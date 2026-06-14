Irak vs Noruega Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 17/06/26

👑Mejores apuestas Irak vs Noruega

Noruega gana y ambos equipos marcan (No) ⭐ @ 1.75 en Codere

Erling Haaland marca 2 o más goles ⭐ @ 2.70 en Codere

Alexander Sorloth anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.00 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Irak vs Noruega son cortesía de Codere, correctas a 14 de junio de 2026 a las 16:20 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Irak 0-3 Noruega

Irak 0-3 Noruega Predicción de goleadores: Noruega: Haaland x2, Sorloth

Dos países que han pasado mucho tiempo alejados de las fases finales de los Mundiales vuelven por fin a la acción en el Gillette Stadium de Foxborough para disputar su primer partido del Grupo I.

Los Leones de Mesopotamia tuvieron que sudar sangre para sellar su billete a la cita de este verano. Tuvieron que superar una maratoniana fase de clasificación asiática para poder acceder a la repesca. En el play-off intercontinental, Irak quedó emparejada con Bolivia, a la que terminó dejando fuera tras un ajustado 2-1.

Para sorpresa de muchos, los partidos de preparación de Irak bajo el mando del seleccionador australiano Graham Arnold, han dejado sensaciones bastante alentadoras. Los iraquíes lograron rascar un meritorio empate 1-1 frente a España a principios de este mes, una inyección tremenda de moral para el vestuario.

En el lado opuesto, Noruega firmó una fase de clasificación impecable camino al Mundial. El combinado dirigido por Ståle Solbakken registró un pleno de victorias, sumando un total de 37 goles a favor. Entre sus resultados más destacados figuran dos contundentes triunfos ante Italia por 4-1 y 3-0.

En sus compromisos amistosos de preparación, Noruega se impuso a Suecia en marzo y firmó las tablas (1-1) frente a Marruecos, semifinalista en 2022. Con Francia y Senegal completando el Grupo I, ambos equipos son plenamente conscientes de que arrancar sumando de a tres es crucial.

⚽Alineaciones Probables Irak vs Noruega

Posible alineación de Irak:

Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Amyn, Iqbal, Al-Ammari, Bayesh; Hussein, Al-Hamadi

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorstvedt; Sorloth, Haaland, Nusa

🔥Las mejores apuestas Irak vs Noruega

1er Pronóstico Irak vs Noruega: Noruega gana y ambos equipos marcan (No) @ 1.75 en Codere

Los noruegos se llevarán el triunfo sin encajar goles

Aunque la línea de ataque noruega acaparó todas las portadas en la fase de clasificación, su zaga apenas pasó apuros. Jugadores como Torbjørn Heggem y Kristoffer Ajer formaron un auténtico muro delante de la portería defendida por Ørjan Nyland. Concedieron solo cinco goles en 8 partidos e Italia les marcó un único tanto en sus dos enfrentamientos directos.

Antes de su amistoso frente a España, Irak venía sufriendo bastante en ataque, habiendo marcado solo tres goles en sus cinco encuentros anteriores. Además, firmaron empates sin goles contra Argelia y Jordania en la Copa Árabe del pasado diciembre. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que su billete mundialista se cimentó en la disciplina defensiva más que en el brillo de sus atacantes.

La cuota a la victoria simple de Noruega se queda algo corta en el mercado 1X2. En cambio, si entramos a que ganan manteniendo su portería a cero, encontramos una cuota muy atractiva con una probabilidad implícita del 57.14%. Esta es, sin duda, la opción con más valor de nuestra terna de pronósticos para el Irak vs Noruega.

2ºPronóstico Irak vs Noruega: Erling Haaland marca 2 o más goles @ 2.70 en Codere

Haaland, listo para brillar en su debut mundialista

Erling Haaland lleva toda su carrera deportiva esperando una noche como esta. Todo parece alineado para que el delantero del Man City deje su huella en el torneo más importante del planeta. El ariete de 25 años anotó la friolera de 16 goles en la fase de clasificación —el doble que cualquier otro futbolista en Europa—, incluyendo un repóker de cinco goles en un solo encuentro frente a Moldavia.

Consagrado como el máximo goleador histórico de su país con 55 dianas internacionales, Haaland aterriza en su primera Copa del Mundo en el mejor momento de su carrera. Su camino al Mundial estuvo repleto de dobletes y hat-tricks y los centrales de Irak jamás se han enfrentado a un futbolista que combine tal punta de velocidad y potencia física en las eliminatorias asiáticas.

El mercado de anotador en cualquier momento ofrece muy poco margen de beneficio al tratarse de un favorito tan claro. Por ello, buscar una cuota más jugosa a que Haaland se regala un festín con dos o más goles nos parece la vía más inteligente en este operador, contando con una probabilidad del 37.04%.

3er Pronóstico Irak vs Noruega: Alexander Sorloth anotará en cualquier momento @ 2.00 en Codere

Sørloth aprovechará los espacios para sumarse a la fiesta

Como segundo espada del ataque nórdico, Alexander Sørloth es un socio de lujo para Haaland. Viene de marcar 13 goles en su temporada liguera con el Atlético de Madrid y representa una amenaza aérea constante cuando viste la camiseta de su selección.

La sociedad que forma con Haaland resultó letal durante toda la fase clasificatoria. El delantero colchonero sacó muchísimo provecho de los espacios libres que generaba el ariete del City, ya que las defensas contrarias solían ordenar dobles marcajes para intentar frenar a Haaland.

Bajo el esquema de tres atacantes que propone Solbakken, Sørloth atacará con agresividad el segundo palo en las acciones a balón parado. Este es un punto débil de sobra conocido en el cuadro iraquí, que suele pecar de mirar demasiado el balón y carece del poderío físico necesario para contener a delanteros de esta envergadura.

Con una cuota que duplica lo apostado, respaldar que el imponente ariete también ve puerta redondea nuestros pronósticos a la perfección.

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