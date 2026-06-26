Argelia vs Austria Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 28/06/26

🎇Mejores apuestas Argelia vs Austria

Mitad con más goles - 2ª mitad ⭐ @ 2.10 en bet365

Mitad con más goles de Austria - 2ª mitad ⭐ @ 2.50 en bet365

Cualquiera de los dos anotará un gol - Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic ⭐ @ 1.95 en bet365

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Tanto Argelia como Austria llegan a esta cita tras haber sumado de a tres contra Jordania y haber tropezado frente a Argentina en sus anteriores compromisos del Grupo J. Después de caer por 0-3 ante la vigente campeona del mundo, los Zorros del Desierto se reencontraron con la victoria al vencer por 2-1 a los de Oriente Medio.

Sin embargo, el combinado centroeuropeo cuenta con una mejor diferencia de goles gracias a su triunfo por 3-1 contra los debutantes y a pesar de su derrota por 0-2 ante la Albiceleste. Por este motivo, al equipo dirigido por Ralf Rangnick le valdría el empate para certificar su pase a las eliminatorias como segundo de grupo.

Argentina puso fin el pasado lunes a una racha de cuatro victorias consecutivas de los austríacos en lo que va de año. Antes de imponerse por 3-1 a Jordania, Austria venía de golear en casa por 5-1 a Ghana y de encadenar dos triunfos por la mínima (1-0) frente a Corea del Sur y Túnez.

Por su parte, Argelia afrontó su estreno mundialista (el doloroso 0-3 ante la Albiceleste) habiendo vencido previamente en junio a Países Bajos por 1-0 y goleado a Bolivia por 4-0.

En la ventana de marzo, el once de Vladimir Petkovic firmó un contundente 7-0 ante Guatemala y un empate sin goles frente a Uruguay. Eso sí, cabe recordar que en la Copa África de enero su camino terminó en los cuartos de final al caer por 0-2 contra Nigeria.

⚽Alineaciones Probables Argelia vs Austria

Posible alineación de Argelia:

L. Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Posible alineación de Austria:

Schlager; Posch, Danso, Alaba; Laimer, Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner; Sabitzer, Gregoritsch.

Las mejores apuestas Argelia vs Austria

1er Pronóstico Argelia vs Austria: Mitad con más goles - 2ª mitad @ 2.10 en bet365

En el Argelia vs Austria, la pólvora se activará en la segunda parte

Argentina logró ver portería en ambas mitades en su triunfo por 2-0 sobre Austria. Sin embargo, en la victoria por 3-1 de la selección austríaca frente a Jordania, tres de los cuatro goles del encuentro llegaron tras el paso por los vestuarios.

Además, en los amistosos previos contra Ghana (5-1), Corea del Sur (1-0) y Túnez (1-0), el único partido en el que se adelantaron en la primera mitad fue ante las Estrellas Negras.

Por el lado argelino, los últimos cuatro partidos de los africanos también han registrado una menor cantidad de goles en los primeros 45 minutos. Esta tendencia se vio claramente en el 1-0 contra Países Bajos y en el 4-0 ante Bolivia, donde tres de los tantos llegaron en el segundo acto. Posteriormente, concedieron dos goles en la segunda mitad en el 0-3 frente a Argentina y tuvieron que remontar tras el descanso para acabar ganando 2-1 a Jordania.

Con estos datos sobre la mesa, de cara a este choque entre Argelia vs Austria, cobra muchísimo valor echar un vistazo al mercado de la mitad con más goles, decantándonos por la segunda parte.

2º Pronóstico Argelia vs Austria: Mitad con más goles de Austria - 2ª mitad @ 2.50 en bet365

El combinado austríaco afina la puntería tras el descanso

Antes de quedarse a cero frente a Argentina, Austria sumó un total de diez goles a favor en sus primeros cuatro partidos internacionales del año. No obstante, solo logró irse con ventaja al descanso en la goleada por 5-1 a Ghana y en el estreno mundialista contra Jordania. En los triunfos por 1-0 ante Corea del Sur y el disputado el 1 de junio contra Túnez, los primeros 45 minutos concluyeron sin goles en el marcador.

Por otra parte, la zaga argelina encajó dos de los tres tantos contra Argentina en la segunda mitad. Si miramos un poco más atrás, en su penúltima derrota (el 0-2 ante Nigeria en la Copa África), ambos goles en contra llegaron también tras la reanudación.

A pesar de que Jordania logró adelantarse en la primera parte en su duelo contra Argelia, la opción de que la segunda mitad sea la parte con más goles de Austria se presenta como un mercado de lo más lógico en cualquier casa de apuestas.

3er Pronóstico Argelia vs Austria: Cualquiera de los dos anotará un gol - Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic @ 1.95 en bet365

Gregoritsch o Arnautovic: Las principales amenazas para la zaga argelina

Marko Arnautovic selló el definitivo 3-1 ante Jordania en el tiempo añadido transformando un penalti, lo que supuso su debut goleador en una Copa del Mundo.

El máximo goleador histórico de la selección austríaca no veía puerta con su país desde el doblete que le endosó a Chipre en noviembre. De hecho, en el minuto 67 de ese mismo encuentro ante Jordania, el VAR le anuló un tanto que hubiera significado el 2-1 por una mano previa.

Tal y como ha explicado Rangnick en rueda de prensa, Arnautovic no está actualmente para disputar 60 o 70 minutos de alta intensidad. Por ello, todo apunta a que Michael Gregoritsch volverá a salir de inicio como ya hizo ante Argentina.

El delantero centro anotó por última vez con el combinado nacional a finales de marzo en el 5-1 a Ghana y ante la sólida defensa de la Albiceleste fue de los pocos que logró intimidar con un disparo a puerta.

Teniendo esto en cuenta, la opción de que cualquiera de los dos anote un gol (Michael Gregoritsch o Marko Arnautovic) se consolida como uno de los pronósticos más viables para este Argelia vs Austria que nos ofrece el operador.

Pago Anticipado: gana antes del pitido final

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