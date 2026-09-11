Anthony Gordon: la opción de valor en el mercado de asistencias

Gordon podría tener minutos ante rivales asequibles, una gran opción para tus apuestas y pronóstico a máximo asistente de LaLiga.

Mercado Selección Cuota Máximo asistente de LaLiga Anthony Gordon será el máximo asistente No disponible aún Barcelona vs Levante Anthony Gordon da al menos 1 asistencia 3.00

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🤺El estilo ofensivo del Barcelona favorece a Gordon

Anthony Gordon se ha encaramado directamente a lo más alto de la tabla de asistentes de LaLiga. Acumula cuatro asistencias en sus cuatro primeras apariciones ligueras con el Barcelona, a pesar de haber disputado solo 244 minutos. Hansi Flick le dio la alternativa al exjugador del Newcastle en un tramo de 25 minutos frente al Elche. A Gordon le bastaron apenas dos minutos para registrar su primer pase de gol con la camiseta blaugrana en el campeonato doméstico.

El extremo regaló otro tanto a sus nuevos compañeros solo cuatro minutos después, sumando dos asistencias en su debut oficial con el club. Los 17 goles del Barcelona en cuatro partidos consecutivos de liga han creado un ecosistema ofensivo ideal para que las cifras de pases de gol de Gordon sigan creciendo. A continuación, fue titular en los tres siguientes choques ligueros y firmó dos asistencias más.

Los primeros números de Gordon hacen que merezca la pena buscar valor en el mercado de asistencias en tus apuestas de esta jornada ante el Levante. Sin embargo, la opción de apoyarlo como máximo asistente a lo largo de toda la temporada parece más un pronóstico para tener en seguimiento que una jugada antepost definitiva a estas alturas.

🪨Un arranque demoledor en el mercado de pases de gol

Anthony Gordon causó un impacto inmediato en el Barcelona tras sustituir a Lamine Yamal en el minuto 65 en la visita al Elche. Se situó en la banda izquierda y se mostró cómodo desde el primer instante. Su entrada cambió la dinámica del choque en los minutos finales. Gordon asistió a Raphinha para el tercer gol azulgrana en el minuto 67 y, solo cuatro minutos más tarde, regaló el cuarto a Fermín López.

Cerró aquella brillante actuación con dos asistencias, dos ocasiones creadas, 13 pases completados y un tiro a puerta. Gordon registró un xA (asistencias esperadas) de 0,33, la tercera cifra más alta del partido entre ambos equipos. Aquello no fue un hecho aislado, ya que repartió dos pases de gol más en sus tres siguientes compromisos en la competición regular. Sus cuatro asistencias y seis ocasiones generadas lo sitúan al frente de la clasificación de asistentes de la categoría, a pesar de haber acumulado un kilometraje reducido en el césped.

Su asistencia ante el Rayo Vallecano fue el mejor ejemplo de por qué esto va mucho más allá de una racha pasajera. Su taconazo hacia la llegada de Raphinha demostró su enorme visión y creatividad en el último tercio del campo. Con un Barcelona desatado en ataque, no hay dudas de que puede seguir aumentando su cuenta particular.

En lo relativo al reparto de minutos, es muy probable que el técnico Hansi Flick utilice a Gordon en partidos donde partan como claros favoritos. Tras lo visto al principio de curso, parece que el británico gozará de mayor protagonismo en LaLiga. Ante el Feyenoord en la Champions League, por ejemplo, salió desde el banquillo.

📊La estadística que respalda el potencial asistente de Gordon

Los registros ligueros del Barcelona ofrecen un argumento irrebatible a favor de Gordon. Cuatro victorias en cuatro partidos, 17 goles a favor y solo dos en contra los mantienen firmes en lo más alto de LaLiga. Tres de esos triunfos se lograron por marcadores holgados que subrayan la descomunal cantidad de ocasiones que genera este equipo.

A su solvencia nacional se suma la manita endosada al Feyenoord en la Liga de Campeones. Esto significa que han marcado al menos cinco tantos en cuatro de sus últimos cinco compromisos oficiales.

Lamine Yamal ha generado 18 ocasiones en LaLiga, la cifra más alta del torneo, en comparación con las seis de Gordon. Sin embargo, ninguna de las oportunidades creadas por Yamal acabó en gol, mientras que cuatro de las seis de Gordon terminaron en el fondo de la red (un 67% de efectividad). Yamal lidera la categoría en xA con 1,73, pero Gordon ha sobrepasado con creces sus 0,90 de xA esperados.

Estos datos indican que el rol de Gordon es muy prometedor, aunque todavía no está asentado como indiscutible. Su capacidad para romper por la izquierda, presionar alto y romper por el carril central encaja a la perfección en el esquema táctico del Barcelona. El arranque invita a pensar en una participación continuada, aunque la titularidad fija no está garantizada en una plantilla que debe dosificar esfuerzos entre el torneo local y la Champions League.

🍀La oportunidad inmediata en el mercado de asistencias

La mejor opción para el inglés en el mercado a corto plazo se presenta este mismo fin de semana ante el Levante. Un pase de gol frente a un rival ubicado en la zona media de la tabla resulta muy factible en cualquier casa de apuestas, especialmente si Flick decide darle la titularidad.

No obstante, Gordon ya ha demostrado que no necesita disputar los 90 minutos para marcar las diferencias. Se espera que el Barcelona domine la posesión y genere un torrente de ocasiones, un escenario perfecto para explotar su potencial asistente.

El mercado a largo plazo tampoco debe perderse de vista. Yamal se coronó como máximo asistente de LaLiga el curso pasado con apenas 14 pases de gol. Gordon ya suma cuatro en solo cuatro partidos. Al ritmo actual y con la voracidad goleadora del Barça, podría aspirar seriamente a pelear por este galardón individual en España.

Su campaña liguera más productiva con el Newcastle fue la 2023/24, cuando firmó 11 goles y 10 asistencias en 34 partidos. Con casi toda LaLiga por delante, está en disposición de superar esa marca de pases de gol. Aun así, respaldar que Gordon dé al menos una asistencia contra el Levante sigue siendo la opción más prudente para tu pronóstico.

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