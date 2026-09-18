Un Raphinha implacable emula a R9 en el Barcelona tras su cambio a delantero centro
El Barcelona se pasó todo el verano persiguiendo a un solo hombre: Julián Alvarez. El delantero del Atlético de Madrid y de Argentina fue identificado como el sustituto ideal de Robert Lewandowski mucho antes de que la estrella polaca dejara el Camp Nou, y la necesidad del Barça de incorporar un nuevo '9' aumentó cuando Ferran Torres forzó su traspaso al Paris Saint-Germain.
Se envió al Atlético una oferta oficial superior a los 100 millones de euros, tal y como confirmó el presidente azulgrana Joan Laporta, pero fue rechazada de plano. El Atlético se negó a vender a Alvarez a su gran rival e incluso acusó al Barça de intentar convencer al jugador de forma irregular, presentando denuncias formales tanto ante la FIFA como ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
A pesar de que, según se informó, Alvarez tenía el corazón puesto en el Barça y expresó públicamente su deseo de salir del Atlético, seguía perteneciendo al club del Metropolitano después de que se cerrara el plazo del 1 de septiembre. Sin embargo, cualquier idea de que esta saga infructuosa dejaría al vigente campeón de LaLiga en una posición más débil ha quedado rápidamente desmentida.
El equipo de Hansi Flick ha ganado cada uno de sus primeros siete partidos en todas las competiciones en la campaña 2026-27, marcando la desorbitada cifra de 33 goles en el proceso. Está practicando un fútbol irresistible que nadie puede contener, y el nombre de Alvarez ya ha caído en el olvido.
Al final, la solución al problema del '9' del Barça estaba justo delante de Flick: Raphinha ha dado un paso al frente para liderar la ofensiva del equipo, sacando a relucir su Ronaldo Nazario interior para convertirse en el jugador más temido del continente.
Exhibición magistral en la Champions League
Raphinha ha jugado en gran medida como extremo izquierdo a las órdenes de Flick, y tuvo la mala fortuna de quedarse sin el Balón de Oro tras una soberbia campaña 2024-25 en la que firmó 60 participaciones de gol. Esa cifra bajó a 29 el curso pasado, eso sí, ya que la exestrella del Leeds United pasó un total de 125 días de baja por persistentes lesiones en los isquiotibiales que también acabaron arruinando su Mundial.
A pesar de seguir siendo decisivo cuando estaba disponible, Raphinha ni siquiera fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro de este año, algo que no sentó nada bien a Flick. «Él (Raphinha) es demasiado bueno como para no estar en esa lista, pero no podemos cambiarlo», dijo el técnico del Barça desde una posición de total confianza tras ver al brasileño arrancar la nueva temporada de forma tan deslumbrante en un papel más centrado.
Los comentarios de Flick llegaron justo después de que Raphinha firmara un brillante doblete en el debut del Barça en la Champions League contra el Feyenoord. El primero fue una auténtica obra de arte: superó a un defensor tras un pase ligeramente desviado de Lamine Yamal antes de irrumpir en el área y perfilarse para disparar, solo para sacar un amago ingenioso que dejó a otros dos defensores por los suelos y le abrió el espacio para empujar el balón con calma a la red.
Raphinha dobló su cuenta con una acción de manual de delantero centro: primero corrió hacia el balón cuando Dani Olmo lo recogió en el círculo central, antes de salir disparado en la dirección opuesta para zafarse de su marcador, recibir al primer toque un pase preciso de su compañero español y cruzar el disparo ante el impotente portero del Feyenoord.
El Barça acabó ganando por 5-1 y Raphinha se llevó con merecimiento el premio al Jugador del Partido. Fue un regreso despiadado y majestuoso a la acción europea que reflejó el impacto inicial que ha tenido también a nivel doméstico. Ahora mismo, tiene el aplomo del mejor jugador del mundo.
«Rapha ha estado fantástico», añadió Flick. «Está en otro nivel, es increíble».
Soldado perfecto
Las cifras generales respaldan la afirmación de Flick. Raphinha suma ya 11 goles esta temporada, un registro que ningún otro jugador del Barcelona ha podido igualar en los últimos 60 años. Lionel Messi firmó 10 en sus primeras siete apariciones de la campaña 2012-13, y alcanzó los nueve a estas alturas en otras dos ocasiones, mientras que Ronaldo igualó esa hazaña en 1996-97.
La adaptación instantánea de Raphinha a este nuevo rol es la principal razón por la que el Barcelona ha alcanzado otro nivel. Lewandowski era un experto jugando de espaldas a portería, y Torres ofrecía una amenaza única con sus inteligentes desmarques al espacio, pero Raphinha es la figura perfecta para el fluido sistema de Flick.
El jugador de 29 años se mueve con total libertad entre líneas, utilizando su explosiva velocidad y su magia técnica para sacar a los rivales de posición y dar continuidad al juego. Eso ayuda a crear más espacio para Yamal y Anthony Gordon en banda, mientras que Raphinha es un maestro a la hora de explotar los espacios por sí mismo, siempre un paso por delante de los defensores que tiene enfrente.
Eso volvió a quedar patente el miércoles, cuando firmó un hat-trick en la goleada por 7-2 al Racing Santander en La Liga. El primero y el último de sus goles llegaron desde el punto de penalti, pero el segundo fue una demostración de su interpretación del espacio. Con Olmo otra vez como arquitecto, Raphinha apareció entre los centrales del Racing y esperó el pase; cuando llegó, controló con un toque antes de colocar una media volea en la esquina.
Hace que todo parezca fácil con el balón, y sin él trabaja más que nadie. La presión alta del Barcelona empieza con Raphinha, que provoca errores constantemente porque nunca deja de correr a toda velocidad.
Aportando la intensidad y el dinamismo puros que Flick tanto ansía, junto con una gran contundencia, el técnico debe de estar en privado contento de que la operación por Alvarez nunca llegara a concretarse. El frente de ataque funciona a la perfección, y el Barcelona puede dedicar el dinero a reforzar otras zonas del campo en las próximas dos ventanas de fichajes.
Emulando a R9
El Barcelona tiene una orgullosa historia a la hora de sacar lo mejor de los jugadores brasileños, desde Romario y Rivaldo hasta Ronaldinho y Neymar. Sin embargo, nadie del rico vivero de talento de la samba ha logrado aún superar el único año de Ronaldo en el club.
Tras llegar procedente del PSV en el verano de 1996 por una cifra récord mundial en aquel momento de 19,5 millones de dólares, con la temprana edad de 20 años, Ronaldo marcaría 47 goles en solo 49 apariciones con el Barça, ganando la Copa del Rey, la Recopa de la UEFA y la Supercopa de España. Combinando una fuerza aterradora, una velocidad pura y una definición infaliblemente precisa, Ronaldo destrozó equipos semana tras semana.
El dos veces ganador de la Copa del Mundo conquistó el Trofeo Pichichi como máximo goleador de LaLiga con 34 tantos, lo que también le bastó para hacerse con la Bota de Oro europea, y terminó en lo más alto de la votación del Balón de Oro de 1997. Fue una recompensa justa por todos los momentos inolvidables que regaló a la afición azulgrana, desde una hipnótica acción individual ante el SD Compostela hasta un increíble hat-trick que inspiró al Barça a una remontada por 4-3 frente al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey.
«Es el jugador más espectacular que he visto en mi vida», dijo el entonces entrenador del Barça, Sir Bobby Robson. «Hace cosas que nunca había visto hacer a nadie». Sus compañeros de equipo también estaban maravillados con él, y Laurent Blanc dijo: «Nunca he visto a nadie con esa velocidad y esa potencia. Era como un tren de mercancías que venía hacia ti con el balón en los pies».
Ronaldo, conocido cariñosamente como 'R9' por sus millones de admiradores, era más una referencia fija en ataque de lo que lo es ahora Raphinha, pero tiene el mismo olfato goleador que su compatriota. También es igual de directo, capaz de abrir en canal a los equipos en cuestión de segundos gracias a una mezcla de talento y valentía. Si mantiene su nivel actual de rendimiento, no hay razón para que Raphinha no pueda emular la producción global de la gran leyenda y, quizá, lograr un triplete de títulos aún más significativo.
Verdadero líder
Raphinha, desde luego, tiene la mentalidad adecuada. No se considera un jugador acabado, sino alguien en constante evolución, como dijo tras la victoria ante el Racing: «Nunca diré que estoy rindiendo bien; siempre intento mejorar todo lo que puedo. Estoy contento con los goles y con la victoria, y eso es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando».
El internacional brasileño insistió después en que se siente «cómodo» por el centro, y atribuyó a Flick la evolución de su juego en los últimos años. «Es el entrenador que cambió mi forma de pensar y la forma en la que me veo a mí mismo», añadió. «Le estoy extremadamente agradecido».
De hecho, Raphinha probablemente se habría marchado del Barça en 2024 de no haber sido por Flick. Sus dos primeros años en el Camp Nou fueron decepcionantes y le costó hacerse con un sitio en el equipo con Xavi. Pero Flick creyó en su enorme potencial y le confió más responsabilidad desde el inicio de su etapa.
Después de la cesión de Marc-Andre ter Stegen al Ajax en verano, Flick no dudó en convertir a Raphinha en el nuevo capitán permanente del Barça y, como primer brasileño en llevar el brazalete en Catalunya, hasta ahora está superando todas las expectativas. Su pasión, su esfuerzo y su mentalidad de anteponer siempre al equipo sirven de ejemplo para los miembros más jóvenes de la plantilla y, como verdadero líder, asume la responsabilidad de echarse el equipo a la espalda en los partidos.
Feroz espíritu de equipo
A pesar de perder a Lewandowski y Torres, y de permitir que Marcus Rashford regresara al Manchester United, el Barça de Flick funciona mejor que nunca en ataque. Y no es solo gracias a Raphinha, ya que los fichajes del verano Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus se han adaptado rápidamente. Flick también puede contar ahora con el delantero egipcio de 18 años Hamza Abdelkarim, que ha dado el salto desde el Barça B.
«Raphinha, Gabby y Hamza son tres perfiles diferentes, pero hay otras maneras en las que podríamos jugar», ha dicho el técnico alemán. «Anthony y Karim también pueden jugar en esta posición (como delantero). O Dani Olmo. Dani nos ha demostrado en los dos últimos años que puede jugar ahí; lo mismo pasa con Fermin [Lopez]. Tenemos muchas opciones».
Esa variedad debería ayudar a garantizar que los problemas físicos de Raphinha no reaparezcan. Flick le sustituyó pronto contra el Feyenoord, y en las victorias de liga ante el Athletic Club y el Racing, sabiendo perfectamente lo importante que es proteger las piernas del capitán.
Yamal necesita un trato similar, ya que ha sido aún más peligroso jugando más cerca de Raphinha. Sus combinaciones son casi imposibles de frenar; en cuanto un central gira el cuerpo para vigilar a Yamal, este filtra el balón hacia Raphinha, sabiendo de forma instintiva que hará un desmarque a la espalda hacia el espacio libre.
Yamal también parece encantado de dejar que Raphinha acapare los focos como gran referencia del equipo. Flick cuenta con un potencial estelar impresionante, pero el ego de nadie se descontrola. Hay un feroz espíritu colectivo en el vestuario que invita al optimismo sobre las opciones del conjunto azulgrana de lograr algo especial.
Raphinha es la máxima encarnación de ese espíritu. Puede que no falte mucho para que se siente junto a Ronaldo en el Salón de la Fama del Barça.