Alemania vs Curazao Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 14/06/26

Mejores apuestas Alemania vs Curazao

Kai Havertz marcará el primer gol ⭐ @ 4.10 en 1xBet

Hándicap: Alemania -3 ⭐ @ 1.98 en 1xBet

Jamal Musiala marcará en cualquier momento ⭐ @ 1.83 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Alemania 4-0 Curazao

Alemania 4-0 Curazao Pronóstico de goleadores: Alemania: Kai Havertz x2, Jamal Musiala, Florian Wirtz

Alemania llega en un gran estado de forma a este Mundial tras encadenar nueve victorias consecutivas en una racha que se prolonga ya durante nueve meses.

Los germanos vencieron por 4-0 a Finlandia en Mainz antes de viajar a Norteamérica. El fin de semana pasado, Estados Unidos les planteó un examen más exigente en Chicago, pero la Die Mannschaft terminó imponiéndose por 2-1.

Por su parte, Curazao ha vivido una preparación caótica para el Mundial, siendo la nación más pequeña de la historia en alcanzar la fase final.

El seleccionador Dick Advocaat dimitió por motivos personales a principios de año antes de regresar el mes pasado. Bajo su batuta, el equipo sufrió una derrota por 4-1 ante Escocia, seguida de una victoria por 4-0 contra Aruba en los últimos partidos de preparación.

Alineaciones Probables Alemania vs Curazao

Posible alineación de Alemania:

Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala, Sané, Havertz

Posible alineación de Curazao:

Room, Floranus, Obispo, Bazoer, Van Eijma, Sambo, Gorré, L. Bacuna, J. Bacuna, Hansen, Chong

Las mejores apuestas Alemania vs Curazao

1er Pronóstico Alemania vs Curazao: Kai Havertz marcará el primer gol @ 4.10 en 1xBet

Havertz, listo para golpear pronto otra vez

Nick Woltemade hizo gran parte del daño para Alemania durante la fase de clasificación del Mundial. Sus goles ayudaron al equipo a recuperarse de un flojo arranque y a batir a Eslovaquia para asegurarse el liderato de su grupo. Sin embargo, el jugador del Newcastle ha sufrido un importante bache en su rendimiento, lo que sugiere que Kai Havertz será el encargado de liderar el ataque este verano.

Havertz tiene un don especial para ver puerta en los grandes escenarios. Abrió el marcador en la final de la Champions League de 2026 tras solo seis minutos de juego. El futbolista de 26 años presume también de una cifra más que respetable de 22 dianas en 58 partidos con su selección.

El jugador del Arsenal volvió a marcar un gol muy tempranero en el último amistoso de preparación de Alemania. Solo necesitó dos minutos para romper el empate contra Estados Unidos. Además, Havertz también abrió la lata en su anterior partido internacional frente a Ghana en marzo.

Ante uno de los rivales más débiles del torneo, apostar a que Havertz marcará el primer gol vuelve a presentarse como una opción con mucho valor en Houston.

2ºPronóstico Alemania vs Curazao: Hándicap: Alemania -3 @ 1.98 en 1xBet

Alemania, muy superior al debutante mundialista

Las altas temperaturas del verano podrían ser el único factor limitante para Alemania en lo que apunta a ser un duelo muy desigual en esta Copa del Mundo. No obstante, Curazao también podría sufrir con el calor de las primeras horas de la tarde, dado que casi todos sus futbolistas han nacido en Europa.

Con la diferencia de goles como factor potencialmente decisivo para determinar quién liderará el Grupo E, Alemania saldrá con hambre de conseguir un margen de victoria amplio. Están viendo portería con total facilidad, sumando 18 goles en sus últimos cinco partidos. El combinado de Julian Nagelsmann ha promediado 3.11 goles por cada 90 minutos a lo largo de su racha de nueve victorias consecutivas.

Curazao ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos. Aparte del duro correctivo ante Escocia, también sufrieron una derrota 5-1 contra Australia y cayeron 2-0 ante China.

La falta de cohesión del bloque también podría pasarles factura. Tahith Chong y Armando Obispo figuran entre sus pocos jugadores destacados, pero ambos acaban de cambiar su elegibilidad internacional a favor de Curazao en 2025. Respaldar un triunfo de Alemania por cuatro o más goles parece el camino a seguir en esta casa de apuestas.

3er Pronóstico Alemania vs Curazao: Jamal Musiala marcará en cualquier momento @ 1.83 en 1xBet

Musiala busca un gol que refuerce su confianza

Tras acumular 170 minutos en los dos amistosos de preparación de Alemania, queda claro que Musiala desempeñará un papel fundamental. Nagelsmann podría haber explorado otras alternativas, teniendo en cuenta que el mediapunta de 23 años regresó este mismo año de una grave lesión. Sin embargo, el técnico tiene la firme intención de utilizar a la estrella del Bayern de Múnich en una posición avanzada de la medular.

Musiala vio puerta en la victoria por 4-0 sobre Finlandia. A pesar de los contratiempos en su temporada, promedió una contribución de gol cada 97 minutos en la Bundesliga 2025/26. Aunque el rendimiento reciente del jugador nacido en Stuttgart con su club ha sido menos vistoso, cuenta con todas las herramientas necesarias para brillar en este encuentro.

Destaca que Musiala anotó un hat-trick en solo 29 minutos contra el Auckland City en el Mundial de Clubes del pasado verano. Está en una posición idónea para volver a ver puerta ante un rival vulnerable que ha encajado una media de 2.75 goles por partido en 2026. ¡Revisa este pronóstico en tu operador de confianza!

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