aston Villa levantando el trofeo en 2025/26 y el Tottenham en 2024/25.

Los Cherries están comenzando su primera campaña europea de la historia. Además, afrontan la Europa League con un nuevo entrenador. Andoni Iraola se marchó al Liverpool, y Marco Rose asumió el relevo.

El hecho de que sean actualmente los terceros favoritos para alzar el trofeo se basa en gran medida en sus finanzas. Cuentan con la plantilla más valiosa de la competición, valorada en aproximadamente 745 millones de €. El Crystal Palace les sigue de cerca, con una plantilla valorada en 670 millones de €.

Esta profundidad de plantilla podría resultar especialmente útil durante un calendario exigente, con compromisos europeos los jueves por la noche seguidos de partidos domésticos el fin de semana.

Puede que no tengan los números ofensivos del Leverkusen, pero el equipo de Rose cuenta con una base defensiva sólida. Han permitido solo 1,85 de xG, la segunda cifra más baja de la competición. Esto demuestra que a los rivales les cuesta generarles peligro. Solo han recibido seis tiros a puerta en tres partidos.

Su falta de experiencia en las últimas fases de las competiciones europeas es, sin duda, el mayor riesgo.

AC Milan: su pedigrí europeo lo convierte en una apuesta interesante a largo plazo

El Milan es una de las selecciones más intrigantes entre los outsiders del mercado de ganador de la Europa League. Los rossoneri atraviesan un buen inicio de temporada en la Serie A, como demostró su victoria por 3-1 en el derbi ante el Inter la semana pasada.

Sin embargo, ya están a siete puntos en la lucha por el Scudetto, una desventaja considerable tras más de un cuarto de temporada.

Si el Scudetto se les escapa de nuevo, Ruben Amorim podría pronto centrar sus esfuerzos en el frente europeo. Han mostrado destellos de calidad, especialmente en su reciente victoria sobre el Inter.

Sin embargo, sus cifras subyacentes sugieren que les cuesta controlar los partidos ante rivales de primer nivel, tanto en casa como fuera. Son 24.º en la fase de liga en grandes ocasiones creadas y 17.º en la tabla de xG de la Europa League. Además, promedian solo un 48 % de posesión, lo que les sitúa 27.º en ese apartado.

La comparación entre el Milan y la Juventus es donde reside el valor. La Vecchia Signora tiene una cuota mucho más corta que los rossoneri. Esto a pesar de sus problemas estructurales de fondo y de una forma peor esta temporada.

El equipo de Amorim parece ofrecer mejor valor que una Juve sobrevalorada en las cuotas. En definitiva, el pedigrí europeo del Milan lo convierte en una apuesta atractiva si sus opciones de Scudetto se desvanecen y centran su atención en la Europa League.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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