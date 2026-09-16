JJ Gabriel, Max Dowman y cómo gestionar con éxito a un talento prodigioso mientras el Manchester United se expone a perder a un talento generacional
JJ Gabriel ha enviado una notificación formal al Manchester United solicitando la cancelación de su inscripción en el club con efecto inmediato. Ha sido un jarro de agua fría en el peor momento posible para el Manchester United, que aún sigue acusando la derrota en el derbi ante el Manchester City, un resultado que le deja 13º en la clasificación de la Premier League tras cuatro partidos de la nueva temporada.
La expectación en torno a Gabriel se ha disparado en el último año, y el jugador debutó con el primer equipo del club en pretemporada, saliendo desde el banquillo para un breve cameo en la victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid. Se daba por hecho que después llegarían minutos oficiales, pero Michael Carrick todavía no ha incluido al futbolista de 15 años en ninguna convocatoria en este curso 2026-27.
La semana pasada, Carrick incluyó en su convocatoria a otras joyas de la cantera como Shea Lacey y Harry Amass por delante de Gabriel para el estreno del United en la Champions League ante el modesto Sabah de Azerbaiyán, mientras que el adolescente apodado «Kid Messi» por los aficionados en internet tuvo que conformarse con jugar la Youth League ante el mismo rival.
Gabriel canalizó cualquier frustración que pudiera tener con una actuación soberbia, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en marcar un hat-trick en la Youth League con el United en una contundente victoria por 5-0. Sin embargo, posteriormente eliminó de sus redes sociales toda mención al club.
Está claro que ha habido algún tipo de falta de comunicación que ha desembocado en esta situación, y eso plantea la pregunta de cuál es la mejor manera de gestionar a los jóvenes talentos en una era digital en la que las expectativas poco realistas están más disparadas que nunca.
Duro duelo por delante
Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich están intentando fichar a Gabriel. Sin embargo, el United no tiene ninguna intención de autorizar su salida, y los altos cargos del club trabajan ahora para hacerle cambiar de opinión.
El presidente de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, ya ha sido objeto de protestas en su corto tiempo como cara visible de las operaciones futbolísticas del United debido a una serie de decisiones impopulares, y sería duramente criticado si deja escapar a un talento generacional. Gabriel tiene contrato hasta el próximo verano, pero no forma parte del modelo a tiempo completo del club ni es becario, y técnicamente será libre para marcharse cuando cumpla 16 años el 16 de octubre, si tiene un pasaporte europeo.
El United está investigando ahora esa posibilidad. El padre de Gabriel, Joe O’Cearuill, es un exfutbolista profesional que disputó dos partidos con Irlanda, mientras que su madre es de ascendencia grecochipriota. Según las normas del Brexit, Gabriel podría salir traspasado de Inglaterra antes de los 18 años como ciudadano con doble nacionalidad a un país de la Unión Europea.
El Manchester United logró mantener a Gabriel fuera del alcance del City el año pasado, pero esta parece una batalla más complicada. Puede que su cabeza ya haya cambiado. De hecho, estaba previsto que participara en un entrenamiento del primer equipo el sábado, pero no se presentó y no ha sido visto en Carrington esta semana.
Carrick tenía previsto incluir a Gabriel en su convocatoria para el partido de la tercera ronda de la Carabao Cup del miércoles por la noche contra el Brighton en Old Trafford. Si hubiera saltado al campo, Gabriel habría hecho historia como el jugador más joven en disputar un partido con el primer equipo, pero su participación ha quedado ahora descartada.
Auténtico
La academia del United no ha producido una auténtica superestrella desde Marcus Rashford, y Gabriel ha sido un rayo de esperanza desde que se incorporó a las categorías inferiores con 11 años. Es un delantero con gran habilidad para manejar ambas piernas y una agilidad extraordinaria, capaz de zafarse en los espacios más reducidos, además de un rematador letal cuando ve portería.
Las comparaciones con Lionel Messi no benefician a Gabriel, pero sí tiene un estilo parecido al de Neymar, uno de los excompañeros del mito del Barcelona. Incluso juega con el mismo modelo de botas Nike que el brasileño, después de firmar una lucrativa ampliación de contrato con el gigante del calzado deportivo en marzo de 2025.
La temporada pasada, Gabriel irrumpió en el equipo sub-18 del United con 14 años, otro récord, y marcó 20 goles en 21 partidos de liga. Eso le valió el premio inaugural al Jugador del Año de la Premier League sub-18, y se convirtió en el ganador más joven del premio Jimmy Murphy al Joven Jugador del Año del United.
En agosto, dio el salto al sub-21 y celebró su debut contra el Ipswich por todo lo alto, con dos asistencias y un delicioso gol de vaselina en una goleada por 5-0. Siete días después, volvió a marcar en la contundente victoria del United por 4-1 sobre el Leicester City.
Todo esto dibuja el perfil de un adolescente que va muy por delante en su proceso de desarrollo. Se entiende perfectamente que haya tanta presión para que Carrick le dé una oportunidad a Gabriel, especialmente cuando el United necesita desesperadamente algo de inspiración en el último tercio y viendo el éxito de Max Dowman en el Arsenal.
El Arsenal lo está haciendo bien
En septiembre de 2022, Ethan Nwaneri hizo historia al convertirse en el jugador más joven en participar en la Premier League, con 15 años y 181 días, cuando entró con el Arsenal ante el Brentford. Aunque su progresión se ha frenado durante el último año, con el Arsenal cediéndolo al Marsella y al Borussia Dortmund, Nwaneri ya suma más de medio centenar de apariciones con los gunners y sigue teniendo un futuro muy brillante con solo 19 años.
El Arsenal ha vuelto a abrazar el dicho de «si eres lo bastante bueno, eres lo bastante mayor» con Dowman, que se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de la Premier League cuando Mikel Arteta le dio entrada ante el Leeds United en agosto de 2025. Después, Dowman superó el récord de James Vaughan como el goleador más joven de la historia de la competición con una soberbia acción individual contra el Everton en marzo, con apenas 16 años y 139 días.
También se convirtió en el campeón más joven de la historia en mayo y, esta semana, emuló a la leyenda del United y del Everton Wayne Rooney al ser apenas el segundo jugador de 16 años en marcar un doblete para un equipo de la Premier League en una gran competición, ayudando al Arsenal a imponerse por 4-2 al Ipswich en la Carabao Cup.
Dowman ya ha participado en 14 partidos con el primer equipo del Arsenal, exhibiendo una mezcla única de talento y madurez física que ha hecho imposible que Arteta le pase por alto. Arteta también ha mencionado a Dowman en la misma frase que Messi, pero el técnico del Arsenal está llevando al joven con maestría, eligiendo cuidadosamente los momentos adecuados para soltarlo.
«Tenemos que cuidarlo. Tiene 16 años. No ves eso en esta liga. En otras ligas de Europa, es un contexto totalmente diferente», dijo Arteta tras el partido contra el Ipswich. «Pero en esta liga, con las exigencias que tiene la competición, los jugadores y todo lo que te ponen encima, realmente tenemos que asegurarnos de que cada vez que le damos entrada esté en el contexto adecuado y con la preparación adecuada. Eso es lo que estamos intentando hacer».
«Su momento llegará»
Gabriel no iguala a Dowman desde el punto de vista físico. Tiene una constitución muy ligera y a menudo es el jugador más pequeño sobre el terreno de juego. Aunque su dureza y determinación compensan eso en cierta medida, precipitar su entrada en el primer equipo podría salirle muy mal al United, especialmente si causara un impacto inmediato.
En ese escenario, Carrick estaría entonces bajo presión para poner a Gabriel cada semana, lo que supondría una gran exigencia para su joven cuerpo. Arteta tiene el lujo de poder ir dando entrada a Dowman de forma esporádica, porque el Arsenal tiene una plantilla profunda que le permite elegir una gran variedad de equipos diferentes que ganan partidos con regularidad.
En cambio, el United es mucho más débil en todo el campo, con unos niveles de rendimiento que fluctúan constantemente. Si Carrick sacara de repente a Gabriel de sus planes, se le acusaría de ser demasiado conservador mientras el equipo se afana por mejorar. Por otro lado, si Gabriel entrara y tuviera dificultades para imponerse, la gente lo etiquetaría como una promesa sobrevalorada.
Carrick ha sido, por tanto, muy inteligente hasta este punto, al menos a ojos de Danny Simpson, canterano del United, que comenzó en el fútbol hacia el final de la gloriosa era de Sir Alex Ferguson.
En declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Free Bets, Simpson dijo: "Lo has visto con el Arsenal, ¿no?, con Max Dowman. Entra, luego lo saca, luego no sabemos de él durante un tiempo y después puede volver a entrar. Creo que para Dowman es más fácil.
"Esto es lo que voy a decir. Yo me formé en el United, esto es lo que la gente no se da cuenta. Yo salí del United y el United era grandioso. Yo podía entrar 10 minutos porque la mayoría de las veces íbamos 2-0 arriba, 3-0 arriba. Jugaba, debutaba o disputaba un segundo partido y lo hacía con el segundo equipo, ¡que podría ganar la Premier League! Creo que ese es Max Dowman. Está entrando en un equipo que vuela en confianza, lleno de talento de primerísimo nivel, ganando partidos.
"La gente del segundo equipo, un poco como pasaba en el United de antes, igual de buena. Es fácil salir y tener un impacto y jugar bien. Creo que quizá el United ahora mismo es un poco diferente. Eso sí lo diré. Sé que todos queremos ver jugar a Gabriel y es ilusionante, pero simplemente es una situación muy distinta a la de Max Dowman en el Arsenal.
"Simplemente creo que Michael Carrick sabrá qué hacer y cuándo hacerlo. Lo hemos visto un poco con Shea Lacey. He entrenado con Shea y he estado cerca de él, y diré que es un talento enorme. Solo hay que dejar que él [Gabriel] entrene y esté alrededor del equipo, y ya le llegará su momento".
La envidia por Yamal
Del mismo modo, es difícil frenar a jugadores jóvenes ambiciosos cuando ven a sus iguales triunfar. Incluso si Gabriel aceptara de mala gana que su caso es distinto al de Dowman, probablemente esté observando la progresión de Lamine Yamal en el Barcelona con aún más envidia.
Yamal también era igual de delgado cuando debutó con el primer equipo en 2023, con la tierna edad de 15 años, nueve meses y 16 días. Eso le hacía vulnerable a entradas duras, pero la velocidad explosiva del español y su alto coeficiente futbolístico le permitieron superar en astucia a sus rivales.
La Liga también es menos exigente físicamente que la Premier League, con un mayor énfasis en la disciplina táctica y en mantener la posesión que en las transiciones de alta intensidad. Es el lugar ideal para que los verdaderos técnicos alcancen todo su potencial. En el implacable entorno de la Premier League, donde el tiempo con el balón es mínimo, puede que Yamal no hubiera irrumpido tan rápido.
Gabriel podría creer que el Barça o el Real Madrid pueden ponerle en la vía rápida hacia el estrellato. Eso sería comprensible, pero también ingenuo, porque el momento lo es todo. Cuando Yamal debutó en el Barça, el equipo iba camino del título de La Liga con Xavi, pero había sido eliminado de la Champions League en la fase de grupos.
Raphinha, Ousmane Dembele y Ferran Torres no eran los jugadores que son hoy; había espacio para que Yamal alterara el orden establecido. Ahora, el Barça cuenta en ataque con Yamal, un Raphinha en el mejor momento de su carrera, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus. Mientras, Jose Mourinho tiene a su disposición en el vestuario del Madrid a jugadores como Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Yan Diomande.
Decida lo que decida finalmente, Gabriel tendrá que esperar con paciencia sus oportunidades, pero tiene un camino más claro hacia un papel habitual en el United que en cualquiera de los clubes que quieren ficharle. Mantener una postura de «lo quiero todo ahora mismo» podría acabar volviéndose en su contra.
No puede ser rehén
La conclusión es la siguiente: el Manchester United no puede dejarse chantajear por un chico al que todavía le quedan 18 meses para presentarse a sus GCSEs, incluso uno con tanto talento como Gabriel. Carrick y los entrenadores de la cantera han actuado correctamente con él hasta este punto, y seguirán haciéndolo si entra en razón, pero si no, no tiene sentido interponerse en su camino.
Cualquier saga prolongada no haría más que distraer al Manchester United de su intento de recuperarse de su mal inicio de temporada. Ya sea que quienes tiene más cerca le estén empujando en esta dirección o no, Gabriel está actuando de forma precipitada, envalentonado por una falsa sensación de privilegio.
Leyendas formadas en casa como George Best, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes y Gary Neville trabajaron sin descanso para tener su momento de brillar. Nada les fue servido en bandeja; hay que cumplir los estándares más altos dentro y fuera del campo para dar la talla.
La grandeza llega a quienes luchan contra la adversidad, como señaló en esencia el muy criticado exentrenador del United Ruben Amorim poco antes de ser despedido en enero. «Hay una sensación de derecho adquirido en nuestro club», dijo en una rueda de prensa. «A veces, los momentos difíciles no son algo malo para los chicos. No siempre necesitamos elogios en todo. No estamos ayudando.
«Hoy en día, ellos [los jugadores] hablan y van contra el club porque sienten que tienen ese derecho. Quedémonos. Luchemos. Superémoslo. Esa es la manera en la que podemos resolver las cosas».
Amorim se equivocó en muchas cosas durante su breve etapa, pero en eso tenía razón. Con su mentalidad actual, Gabriel no va a marcar una diferencia significativa con la famosa camiseta roja. La lección más importante que debe aprender cualquier joven que viene pisando fuerte es que nadie está por encima del club. Si eso le pasa por alto, al United le conviene más dejar salir a Gabriel y que construya su marca personal en otro sitio.