Brasil vs Marruecos Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 14/06/26

🎇Mejores apuestas Brasil vs Marruecos

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Ambos equipos marcan (BTTS): Sí ⭐ @ 1.99 en 1xBet

Goleador en cualquier momento: Raphinha ⭐ @ 2.75 en 1xBet

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Brasil 2-1 Marruecos

Brasil 2-1 Marruecos Predicción de goleadores: Brasil: Raphinha, Vinicius Junior - Marruecos: Brahim Díaz

Brasil afronta una oportunidad de oro para recuperar su trono como la mayor potencia futbolística del planeta. Han pasado 24 años desde que la Seleção se coronó campeona del mundo por última vez, pero la fe en que Brasil pueda reconquistar la gloria en este 2026 va en aumento. El combinado sudamericano tiene un seleccionador extranjero por primera vez en décadas y se trata de un auténtico maestro en la gestión de vestuarios de élite.

Carlo Ancelotti tomó las riendas en plena fase de clasificación para el Mundial, justo cuando el histórico récord de Brasil de no haberse perdido ninguna cita mundialista corría peligro. El técnico italiano enderezó el rumbo, los guió hasta la quinta plaza de las eliminatorias de la CONMEBOL y sacó el billete definitivo para Norteamérica. Su preparación no ha podido ser mejor, sumando dos victorias consecutivas antes de este gran debut del fin de semana.

Por su parte, los marroquíes confían en que su selección redescubra el nivel que asombró a todos en el Mundial de Qatar 2022. En aquella cita, el conjunto africano hizo historia al llegar a semifinales tras dejar por el camino a potencias de la talla de España y Portugal.

Sin embargo, el seleccionador Walid Regragui dejó el cargo en marzo de este año, momento que dista mucho de ser el ideal a las puertas de una Copa del Mundo. Mohamed Ouahbi asumió el mando tras ser promocionado desde la selección sub-20, con la que se proclamó campeón del Mundial de la categoría el año pasado.

Aunque lleva poco tiempo en el cargo, el técnico ha heredado un bloque repleto de talento. El empate 1-1 de la semana pasada frente a Noruega prolongó una racha bastante sólida. Marruecos llega con la ilusión de dar otra gran campanada en el mayor escenario del fútbol.

⚽Alineaciones Probables Brasil vs Marruecos

Posible alineación del Brasil:

Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães, Alex Sandro, Paquetá, Casemiro, Guimarães, Raphinha, Vinicius Jr, Cunha

Posible alineación del Marruecos:

Bono, Hakimi, Diop, Riad, Belammari, Amrabat, El Aynaoui, Brahim Díaz, Ounahi, El Khannous, El Kaabi

🏆Las mejores apuestas Brasil vs Marruecos

1er Pronóstico Brasil vs Marruecos: 1X2: Gana Brasil @ 1.66 en 1xBet

Brasil busca desarbolar el nuevo esquema de Marruecos

Apenas dos puestos separan a estas selecciones en la última clasificación de la FIFA, con los brasileños asentados en la sexta plaza. Este dato por sí solo ya nos anticipa un choque de lo más competitivo, lejos de ser un paseo militar para los sudamericanos. Está claro que Marruecos le va a exigir el máximo a los reyes de la samba. No obstante, el hecho de estrenar técnico en el banquillo podría jugar en su contra.

Ancelotti es un especialista a la hora de aprovechar los espacios verticales arriba para que sus atacantes rompan al espacio. Mientras que Regragui cimentó su éxito hace cuatro años sobre un bloque defensivo muy bajo, está por ver si Ouahbi mantendrá esa misma pizarra. El nuevo preparador marroquí suele decantarse por una propuesta más ofensiva, lo que en determinadas fases del partido podría dejar sus líneas demasiado expuestas.

Las tres victorias consecutivas de Brasil llegan en el momento idóneo para disparar la confianza del grupo antes de saltar al césped del MetLife Stadium. Por otro lado, la selección africana encadena una impresionante racha de 29 partidos internacionales invicta, datando su última derrota de agosto del año pasado. A pesar de este fortín, es muy probable que no tengan la resistencia defensiva suficiente para frenar el arsenal de ataque brasileño.

Como dato curioso, el último precedente entre ambos se saldó con victoria marroquí por 2-1 en un amistoso disputado en 2023. Sin embargo, el último duelo en partido oficial cayó del lado de la canarinha con un contundente 3-0 en el Mundial de 1998. Aun así, el guion de este fin de semana apunta a ser muchísimo más equilibrado que aquel choque de hace 28 años.

2ºPronóstico Brasil vs Marruecos: Ambos equipos marcan (BTTS): Sí @ 1.99 en 1xBet

Pólvora y dinamita en ambas áreas

La parcela ofensiva de Brasil es, con total seguridad, una de las más temibles de todo el torneo. Ancelotti se puede permitir el lujo de agitar el árbol con recursos de primerísimo nivel incluso desde el banquillo. La Seleção ha perforado las redes rivales en 13 ocasiones durante sus últimos cinco compromisos, lo que nos deja una media espectacular de 2.6 goles por partido. Estos números certifican su enorme pegada en el último tercio de campo.

Donde han flaqueado más de la cuenta últimamente es en la retaguardia, y eso que cuentan con algunos de los centrales más cotizados del planeta. Los reyes de la samba encajaron al menos un tanto en cada uno de sus últimos cinco encuentros. Los siete goles recibidos en ese tramo de partidos deberían dar alas a las esperanzas marroquíes de ver puerta.

Curiosamente, el cuadro africano firmó la misma cifra goleadora en sus cinco duelos más recientes. La última vez que se quedaron sin marcar fue en las semifinales de la Copa de África frente a Nigeria, allá por enero de este año.

Si a esto le sumamos que en los últimos cinco partidos de Brasil se dio el mercado de "ambos marcan" y que en tres de los últimos cinco de Marruecos también se festejaron goles en las dos porterías, el panorama está claro. Todo apunta a que viviremos 90 minutos con mucha acción en las dos áreas este domingo por la mañana.

3er Pronóstico Brasil vs Marruecos: Goleador en cualquier momento: Raphinha @ 2.75 en 1xBet

Apostamos por el jugador del momento

Si analizamos el potencial ofensivo, nos sobran nombres propios capaces de romper el partido en cualquier chispazo. En Marruecos todas las miradas apuntan a Brahim Díaz, que viene avalado por sus cinco dianas en siete partidos durante la Copa de África. Ayoub El Kaabi es otro de los puñales con los que el bando africano buscará hacer daño.

Con todo, lo lógico es que sea Brasil quien lleve la iniciativa y pase más tiempo instalada en campo rival. En ese escenario, Raphinha se perfila como el gran beneficiado, especialmente por la total libertad de movimientos que Ancelotti le concede sobre el verde. El extremo del Barcelona ha cerrado una notable temporada en LaLiga, firmando 13 goles y tres asistencias en 22 apariciones.

Además, durante las eliminatorias mundialistas, Raphinha asumió los galones anotadores de su país con cinco goles en 13 partidos, siendo el máximo realizador de Brasil en esa fase. Aunque se le ha resistido el gol en los amistosos más recientes, se inventó una asistencia magnífica contra Egipto en su última puesta en escena. Llega con la flechita hacia arriba y por eso confiamos en que cause estragos en la defensa marroquí en Nueva Jersey.

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