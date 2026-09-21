El Petrolul 52 ocupa la cuarta plaza de la Superliga rumana, con un promedio de casi dos puntos por partido. Su rival, en cambio, es el único equipo de la categoría que no ha ganado ni un solo encuentro y acumula una diferencia de goles de -15. El Petrolul lleva siete partidos sin perder, algo que nos da confianza de cara a este duelo.

Apuesta del día - Petrolul 52 vs Csikszereda

1x2 - Petrolul 52 @ 1.80 en Sportium

El Petrolul busca prolongar el pésimo inicio del Csikszereda en 2026/27

Las señales no son nada buenas para los visitantes. Han perdido los cinco partidos que han disputado fuera de casa esta temporada. Además, solo han marcado tres goles y han encajado 13 en sus desplazamientos.

El Petrolul, por su parte, está convirtiendo el Stadionul Ilie Oană en todo un fortín en este arranque de 2026/27. Ha ganado tres de sus cuatro primeros partidos como local y solo ha perdido uno.

Los locales no han perdido ante el Csikszereda en ninguno de sus siete enfrentamientos previos en competición oficial. Respaldar al Petrolul 52 para llevarse la victoria como sea, a una probabilidad implícita del 55,56 %, parece una apuesta sencilla.

Apuesta del día del lunes: 1x2 - Petrolul 52 @ 1.80 en Sportium

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