Bélgica vs Egipto Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 15/06/26

🔝Mejores apuestas Bélgica vs Egipto

Ambos equipos anotan – Sí ⭐ @ 1.95 en interwetten

Bélgica gana la segunda mitad ⭐ @ 2.05 en interwetten

Más de 3.5 goles en total ⭐ @ 3.35 en interwetten

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Bélgica 3-1 Egipto

Bélgica 3-1 Egipto Pronóstico de goleadores: Bélgica: Jérémy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere; Egipto: Omar Marmoush

La generación de oro de Bélgica nunca llegó a tocar el cielo que se le presuponía, a pesar de aquel meritorio tercer puesto en 2018. Sin embargo, este nuevo proyecto liderado por Rudi García ha vuelto a disparar la ilusión de los aficionados por llegar lejos en el Mundial 2026.

Los Diablos Rojos aterrizan en la fase final en un momento de forma espectacular. Encadenan 13 partidos invictos, sumando además cuatro victorias consecutivas en sus últimos amistosos de preparación. Para encontrar su última derrota hay que remontarse a más de un año atrás, un 3-1 ante Ucrania en el play-off de la Nations League. Aquel tropiezo supuso su sexto encuentro seguido sin ganar, pero desde entonces no han hecho más que crecer y acumular buenas sensaciones.

Por su parte, Egipto llega con la vitola de haber sellado su billete mundialista sin morder el polvo, firmando cinco victorias y un empate en sus seis compromisos de clasificación. Es más, mantuvieron su portería a cero durante toda esa fase. Eso sí, enfrentarse a un rival europeo es una historia completamente diferente.

Esta será la cuarta participación de Egipto en una Copa del Mundo. Su techo histórico fue caer en primera ronda allá por 1934, ya que ni en 1990 ni en 2018 lograron superar la fase de grupos. En su último test de preparación cayeron por 2-1 ante Brasil, un resultado ajustado que demuestra que tienen argumentos de sobra para complicarle la vida a cualquiera.

Bélgica solo perdió uno de sus últimos 15 partidos en la fase de grupos de los Mundiales. La calidad individual y la pizarra táctica deberían inclinar la balanza a favor de los europeos. Por todo ello, esperamos que los Diablos Rojos arranquen este Grupo G sumando de a tres.

⚽Alineaciones Probables Bélgica vs Egipto

Posible alineación de Bélgica:

Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Tielemans, Onana, De Bruyne; Trossard, Doku, De Ketelaere.

Posible alineación de Egipto:

Shobeir; El Fotouh, Fathi, Ibrahim, Hany; Lasheen, Hassan, Ateya; Trezeguet, Salah, Marmoush.

🔥Las mejores apuestas Bélgica vs Egipto

1er Pronóstico Bélgica vs Egipto: Ambos equipos anotan – Sí @ 1.95 en interwetten

Sin porterías a cero en el debut de Seattle

Bélgica arranca su andadura mundialista con la flecha hacia arriba, castigando siempre a las defensas rivales gracias a su propuesta vertical y directa. En su primera aventura a los mandos de un combinado nacional, García solo ha encajado una derrota en 14 partidos desde que tomó las riendas en enero de 2025.

Es cierto que no recibieron goles en sus dos recientes amistosos frente a Túnez y Croacia. No obstante, el debut en un Mundial se juega con pulsaciones y urgencias completamente distintas. Al ser un duelo de vital importancia, es muy poco probable que Egipto salte al césped a encerrarse atrás.

Los faraones ya demostraron de lo que son capaces plantándole cara a la mismísima Brasil en su última derrota por 2-1. Además, a finales de marzo le rascaron un empate sin goles a España en otro amistoso.

Con hombres de la talla de Mohamed Salah y Omar Marmoush en punta de lanza, el ataque egipcio es una amenaza seria para cualquier retaguardia. Bélgica parte como clara favorita para ver puerta, pero lo lógico es que Egipto también tenga sus opciones y acabe mojando.

2ºPronóstico Bélgica vs Egipto: Bélgica gana la segunda mitad @ 2.05 en interwetten

La segunda mitad sonreirá a los Diablos Rojos

Bélgica ha demostrado ser un equipo serio desde el pitido inicial, pero cuando de verdad saca a relucir su rodillo es tras el paso por los vestuarios. En sus últimos 5 compromisos (incluidos los cuatro amistosos más recientes), los belgas han facturado 14 de sus 20 goles en la segunda parte.

De hecho, en tres de esos cinco encuentros se apuntaron exactamente cuatro dianas solo en los segundos 45 minutos, como bien pudimos comprobar en el contundente 5-0 que le endosaron a Túnez.

En la otra cara de la moneda está Egipto, a la que le cuesta un mundo imponer su juego tras el intermedio. Los pupilos de Hossam Hassan apenas han rascado dos goles en las segundas partes de sus últimos cinco duelos, acusando una evidente falta de reacción en los tramos decisivos.

Si Egipto salta con el cuchillo entre los dientes, podría frenar el ímpetu belga en el primer tiempo. Sin embargo, es difícil que los Diablos Rojos se queden de brazos cruzados en la reanudación. Esta opción está disponible en cualquier casa de apuestas de garantías.

3er Pronóstico Bélgica vs Egipto: Más de 3.5 goles en total @ 3.35 en interwetten

Los goles iluminarán el Lumen Field

Puede que la vieja "generación de oro" de Bélgica ya sea cosa del pasado, pero ocho años después de lograr su mejor registro histórico en un Mundial, el arsenal ofensivo del equipo sigue dando miedo. De hecho, desde la llegada de Rudi García el año pasado, la pegada belga ha ido a más.

Los Diablos Rojos han marcado cinco o más goles en cinco de sus últimos 10 partidos entre amistosos y clasificatorios mundialistas. Dos de estas exhibiciones llegaron hace poco: un vibrante 5-2 frente a Estados Unidos y el citado 5-0 ante Túnez para cerrar la preparación.

Egipto destaca por ser un bloque bien organizado en fase defensiva, pero en un escenario así, los duelos individuales suelen terminar decantando el choque. Con Jérémy Doku y Leandro Trossard percutiendo por las bandas y surtiendo de balones a Kevin De Bruyne, Bélgica buscará morder desde el primer minuto.

Estamos ante el primer enfrentamiento oficial de su historia entre ambas selecciones, aunque ya se han visto las caras en cuatro amistosos previos (el último se lo llevó Egipto por 2-1). Con todo lo que hay en juego en esta cita, los aficionados que llenen el Lumen Field presenciarán un auténtico festival de goles que superará la línea de los 3.5 tantos en Seattle. Revisa tu operador de confianza para armar tu apuesta combinada con este mercado.

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