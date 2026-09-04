Por qué el fichaje frustrado de Julián Álvarez impulsa las apuestas por el Atlético

Con el Atleti negándose a ceder y vender a su gran delantero, ¿es el argentino capaz de convertirlos en candidatos nacionales y continentales en la 2026/27?

Mercados de apuestas para el Atlético de Madrid 2026/27 Cuota ⭐ Atlético de Madrid campeón de LaLiga 15.00 Atlético de Madrid campeón de LaLiga sin contar al Barça y al Real Madrid 1.65 Atlético de Madrid top 4 1.20 Atlético de Madrid campeón de la Champions League 35.00

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

📺La novela se cierra, al menos hasta enero

Álvarez comunicó al director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, que no saldría este verano. El Atlético había dejado clara su postura desde el principio: no negociarían con el Barcelona, el destino que el jugador había manifestado preferir.

El Arsenal fue la alternativa seria y presionó hasta el final. Esos avances no convencieron al jugador. El consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín resumió la situación con sencillez: competir con la élite exige jugadores de élite, y él incluye a Álvarez entre ellos.

El ruido fue real. Álvarez se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves, y el viernes trabajó de forma individual. También se quedó fuera de la victoria por 3-1 en Sevilla. Desde entonces se ha reincorporado al grupo en el Cerro del Espino.

El Atlético no se limitó a retenerlo. Cristian Romero llegó desde el Tottenham por unos 40 millones de euros para liderar la defensa. Álex Grimaldo, Morten Hjulmand y Lee Kang-in también se incorporaron por cifras importantes. Jonathan David llegó después cedido desde la Juventus el día del cierre del mercado.

Son más de 130 millones de euros de inversión en una plantilla que perdió a Antoine Griezmann. Simeone cuenta ahora con recambios en todas las líneas de cara a un otoño exigente.

#️⃣Los números que respaldan el caso Álvarez

Su rendimiento liguero la pasada temporada explica por qué el Atlético estaba tan decidido a retenerlo. Álvarez sumó ocho goles y cuatro asistencias en 1.902 minutos de LaLiga. Promedió 0,90 tiros a puerta por partido y acumuló 7,70 goles esperados (xG). Solo Alexander Sørloth anotó más que él en el club en la liga.

También complementó bien a sus compañeros, generando 10 grandes ocasiones y promediando 1,6 pases clave por partido. Su registro europeo fue aún más sólido, con 10 goles en la Champions League a razón de un gol cada 124 minutos.

No se trata de un ataque de un solo hombre. El Atlético anotó 62 goles en liga a partir de 60,10 goles esperados en 2025/26. La base ya era sólida antes de que Álvarez se convirtiera en noticia de mercado.

Su trayectoria europea lo confirma. El Atlético terminó solo 14º en la fase de liga la pasada temporada. Después eliminó al Club Brugge, al Tottenham y al Barcelona antes de caer ante el Arsenal en semifinales. También llegó a semifinales de la Copa del Rey.

Su inicio de temporada en 2026/27 sigue el mismo patrón. Un empate 2-2 ante el Villarreal fue seguido de una victoria por 2-0 sobre el Málaga y ese triunfo en Sevilla. Con siete goles a favor y tres en contra, siguen invictos y a dos puntos tanto del Barcelona como del Real Madrid.

Queda una cautela: su ritmo de competición, sus minutos y su papel como titular dependerán de la rapidez con la que recupere la forma.

🔍Cómo apostar por el Atlético con más seguridad

El planteamiento más claro es el mercado de campeón de LaLiga sin contar al Barça y al Real Madrid. Implica en torno a un 56% de probabilidad de que el Atlético termine por delante de cualquier otro club español. Parece un precio justo más que generoso, pero la continuidad de su plantilla refuerza el argumento.

La historia respalda esta posición. El cuarto puesto de la pasada temporada, por detrás del Villarreal, fue solo su segunda clasificación fuera del podio desde 2012/13. No necesitan superar a los dos grandes para que esta apuesta se cumpla.

El título liguero en sí es una cuestión distinta. Una probabilidad implícita del 5% refleja una distancia real respecto al Barcelona y al Real Madrid. Retener a un delantero no cierra esa brecha.

La clasificación en la Champions League es la siguiente mejor opción. Terminar entre los ocho primeros de la fase de liga implica cerca de un 33% de probabilidad. El sorteo es exigente, con el Bayern de Múnich, el Liverpool y el Manchester United entre los ocho rivales. Sin embargo, los otros cinco compromisos son muy asequibles, con el PSV, el Fenerbahçe, el Bodø/Glimt, el Viking y el Stuttgart por delante.

Alrededor de 16 puntos suele ser la referencia para la clasificación directa a octavos. El Atlético sumó solo 13 la pasada temporada y aun así llegó a semifinales. La fase de liga arranca el 8 de septiembre, y el Atlético visita Anfield en la primera jornada. El Liverpool es un equipo en transición, algo muy distinto a la plantilla más asentada del Atleti.

Los mercados de goleador de Álvarez se sitúan un peldaño por debajo. Su registro europeo justifica el interés, con cerca de un 4% de probabilidad de acabar como máximo goleador. El problema es el momento de forma, no el talento.

Puede que lo vayan reintroduciendo poco a poco, y Jonathan David también ha llegado para repartir la carga. Eso hace que los mercados de jugador sean más difíciles de valorar con confianza ahora mismo.

Las apuestas simples son el enfoque preferido. La posición en LaLiga es la apuesta de continuidad más sólida. Cualquier combinada entre liga y Europa solo tiene sentido si las cuotas compensan adecuadamente la incertidumbre a corto plazo sobre la puesta a punto de Álvarez.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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