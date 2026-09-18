El Barcelona se pasó todo el verano persiguiendo a un solo hombre: Julián Alvarez. El delantero del Atlético de Madrid y de Argentina fue identificado como el sustituto ideal de Robert Lewandowski mucho antes de que la estrella polaca dejara el Camp Nou, y la necesidad del Barça de incorporar un nuevo '9' aumentó cuando Ferran Torres forzó su traspaso al Paris Saint-Germain.

Se envió al Atlético una oferta oficial superior a los 100 millones de euros, tal y como confirmó el presidente azulgrana Joan Laporta, pero fue rechazada de plano. El Atlético se negó a vender a Alvarez a su gran rival e incluso acusó al Barça de intentar convencer al jugador de forma irregular, presentando denuncias formales tanto ante la FIFA como ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A pesar de que, según se informó, Alvarez tenía el corazón puesto en el Barça y expresó públicamente su deseo de salir del Atlético, seguía perteneciendo al club del Metropolitano después de que se cerrara el plazo del 1 de septiembre. Sin embargo, cualquier idea de que esta saga infructuosa dejaría al vigente campeón de LaLiga en una posición más débil ha quedado rápidamente desmentida.

El equipo de Hansi Flick ha ganado cada uno de sus primeros siete partidos en todas las competiciones en la campaña 2026-27, marcando la desorbitada cifra de 33 goles en el proceso. Está practicando un fútbol irresistible que nadie puede contener, y el nombre de Alvarez ya ha caído en el olvido.

Al final, la solución al problema del '9' del Barça estaba justo delante de Flick: Raphinha ha dado un paso al frente para liderar la ofensiva del equipo, sacando a relucir su Ronaldo Nazario interior para convertirse en el jugador más temido del continente.