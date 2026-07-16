España vs Argentina Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 19/07/26

🚀Mejores apuestas España vs Argentina

España gana manteniendo su portería a cero ⭐ @ 3.60 en 1xBet

Mikel Oyarzabal marca o asiste en cualquier momento ⭐ @ 2.03 en 1xBet

Empate al descanso ⭐ @ 1.91 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Argentina son cortesía de 1xBet, correctas a 16 de julio de 2026 a las 16:10 y sujetas a cambios.

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 2-0 Argentina

España 2-0 Argentina Pronóstico de goleadores: España: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

La final de la Copa del Mundo del domingo por la noche enfrenta a España contra la vigente campeona, Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lionel Messi, a sus 39 años, busca encadenar su segundo título mundial consecutivo en la que, sin duda, será su última aparición en una cita mundialista.

La selección española de Luis de la Fuente llega al estado de Nueva York con una racha de 37 partidos oficiales invicta. La Roja solo ha encajado un gol en todo el torneo, firmando un camino hacia la final sumamente solvente. Lideraron su grupo con autoridad, dejaron a cero a Portugal, superaron a Bélgica y dieron un golpe sobre la mesa en semifinales ante Francia.

En el apartado físico, los españoles llegan prácticamente al máximo de sus condiciones. De la Fuente sigue sin poder contar con Yeremi Pino ni Víctor Muñoz, pero no es ninguna novedad de última hora. España cuenta con un once inicial muy consolidado, liderado por Rodri en el eje y dinamitado por la chispa de Lamine Yamal. No se esperan cambios en la pizarra de De la Fuente.

Por su parte, la defensa del título de Argentina ha sido bastante más caótica. Dos de sus eliminatorias requirieron de la prórroga para resolverse. También tuvieron que voltear una desventaja de dos goles para imponerse a Egipto en un final de infarto. Su victoria en semifinales no fue menos sufrida, teniendo que remontar un gol en contra para superar a la Inglaterra de Thomas Tuchel en Atlanta.

A día de hoy, Lionel Scaloni dispone de toda su plantilla al completo para la final del domingo. Sus únicos dilemas se centran en la pizarra: la duda de Giuliano Simeone o el regreso de De Paul en el once, mientras que el héroe de las eliminatorias, Lautaro Martínez, también aprieta con fuerza para ser de la partida.

⚽Alineaciones Probables España vs Argentina

Posible alineación de España:

Unai Simón; Cubarsí, Porro, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Williams, Oyarzabal.

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez; Molina, Otamendi, Romero, L. Martínez; Simeone, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.

🔥Las mejores apuestas España vs Argentina

1er Pronóstico España vs Argentina: España gana manteniendo su portería a cero @ 3.60 en 1xBet

Argentina se estrellará contra el muro defensivo de España

No hay ninguna defensa en este Mundial que se pueda equiparar a la de España. Solo el gol de la consolación de Bélgica en cuartos de final impidió que los españoles sumaran siete porterías a cero en siete partidos.

Incluso fueron capaces de maniatar al ataque más peligroso del torneo, el de Francia, limitándolo a un raquítico 0.30 xG (goles esperados) en su victoria de semifinales. Aunque Argentina ha visto puerta en todos sus compromisos de este torneo, aún no se ha topado con una estructura defensiva de este calibre.

Si Rodri logra desactivar la generación de juego de Lionel Messi de la misma manera que secó a Mbappé, España tendrá media final en el bolsillo. Con una probabilidad implícita del 27.77%, apostar a que La Roja gana sin encajar goles en esta casa de apuestas ofrece un valor excelente.

2ºPronóstico España vs Argentina: Mikel Oyarzabal marca o asiste en cualquier momento @ 2.03 en 1xBet

Mucho valor en la contribución de gol de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal se ha consagrado como el máximo artillero de España en esta Copa del Mundo. Suma cinco goles en siete partidos, además de una asistencia. Esto se traduce en 6 participaciones directas en gol en siete encuentros, firmando una efectividad del 85.71%.

A pesar de ello, las cuotas de este operador estiman que solo hay un 49.3% de probabilidad de que marque o asista en la final. Esta valoración parece subestimar enormemente el peso real de Oyarzabal en el esquema ofensivo de la selección.

Hablamos de un futbolista que se crece en las grandes citas, como ya demostró anotando el gol del campeonato para España en la final de la Eurocopa 2024. Con Nico Williams y Yamal arrastrando a los laterales y generando amplitud, los pasillos centrales serán territorio de Oyarzabal. Sin duda, esta es la apuesta con más valor de nuestros tres pronósticos para el España vs Argentina.

3er Pronóstico España vs Argentina: Empate al descanso @ 1.91 en 1xBet

Prevemos una primera mitad de mucha cautela y ritmo lento

Las finales de los Mundiales suelen ser cerradas y muy tácticas por definición. De hecho, seis de las últimas diez finales mundialistas registraron dos goles o menos en los 90 minutos reglamentarios. La cita de este domingo tiene todos los ingredientes para seguir ese guion.

Las victorias de España en las eliminatorias frente a Portugal y Bélgica se decantaron con goles salvadores de Mikel Merino en los minutos 90 y 88, respectivamente. El sistema de juego de La Roja destaca por la paciencia, buscando asfixiar al rival tanto en el plano físico como a través de la posesión.

Argentina, además, es un equipo contragolpeador por naturaleza. En su semifinal ante Inglaterra, intentaron por todos los medios pausar el ritmo del partido cometiendo pequeñas faltas tácticas durante los primeros 45 minutos. Los mercados coinciden en que la primera mitad será muy disputada y de pocas concesiones. Podemos respaldar el empate al descanso con una cuota muy atractiva que asume una probabilidad implícita del 52.36%.

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