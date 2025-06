Apuestas del Grupo B de la Copa Mundial de Clubes: ¿Atlético o PSG?

La Copa Mundial de Clubes 2025 está a punto de comenzar. Analizamos el Grupo B, que conforman PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders.

La Copa Mundial de Clubes más grande de la historia está a punto de comenzar. Algunos de los mejores equipos del fútbol mundial competirán entre sí en los EE. UU.

Analizamos el Grupo B mientras el PSG busca su cuarto trofeo. Sin embargo, el Atlético de Madrid podría ser una apuesta de valor en la fase de grupos.

Líderes del Grupo B

Cuotas

Equipo Cuota ⭐ PSG 1.67 Atlético de Madrid 2.50 Botafogo 10.00 Seattle Sounders 21.00

Un rápido resumen del Grupo B

Este grupo presenta equipos de Francia, España, Brasil y Estados Unidos, cada uno con diferentes niveles de éxito.

El PSG ha dominado la Ligue 1 durante años y es campeón de Europa, mientras que el Atlético ha ganado trofeos nacionales e internacionales. Botafogo es el actual campeón de la Copa Libertadores, y los Sounders ganaron la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2022.

Ahora se preparan para enfrentarse en varios lugares de Estados Unidos en este torneo de 32 equipos que pronto comenzará. Sin embargo, ¿qué dos equipos avanzarán de su grupo a la fase de eliminación directa?

Paris Saint-Germain

Sin duda, son los favoritos del Grupo B. Habiendo ganado la Ligue 1, la Coupe de France y la Champions League, el PSG confía en llegar a la final. Tienen mucho talento y fuerza, y están llenos de confianza. Los parisinos han perdido muy pocos partidos importantes esta temporada, desplegando un juego vistoso y divertido.

Además, tienen muchas opciones de ataque con jugadores peligrosos como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola. Por eso, todas las defensas de la competición estarán alerta. Además, sus laterales son una verdadera amenaza.

Los de Luis Enrique ya han conquistado Europa, y no hay razón para que no puedan hacer lo mismo a nivel intercontinental. Sin embargo, dado su calendario reciente, podrían tomárselo con calma en la fase de grupos y reservar sus mejores actuaciones para más adelante. Sería una gran sorpresa si no terminan entre los dos primeros.

Atlético de Madrid

El Atlético terminó su campaña de LaLiga por detrás de Real Madrid y Barcelona, pero aún así tuvieron momentos destacados en algunos tramos. Como siempre, un Simeone motivado es complicado de vencer, y en un escenario internacional, querrán demostrar su valía. Además, los españoles estarán bien descansados.

Julián Álvarez ha sido la pieza principal en ataque, logrando un impresionante total de 29 goles en todas las competiciones. Sin embargo, Alexander Sørloth no se queda atrás con 24 tantos. Las 25 contribuciones de Antoine Griezmann (entre goles y asistencias) también han sido cruciales para ellos.

El Atlético tiene opciones, ya que es posible que el PSG se tome con calma las primeras etapas. Se espera que pasen de todos modos, pero acabar primeros de grupo debería darles un duelo más asequible en el sorteo de Octavos. Son definitivamente el equipo de valor en términos del Grupo B, aunque no está claro si pueden llegar hasta el final.

Botafogo

Botafogo es uno de los cuatro equipos brasileños de la competición y estará motivado para superar a sus rivales. Dado que su liga aún está en curso, el Estrela Solitária estará en buena forma. Además, los resultados recientes son prometedores, con seis victorias en sus últimos ocho partidos.

Igor Jesús es el hombre a seguir en ataque, ya que ha anotado 4 goles en 10 juegos de la Serie A esta temporada. Mientras tanto, Artur y Savarino son verdaderas amenazas, y el récord defensivo de Botafogo ha sido bueno esta temporada. Esperan causar una o dos sorpresas este mes.

Seattle Sounders

Los Sounders son los forasteros del grupo y con razón. No solamente tienen la menor experiencia en el fútbol de clubes internacional, sino que su forma actual también ha sido inconsistente. Sin embargo, tendrán la ventaja de jugar en casa en el Lumen Field.

El equipo de Brian Schmetzer ha ganado y perdido 3 de sus últimos 7 partidos. Además, solo ha mantenido 2 porterías a cero desde que comenzó mayo. Su máximo goleador, Albert Rusnák, será crucial, mientras que Danny Musovski podría tener un impacto significativo. Lograr una sola victoria en la CWC sería todo un éxito para ellos.

¿Quién liderará la tabla?

Sería una sorpresa si PSG y Atlético no logran liderar, especialmente teniendo en cuenta la forma inconsistente de sus oponentes. En términos de la calidad disponible y el nivel al que juegan, los gigantes franceses y españoles son favoritos para avanzar.

A pesar de su estatus como campeones de Europa, los de París podrían ser vulnerables en la carrera por el primer puesto. Sabrán que pueden tomárselo con calma al inicio y reservar su energía para las etapas finales. Mientras tanto, el Atlético querrá comenzar con fuerza.

Vimos al PSG comenzar lento en la UCL, perdiendo puntos en la mitad de sus partidos de liga. Es posible que volvamos a verlo de nuevo en EE. UU. Deberían avanzar más en el torneo, pero los Rojiblancos tienen potencial para comenzar más fuerte.