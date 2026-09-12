«Nada se compara con esto»: el Athletic es más que un club
Al Barcelona todavía le gusta afirmar que es «más que un club». Por desgracia, eso hace tiempo que dejó de ser verdad. Hoy en día, en el Barça se puede comprar absolutamente cualquier cosa, desde un espacio en una camiseta antaño inmaculada hasta el propio nombre del estadio. En su desesperación por seguir siendo competitivo, el club catalán vendió esencialmente su alma al mejor postor. Algunos aficionados dirían que fue un precio que merecía la pena pagar.
Probablemente, el Barça se habría visto obligado a soportar unas cuantas temporadas sin títulos después de que Josep Maria Bartomeu lo dejara al borde de la quiebra, si su sucesor hubiera actuado con prudencia tras años de excesos, pero en lugar de eso aspira a un tercer título español consecutivo gracias a Joan Laporta y su política de palancas, con la que se jugó el futuro del club por el éxito inmediato.
Pero lo que el Barça ha ganado en títulos lo ha perdido en estatus. El conjunto azulgrana ya no es diferente. Ya no es especial. Ya no es único. El Athletic Club, en cambio, sí lo sigue siendo.
«Nada se compara con esto»
Cuando Ernesto Valverde llevó al Athletic a la gloria en la Copa del Rey en 2024, lo calificó como el logro más significativo de toda su vida futbolística. Valverde había ganado dos títulos con el Barcelona como jugador, y cuatro como entrenador, pero admitió: «Nada se compara con esto». ¿Por qué?
Pues, en parte, se debía a que el Athletic no había ganado un título en 40 años, y a que había perdido seis finales en ese tiempo.
Pero para Valverde, y para todas las demás personas vinculadas al club, significaba mucho más que eso. Levantar la Copa del Rey no solo quitó un peso de encima a los vascos, también reivindicó toda una filosofía, aportando una prueba tangible de que era posible alcanzar el éxito en la era moderna dominada por el dinero sin renunciar a sus principios ni cambiar su manera de hacer las cosas.
«Esta copa no se parece a ninguna otra», dijo Valverde, «por quienes somos». Y lo que son es realmente extraordinario.
Modelo «único»
El Athletic Club es verdaderamente el orgullo de Bilbao. Incluso los locales que no siguen el fútbol apoyan al equipo, que ha sido, durante más de un siglo, un símbolo desafiante del pueblo vasco y de su cultura.
«No se puede entender al Athletic Club sin entender nuestros valores», dijo el miembro de la junta Igor San Roman. «Este club ha defendido un modelo único en el mundo, los valores y principios que hemos logrado promover a lo largo de nuestros 127 años de historia: lealtad a un club, lealtad a unos colores y, sobre todo, lealtad a la comunidad que representa.
«Hay un mensaje que perdura, y es que la lealtad no ha muerto. Ese es el mensaje que queremos que transmitan nuestros jugadores».
Y lo siguen haciendo porque el Athletic nunca ha abandonado su orgullosa política de contar solo con jugadores con raíces vascas o formación vasca.
Obviamente, es una estrategia de captación bastante restrictiva. Puede que el País Vasco esté formado por siete provincias históricas que se extienden desde el norte de España hasta el sur de Francia, pero en total suman algo más de tres millones de personas.
El Athletic, sin embargo, aprovecha al máximo el talento del que dispone invirtiendo con fuerza en el fútbol base. También cultiva cuidadosamente el profundo vínculo que ya existe entre Bilbao y su equipo de fútbol. Como explicó el defensa Dani Vivian a The Guardian, «es como si no eligieras ser aficionado del Athletic; naces con ello.
«Para nosotros, no se trata solo de la historia reciente, no solo del deporte, sino de la forma en que el club trata a su gente, de cómo llega a ella. Es una manera de ser muy especial, que muy pocos clubes pueden crear».
En consecuencia, aunque el club tiene un área de captación relativamente pequeña, el resultado final es una plantilla compuesta por esos mismos valores, orgullo y pasión.
El Athletic se convierte así en «una forma de vida», como lo expresó el legendario extremo Julen Guerrero, para todos y cada uno de los jugadores afortunados de representar al club y a su propio pueblo.
«Está muy arraigado, ahí, en la forma en que trabajamos con nuestra cantera, en nuestra ideología», explicó Vivian. «Hay una identificación que todos compartimos en el vestuario: eso sin duda nos ayuda a competir».
Símbolo de esperanza
Inevitablemente, pelear por títulos es hoy más difícil de lo que lo era antes. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se ha ampliado de forma drástica desde la creación de la Champions League en los últimos años. Pero eso solo hizo aún más dulce el triunfo copero del Athletic.
Cuando Unai Simon dijo que llevaban toda la vida esperando celebrar la conquista de un gran título en Bilbao, no exageraba. Ningún integrante de la plantilla había nacido la última vez que el Athletic levantó un trofeo, allá por 1984, cuando el equipo de Javier Clemente logró el doblete y conmemoró la ocasión recorriendo la ría de Bilbao en la barcaza 'La Gabarra', mientras más de un millón de personas contemplaban la escena.
Esas escenas espectaculares se repitieron con Simon y compañía después de derrotar al Mallorca en los penaltis para poner fin a 40 años de sufrimiento. "Este siempre ha sido nuestro sueño; nuestros abuelos y nuestros padres nos hablaron de esto. ¡Joder!" declaró entusiasmado el portero desde la barcaza.
Para Valverde, las escenas de alegría en Bilbao fueron igual de asombrosas y, sin embargo, absolutamente nada sorprendentes. "Este es el club más fascinante del planeta", señaló, "y a la hora de celebrar, es el mejor".
Y eso realmente se debe a quiénes son y a lo que representan. Puede que el CD Guadalajara solo emplee a jugadores de México, pero el Athletic sí es una rareza en la élite del fútbol de clubes, ya que limita su reclutamiento a una región y, como incluso el Barcelona admitió anteriormente en su propia página web, "Es una prueba de la calidad del fútbol en la región que el Athletic haya seguido siendo tan competitivo frente a la 'globalización' del fútbol".
Es, por supuesto, una auténtica pena que el Barça no haya mostrado niveles de resistencia similares. Pero al menos el Athletic ha seguido siendo fiel a sí mismo y, precisamente por eso, no solo es querido en Bilbao. Como dice Valverde, es respetado y venerado en todo el mundo, porque ofrece consuelo a quienes se han sentido profundamente desilusionados con el rumbo que ha tomado el fútbol.
"La gente reconoce nuestra filosofía, nuestra manera de competir", dijo. "En el fondo, quizá te reconcilia con el fútbol".
En ese sentido, es el Athletic el que es más que un club. Es una fuente de esperanza.