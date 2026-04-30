El equipo clave para los goles en la lucha por la salvación de LaLiga

Con la llegada de su nuevo técnico, el Alavés busca escapar del peligro a base de fútbol ofensivo. ¿Merece la pena apostar a que sus partidos seguirán siendo un festival de goles?

Tras la vital victoria por 2-1 ante el Mallorca el pasado fin de semana, el Alavés ha logrado salir de los puestos de descenso. Sin embargo, la batalla en la zona baja de la tabla está más apretada que nunca y cada punto es oro.

Mercados para el Alavés Cuota ⭐ Alavés vs Athletic Club - Más de 2.5 goles 2.05 Elche vs Alavés - Más de 3.5 goles 2.95 Elche vs Alavés - Ambos equipos marcan en la 2ª mitad 2.95

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽El gol acompaña la resurrección del Alavés en su pelea por la permanencia

A principios de temporada, el Alavés no era precisamente el equipo más vistoso de España. Chacho Coudet había implantado un sistema basado en la disciplina y el rigor táctico; de hecho, solo cinco de sus primeros 15 partidos de liga superaron la barrera de los dos goles.

Sin embargo, el equipo se ha soltado la melena a medida que avanzaba el curso. Esta tendencia se ha acentuado drásticamente desde que Coudet se marchó para dirigir a River Plate en marzo. Su sustituto, Quique Sánchez Flores, no tardó en asumir más riesgos con un planteamiento notablemente más ofensivo.

Hasta la fecha, los "Babazorros" han disputado siete encuentros bajo el mando del experimentado técnico madrileño, con un promedio espectacular de 4.29 goles por partido. En todos esos choques marcaron ambos equipos y en seis de ellos se vieron al menos tres tantos.

Al aceptar el cargo, Sánchez Flores entendió rápidamente que los empates no iban a ser suficientes para salvarse. Actualmente hay 19 equipos promediando al menos un punto por partido, lo que sugiere que este año la permanencia en LaLiga podría exigir superar la barrera de los 40 puntos.

El Alavés, situado en la 16ª posición, está aún a cuatro puntos de esa cifra con cinco jornadas por delante. Tu estrategia de buscar la victoria con valentía debería continuar, ya que dos triunfos más probablemente sellarían el objetivo. Cualquier otro escenario les dejaría vulnerables, considerando que su ventaja sobre el Levante (19º) es de tres puntos.

La buena noticia para el conjunto vasco es que tiene un calendario final relativamente asequible. Tres de sus últimos cinco partidos son en Mendizorrotza, y además debe visitar a rivales directos como el Real Oviedo y el Elche.

🔥¿Continuará la racha goleadora con Quique Sánchez Flores?

El próximo reto es el derbi ante el Athletic Club en Vitoria. A pesar de contar con el talento de Nico Williams, los "Leones" están firmando una temporada algo gris en el apartado realizador.

No obstante, el equipo de Ernesto Valverde también necesita empezar a sumar de tres en tres si quiere mantener vivas sus opciones de clasificación europea. Esto podría derivar en un partido abierto, ya que las dinámicas de la temporada suelen romperse en estas semanas finales.

Con una probabilidad implícita del 48,8%, apostar por "Más de 2.5 goles" parece una decisión inteligente. Este pronóstico se ha cumplido en cada uno de los últimos cinco partidos del Alavés, y se han visto al menos dos goles en sus últimos 13 enfrentamientos de forma consecutiva.

Posteriormente, llegará la "final" por el descenso contra el Elche. Aunque estos duelos suelen ser cerrados y tensos, este tiene visos de ser muy distinto. El Elche ha mantenido una propuesta de buen trato de balón y juego positivo durante todo el año; promedian un 58% de posesión, la tercera cifra más alta de LaLiga.

Desde enero, el 76% de sus partidos en todas las competiciones han registrado al menos tres goles, y el 47% de sus encuentros en este 2026 han terminado con cuatro o más tantos. Por tanto, buscar el "Más de 3.5 goles" cuando reciban al Alavés en el Martínez Valero tiene un valor real para cualquier operador.

Además, hay una tendencia clarísima hacia los goles tardíos en los partidos de los vascos desde que llegó Sánchez Flores. En sus siete partidos se han visto cinco goles en el minuto 90 o más tarde.

Cuatro de esos encuentros también terminaron con ambos equipos marcando en la segunda mitad. Teniendo esto en cuenta, merece la pena considerar este mercado para tu apuesta combinada cuando visiten tierras ilicitanas en la casa de apuestas.

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