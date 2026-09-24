Portugal arranca su grupo de la Liga de Naciones frente a los galeses, con ganas de recuperarse tras su eliminación en octavos del Mundial 2026 a manos de España. Los portugueses prescindieron de los servicios de Roberto Martínez. Jorge Jesus se estrena al frente de la selección.

A puesta del día - Portugal vs Gales

Hándicap asiático (3 vías) - Portugal (-1) @ 1.73Sportium

L a era Jesus debería traer una victoria portuguesa por al menos dos goles

Portugal comienza la defensa de su título de la Liga de Naciones en el Estádio José Alvalade este jueves por la noche. Con las cuotas cortas para su victoria por cualquier resultado, apostamos por un margen de dos goles o más frente a los galeses.

Jorge Jesus toma las riendas de una plantilla que todavía acusa aquella eliminación por 1-0 en octavos ante España. Un Lisboa a rebosar querrá ver una victoria contundente. Gales vuelve a la Liga A y abre su participación fuera de casa ante el vigente campeón. El equipo de Craig Bellamy es organizado, pero le falta calidad en las zonas altas del campo ante una línea de ataque portuguesa que presiona con intensidad. Los galeses no podrán contar con su central titular, Joe Rodon (isquiotibiales), para esta difícil salida.

El mercado le da a Portugal un 83 % de probabilidades de ganar el partido. Por eso, apostar por el hándicap a una probabilidad implícita del 57 % es la jugada más sólida con Ronaldo y Fernandes en la convocatoria.

Apuesta del día del jueves: Hándicap asiático (3 vías) - Portugal (-1) @ 1.73 en Sportium

+