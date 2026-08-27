Por qué el fichaje de Rodri puede cambiar las apuestas del Barcelona

Mercados de apuestas del Barcelona en LaLiga 2026/27 Cuotas Barcelona gana y Ambos equipos marcan (No) - Barcelona vs Athletic Club 2.20 Barcelona gana y Ambos equipos marcan (No) - Barcelona vs Rayo Vallecano 2.00

El Barça logró 15 victorias sin encajar gol el curso pasado. Sin embargo, las cuotas aún infravaloran su gran solidez defensiva.

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🧱La defensa de Flick ya era un muro antes de Rodri

El Barcelona recibe al Athletic Club en el Camp Nou este jueves, antes de medirse al Rayo Vallecano cuatro días después. Ambos compromisos hacen que valga la pena analizar la opción de dejar la portería a cero para tus pronósticos.

Un equipo que solo encajó 10 goles en 19 partidos de LaLiga como local el curso pasado sigue teniendo cuotas muy generosas en el mercado de "gana sin encajar". La llegada de Rodri hace que dejar la portería a cero sea todavía más factible, pero el valor ya estaba presente gracias a la estructura construida por Hansi Flick.

El Barcelona conquistó su 29º título de LaLiga la temporada pasada encajando únicamente 36 goles, el segundo mejor registro del campeonato. Joan García se adjudicó el Trofeo Zamora en su primera campaña en el club tras firmar 15 partidos con la portería a cero —el récord de la categoría— y encajar una media de apenas 0,70 goles por choque.

En su feudo, el dominio fue absoluto. Los de Flick ganaron los 19 encuentros disputados en casa en el campeonato doméstico, lo que supuso el primer pleno de victorias como local en la historia de LaLiga, recibiendo tan solo 10 tantos en contra.

Los resultados del Barcelona pueden camuflar ciertos riesgos defensivos. El equipo defiende con una línea muy adelantada y una trampa del fuera de juego bien coordinada, lo que deja bastante espacio a la espalda tras la presión inicial.

Sobre el papel esto invita a los contraataques rivales, pero en la práctica ningún equipo de la división recibió menos goles en su propio feudo.

🛠️Rodri apuntala la estructura defensiva del Barça

Rodri se incorporó procedente del Manchester City el pasado 18 de agosto en un traspaso valorado en hasta 76,5 millones de euros, firmando con el club hasta junio de 2030. El centrocampista aterriza tras haber sido galardonado con el Balón de Oro del Mundial 2026, donde capitaneó a España hacia su segundo título mundial.

Con Rodri al mando en la medular, La Roja encajó un solo gol en los ocho partidos disputados en la cita mundialista de Norteamérica. Unai Simón dejó la portería a cero en siete ocasiones, la cifra más alta para un guardameta en una sola edición del torneo. En la final frente a Argentina, Rodri completó 101 de sus 105 pases y se impuso en el 80% de sus duelos.

Eso es exactamente lo que Flick busca en su centro del campo. La capacidad de Rodri para leer el peligro, recuperar el balón y frenar las contras recuerda a lo que en su día aportaba Sergio Busquets al Barcelona. El propio Rodri ha asegurado que el estilo del club le encaja a la perfección, por lo que la aclimatación promete ser idónea.

Sin embargo, existe un motivo de precaución. Rodri se sometió a una pequeña intervención quirúrgica en la espalda tras el Mundial y no volvió a entrenar con el grupo hasta el pasado lunes, perdiéndose así el choque ante el Elche. Se espera que entre en la convocatoria del jueves y pueda debutar, aunque su carga de minutos se gestionará de manera prudente.

Incluso si no parte como titular, el argumento a favor de la portería a cero sigue siendo igual de sólido, ya que los números de la pasada campaña hablan por sí solos.

📉El valor real en las cuotas actuales

El Athletic finalizó en duodécima posición el curso pasado anotando 43 goles en liga y se encuentra en pleno proceso de reconstrucción a las órdenes de Edin Terzić. Su arrancada liguera no fue la deseada, sufriendo una derrota por 1-3 en casa frente al Sevilla. Aquel choque se torció en los primeros 10 minutos con la expulsión de Yuri Berchiche, a la que siguieron varios errores defensivos. Una preparación muy lejos de ser la ideal antes de visitar el Camp Nou.

El historial de enfrentamientos directos augura una tarea titánica para los leones, puesto que el Barcelona ha salido victorioso en sus últimos seis duelos. El Athletic solo pudo anotar un gol en el total de esas derrotas, encajando a su vez 17 tantos.

Además, el cuadro de Flick ha dejado la portería a cero en sus últimos cinco enfrentamientos ante los vascos. Esto incluye un 3-0 en el Camp Nou en noviembre de 2025 y una goleada por 5-0 en las semifinales de la Supercopa disputadas en Yeda en enero. El Athletic no gana en el feudo azulgrana desde el año 2001.

Con estos precedentes, el mercado de "gana sin encajar" cobra un atractivo especial. Que el Barcelona venza al Athletic manteniendo su portería imbatida se cotiza con una probabilidad implícita de entre el 40% y el 43% según el operador. Teniendo en cuenta el balance reciente de los culés en su estadio, se presenta como una apuesta de un valor considerable en cualquier casa de apuestas.

El partido ante el Rayo ofrece otra perspectiva muy interesante. Los franjirrojos concluyeron en la octava plaza el año pasado con 41 goles a favor, pero han comenzado este curso 2026/27 con dudas: tropezaron por 2-1 ante el Sevilla y empataron 1-1 en casa frente al Deportivo Alavés.

El Barcelona ha ganado sus dos últimos duelos como local ante el Rayo Vallecano, ambos por un ajustado 1-0 (en marzo de 2026 y febrero de 2025). Asimismo, ha dejado la puerta a cero en tres de los últimos cinco choques directos entre ambos.

Considerando que las cuotas le otorgan una probabilidad implícita de entre el 48% y el 50% a la opción de no encajar gol, la selección resulta muy razonable a tenor de la tendencia reciente de esta cita.

Aunque la temporada acaba de arrancar, la fortaleza del Barcelona como local ya convierte el mercado de "gana sin encajar" en una vía muy apetecible. Con Rodri blindando la medular por delante de la zaga, apostar por que no encajen gol frente al Athletic se perfila como un excelente punto de partida.

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