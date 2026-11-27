En GOAL analizamos las cuotas de las principales casas de apuestas disponibles en España, repasamos las opciones de cada equipo y te mostramos los mercados más interesantes para seguir la gran final de la Copa Libertadores.

Favoritos para ganar la Copa Libertadores 2026

Las cuotas al campeón de la Copa Libertadores 2026 sitúan a Palmeiras y Estudiantes como los dos candidatos al título. El conjunto brasileño buscará resarcirse tras perder la final de 2025, mientras que el equipo argentino aspira a conquistar un nuevo trofeo continental, que sería el primero desde 2009.

A continuación, puedes comparar las cuotas de distintas casas de apuestas para el mercado de ganador de la competición. Este mercado incluye una posible prórroga o tanda de penaltis:

Casa de apuestas Palmeiras campeón Estudiantes campeón S portium 2.00 4.20 bet365 1.44 2.63 Luckia 1.70 3.30 Codere 1.95 4.10 1 xbet 2.03 4.10

*Cuotas de referencia consultadas el 27 de noviembre de 2026. Pueden variar antes del partido.

Palmeiras

El Palmeiras de Abel Ferreira afronta su segunda final consecutiva de la Libertadores con el objetivo de sumar su cuarta corona continental. El equipo brasileño superó a Fluminense en semifinales mediante una tanda de penaltis y cuenta con recursos ofensivos como José Manuel López y Vitor Roque.

Su trayectoria reciente y las cuotas de campeón reflejan las expectativas depositadas en el Verdão. Sportium, por ejemplo, ofrece una cuota de 1.47 por su victoria en la competición.

Estudiantes

Estudiantes quiere volver a hacer historia en la Copa Libertadores. El equipo de Alexander Medina eliminó al vigente campeón, Flamengo, en semifinales y ahora aspira a conquistar su quinto título continental.

El recuerdo de 1968 añade un componente especial a esta final, ya que el conjunto argentino derrotó precisamente a Palmeiras en el Estadio Centenario para conseguir su primera Libertadores. Con Guido Carrillo como referencia ofensiva, el Pincha intentará imponerse a los pronósticos. Betsson ofrece una cuota de 2.85 por su victoria en el mercado de campeón.

¿Cómo consultar las cuotas de la Copa Libertadores?

Para consultar las cuotas de la final de la Copa Libertadores desde España, accede a la sección de fútbol de una casa de apuestas autorizada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Busca la competición y selecciona el enfrentamiento entre Palmeiras y Estudiantes para consultar los mercados disponibles.

Antes de realizar una apuesta, comprueba qué resultado contempla cada mercado. El ganador del partido suele referirse a los 90 minutos reglamentarios, incluido el tiempo añadido, mientras que el mercado de campeón de la competición también tiene en cuenta la prórroga y los penaltis.

También conviene comparar las cuotas entre distintos operadores. El importe potencial del premio puede variar según la casa de apuestas y actualizarse hasta el comienzo del encuentro.

Recuerda que las cuotas no garantizan ningún resultado. Las apuestas están dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años y deben realizarse de forma responsable.

Final de la Copa Libertadores 2026: Palmeiras vs Estudiantes

La final de la Copa Libertadores 2026 enfrenta a dos históricos del fútbol sudamericano. Palmeiras buscará su cuarto título continental, mientras que Estudiantes intentará levantar el trofeo por quinta vez y poner fin al dominio brasileño, que se mantiene desde 2019.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas en España peninsular, en el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay). El partido se disputará a encuentro único.

En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga. Si persiste la igualdad, el campeón se decidirá mediante una tanda de penaltis. El árbitro designado para la final es el venezolano Jesús Valenzuela.

Antecedentes y enfrentamientos entre Palmeiras y Estudiantes

El precedente más destacado entre ambos clubes se remonta a la final de 1968. Estudiantes ganó 2-1 en La Plata, mientras que Palmeiras respondió con un 3-1 en Brasil. El título tuvo que decidirse en un tercer encuentro disputado en el Estadio Centenario de Montevideo.

Allí, el equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía ganó 2-0 y conquistó su primera Copa Libertadores. Palmeiras también guarda buenos recuerdos de Montevideo, donde consiguió el título continental en 2021.

Claves del partido y pronósticos

Palmeiras llega con la etiqueta de favorito en las cuotas, aunque Estudiantes ha demostrado una gran solidez defensiva durante las eliminatorias. El conjunto argentino recibió solamente dos goles en seis partidos de eliminación directa y eliminó a Flamengo después de dos empates sin goles.

Por su parte, el Verdão necesitó llegar a los penaltis para superar tanto los cuartos de final como las semifinales. Estos antecedentes permiten plantear un posible encuentro igualado, en el que Palmeiras tendrá que encontrar espacios ante un rival bien organizado.

En este contexto, el mercado de menos de 2,5 goles puede ser una opción para analizar. No obstante, conviene revisar la cuota ofrecida y las estadísticas de ambos equipos antes de valorar cualquier pronóstico.

Preguntas frecuentes sobre la Copa Libertadores 2026

+ ¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2026? La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Palmeiras y Estudiantes jugarán a las 21:00 horas en España peninsular. Si el partido termina en empate tras los 90 minutos, habrá prórroga y, si es necesario, penaltis. + ¿Quién es el favorito para ganar la Libertadores 2026? Palmeiras parte como favorito en las cuotas al campeón de la Copa Libertadores, por delante de Estudiantes. Sin embargo, el conjunto argentino llega tras eliminar al vigente campeón, Flamengo, y buscará conquistar su quinto título continental. Las cuotas pueden cambiar antes del comienzo de la final. + ¿Quién es el actual campeón de la Copa Libertadores? Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores. El equipo brasileño conquistó la edición de 2025 tras derrotar por 1-0 a Palmeiras en la final disputada en Lima. En 2026 quedó eliminado en semifinales frente a Estudiantes. + ¿Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes en España? Para seguir la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes desde España, consulta la programación de los operadores deportivos y las plataformas de streaming que dispongan de los derechos de retransmisión de la competición. La disponibilidad puede variar según el proveedor y la temporada.

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