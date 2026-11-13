El Valencia solo ha descendido una vez de la Primera División, en la 1985/86. Sin embargo, nueve puntos en 12 partidos dejan al club a un puesto del descenso esta temporada.

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¿Por qué le ha ido tan mal al Valencia?

La campaña 2026/27 del Valencia en LaLiga se torció mucho antes del primer pitido. Un verano de 2026 con fichajes poco acertados dejó a la plantilla corta de intensidad de presión y velocidad en el contragolpe.

El club hizo lo posible por incorporar jugadores con experiencia, como Guido Rodríguez, Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic. Aun así, la plantilla sigue muy descompensada.

La cuestionable política de fichajes llevó, como era de esperar, a un mal arranque de temporada. El club se vio obligado a actuar a mediados de septiembre, destituyendo al entrenador Carlos Corberán. No fue el único damnificado: el CEO Ron Gourlay también fue relevado de su cargo, con el regreso del exdirector deportivo Braulio Vázquez.

Javier Aguirre fue nombrado sucesor de Corberán, pero el exseleccionador de México no ha logrado por ahora encender la reacción.

Con todo, ha habido algunas señales alentadoras. Aguirre ha descartado el bloque bajo, pasivo y estéril de Corberán en favor de un sistema más compacto y combativo. El Valencia ha dejado la portería a cero en dos de sus últimos cinco partidos con él en el banquillo.

Una de esas porterías a cero llegó en un empate sin goles ante el Athletic Club, que permitió a Los Che sumar un punto poco habitual en Mestalla.

Esa mejora defensiva es modesta y ha hecho poco por cambiar el panorama inmediato en la clasificación de LaLiga.

En realidad, el problema mayor está en la otra área. Los Che apenas han marcado ocho goles en 12 partidos, lo que convierte a su línea de ataque en la más floja de toda la categoría.

Un equipo que defiende algo mejor pero sigue sin marcar es un equipo que seguirá perdiendo puntos, y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

¿Qué dicen los números sobre el bache del Valencia?

El Valencia llegó al parón de noviembre en el puesto 19, con solo nueve puntos de 12 partidos. Sus ocho goles marcados son, junto a otro equipo, el peor dato de la liga. Sus únicas victorias en LaLiga han llegado fuera de casa, con sendos triunfos ajustados por 1-0 en Alavés y Elche.

Jugar en Mestalla ha supuesto poca ventaja. El equipo está sin ganar en sus últimos siete partidos como local, con cinco derrotas y solo dos puntos de 21 posibles.

Esa racha incluye una dura derrota por 5-0 ante el vigente campeón, el Barcelona. Además, el Real Madrid ganó 3-0 en Mestalla antes del parón de noviembre.

Los datos avanzados tampoco favorecen su inicio de temporada. Han marcado ocho goles con un xG de 11,73, lo que sugiere que han sido poco efectivos de cara a puerta.

Aun así, ese xG de 11,73 está lejos de ser un buen dato: es el tercer peor de la categoría. Peor aún, tienen el segundo peor promedio de tiros a puerta por partido (2,8).

También son últimos en LaLiga en tiros totales (118) y terceros peores en porcentaje de conversión de tiro a gol (6,78 %). Incluso ocupan el penúltimo lugar en toques en el área rival (199). Todo ello apunta a que la generación de ocasiones es tan pobre como su definición.

El dato del delantero Hugo Duro es un ejemplo perfecto. El ariete titular del Valencia todavía no ha registrado ni un solo tiro a puerta en sus 10 apariciones en LaLiga 2026/27.

La historia ofrece cierto consuelo, lo que podría explicar por qué las cuotas de su descenso siguen siendo altas. El Valencia solo ha bajado de la máxima categoría española una vez, en la 1985/86, y regresó a la Primera División al año siguiente.

Sería una pena que un club tan grande descendiera, más aún con el traslado previsto al Nou Mestalla en 2027/28. Tienen que revertir la situación para mantener la categoría.

¿Está el mercado infravalorando el riesgo de descenso del Valencia?

Antes de que arrancara la temporada 2026/27 de LaLiga, las casas de apuestas daban al Valencia una probabilidad implícita de descenso de entre el 18 % y el 20 %.

Se esperaba que estuvieran en la zona baja de la tabla, pero no como un claro candidato al descenso. Sus cuotas eran mucho más altas que las del Málaga, el Racing de Santander y el Deportivo, los tres recién ascendidos.

Sorprendentemente, el mercado apenas ha cambiado. Las opciones de descenso del Valencia han subido ligeramente, del 18 % al 20 %. Y eso pese a estar a un puesto del último lugar, con casi un tercio de la temporada ya disputada.

Si los apostantes pasaron de este mercado en verano, ahora podría ser el mejor momento para reconsiderarlo.

Cinco equipos de LaLiga siguen considerándose más propensos a descender. El Málaga (75 %) es el claro favorito, seguido del Racing de Santander (40 %), el Levante y el Elche (ambos 31 %) y el Getafe (27 %).

El Valencia tiene, junto a otro equipo, el peor ataque de la liga y es último en tiros totales. Tampoco cuenta con un fortín en casa al que recurrir, habiendo sumado solo dos puntos de 21 posibles en Mestalla. Dadas esas debilidades, una probabilidad de descenso del 20 % parece claramente generosa.

También hay un argumento de timing a tener en cuenta. Muchas casas de apuestas parecen estar valorando al Valencia por su estatura histórica y por la reputación de Aguirre como especialista en la permanencia, sin reconocer del todo su forma en caída libre ni sus pésimos números avanzados.

Por delante le espera un tramo exigente de partidos a domicilio ante el Rayo Vallecano, el Getafe y el Atlético de Madrid. Malos resultados ahí podrían empujar finalmente al mercado a recortar las cuotas sobre un posible descenso del Valencia.

Hay, eso sí, motivos para la cautela. Es cierto que el Valencia ha rendido por debajo de su xG, aunque solo por tres goles. Los ajustes defensivos de Aguirre también han dado dos porterías a cero en los últimos cinco partidos.

Con uno de los ataques menos productivos de la liga y un registro tan pobre como local, la larga y orgullosa trayectoria del Valencia en la máxima categoría española está en peligro. El mercado de su descenso es uno que los apostantes deberían explorar.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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