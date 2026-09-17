«Ha cambiado mucho»: tras perder a Yan Diomande rumbo al Real Madrid, el RB Leipzig replantea su fórmula para el éxito
LEIPZIG, Alemania -- El Red Bull Leipzig no quería vender a Yan Diomande.
Tenían entre manos a una estrella como nunca antes habían podido considerar propia. Intentaron con todas sus fuerzas retenerlo. A su alrededor se libraban guerras en las redes sociales, con especulaciones sobre acuerdos y cifras récord para el club. El director deportivo Marcel Schafer incluso intervino, asegurando públicamente que Red Bull no había cerrado un acuerdo con nadie. En Leipzig creen que Diomande puede y va a convertirse en uno de los mejores del mundo. Por eso insistieron en que, si se marchaba, el acuerdo incluyera un bonus por Balón de Oro.
Según se informó, el Liverpool ya había cerrado su fichaje. Después fue el PSG. Y, al final, el Real Madrid fue el que más ofreció. Por 140 millones de euros, un consuelo nada menor, el Leipzig había perdido a su activo más preciado.
«Al 100%, la intención no era vender a Yan Diomande. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Pero, de nuevo, somos un club que necesita ingresos por traspasos... por supuesto, nuestra intención es mantener a un jugador al menos dos años... si viene el Real Madrid, es difícil», dijo Schafer.
Hace unos años, esto habría sido el procedimiento habitual. El Leipzig compraba talento a bajo coste y luego lo trasladaba a la élite del fútbol europeo. Durante más de una década, fue un modus operandi eficaz y el punto de partida de algunos de los jugadores más destacados de Europa. Pero las cosas cambian. Los movimientos del mercado de fichajes, una marca en crecimiento, una presencia constante en la Champions League y la convicción dentro de todo el club de que aquí son posibles logros mayores. El Leipzig operaba con inteligencia y tenía fama de vender bien y de rendir quizá un poco por encima de su capacidad económica. Ahora ha llegado el momento de un enfoque distinto. Ahora ha llegado el momento de pensar en joven.
«Hace cinco, seis, siete años, era como que, si eran una estrella emergente en Alemania... estaba casi claro, en mi opinión, que ese jugador, daba igual el nombre que fuera, se iría al Leverkusen, al Dortmund o al Leipzig. Ahora es como si incluso todos los equipos de la Premier League fueran a por ellos e intentaran fichar a este tipo de jugadores. Así que para nosotros será complicado en los próximos años», dijo Schafer.
Y cuando no puedes competir económicamente, o, al menos, no puedes encontrar el valor que encontrabas antes, el fútbol moderno te obliga a cambiar de rumbo rápidamente. El Leipzig, pese a todos sus logros vendiendo jóvenes jugadores, nunca ha desarrollado realmente a uno propio. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: todos fueron vendidos por enormes sumas a clubes que competían en la Champions League. Pero todos habían sido captados en otros lugares. Eso no suponía ningún problema cuando el Leipzig tenía un control férreo sobre París, Salzburgo, Viena y la parte baja de la Bundesliga.
Ahora, sin embargo, ya no tiene ese control. El Leipzig pierde a esos jugadores frente a clubes de otros lugares de Europa. Así que el foco tiene que venir desde dentro.
«En el pasado, nuestro modelo de negocio se centraba más en reclutar jugadores europeos bastante jóvenes, pero ya del primer nivel, con 18, 19 o 20 años, trabajar con ellos durante un par de años o tres y, obviamente, volver a venderlos. En el pasado no tuvimos éxito a la hora de incorporar jugadores muy jóvenes, de 15, 16 años o incluso menores, trabajar con ellos en nuestra academia y luego promocionarlos al primer equipo o venderlos», explicó a GOAL el responsable de desarrollo juvenil David Wagner.
Construir la instalación de entrenamiento adecuada
La ciudad deportiva del RB Leipzig es impecable. Situado a no más de 15 minutos en coche del centro de la ciudad, el complejo parece y se siente tan tecnológico como cuando abrió sus puertas en 2015. Ralf Rangnick, más conocido para el público angloparlante como el hombre que declaró que el Manchester United necesitaba una «cirugía a corazón abierto», dio forma a la academia de Leipzig para que fuera la mejor de su categoría.
Si una idea nueva y de alta tecnología en el fútbol no empezó aquí, entonces Leipzig desde luego se gastó dinero en perfeccionarla. La academia cuenta con nueve campos, incluido un estadio con capacidad para algo menos de 2.000 espectadores para el equipo femenino, y sí, allí se puede comprar Red Bull. Aquí cuentan los pequeños detalles. Todo fue cuidadosamente pensado, desde las pantallas de análisis de vídeo en directo en los campos de entrenamiento hasta las ilusiones ópticas en el papel pintado que representan toros corriendo «contigo» o «contra ti», según vayas caminando hacia el vestuario local o el visitante.
Los vestuarios se van haciendo progresivamente más grandes según la categoría de edad. Hay una sauna situada entre las instalaciones del sub-17 y del sub-19, y los jugadores tienen que demostrar que son lo bastante «maduros» como para cuidar de su cuerpo usándola.
Se utiliza un circuito de obstáculos al estilo American Ninja Warrior para poner a prueba la agilidad de los jóvenes, aunque al primer equipo se le impide probar sus habilidades porque el riesgo de lesión es demasiado alto. Una pista cubierta, hecha del mismo césped híbrido sobre el que entrenan los jugadores, se usa para medir la velocidad, con sensores colocados cada cinco metros para registrar datos. Los jugadores de la cantera de sub-16 en adelante tienen sus propias residencias. Los más jóvenes o bien viven con familias de acogida en la ciudad o se desplazan cada día. Hay un tutor en las instalaciones para supervisar el trabajo escolar de los futbolistas. Si no rindes en clase, no juegas.
Todos y cada uno de los miembros de la plantilla, desde la cantera hasta el primer equipo, tienen acceso a una aplicación que controla su entrenamiento y su nutrición, y ofrece vídeo personalizado para el análisis, las 24 horas del día. Una televisión en el vestíbulo de la instalación emite clips de todos los demás clubes de Red Bull en un bucle constante, saltando de país en país, de categoría en categoría.
Es de última generación y no deja de mejorar. Entonces, ¿por qué solo tres canteranos del RB Leipzig han superado los 100 partidos en la Bundesliga?
«No es una cuestión de instalaciones», dijo Wagner.
«Nunca tuve a un entrenador que bloqueara a un jugador que es mejor que todos los demás»
Wagner fue incorporado el año pasado para encontrar algunas soluciones. Fue uno de los nombramientos emblemáticos supervisados por el exdirector global de fútbol Jurgen Klopp. Wagner y Klopp mantienen una amistad de toda la vida. Wagner fue el padrino de Klopp en su boda. Esa familiaridad ayudó, admitió Wagner. Pero también lo hizo la experiencia de Wagner como entrenador en la Premier League, donde vio con qué frecuencia los clubes sacan talentos de primer nivel.
Cree que es ahí donde Alemania, y Leipzig, realmente necesitan ponerse al día.
«Inglaterra es mucho mejor que nosotros [en el desarrollo de jóvenes]. Obviamente, conozco bastante bien Inglaterra porque trabajé allí muchos años. Están totalmente centrados en programas de desarrollo individual dentro del entrenamiento de equipo. No tienen una clasificación hasta la categoría sub-16. Se reúnen el fin de semana. Juegan partidos. Les gusta ganarlos, pero a nadie le importa», explicó Wagner.
Y esa última parte, jugar partidos, es el principal foco de Wagner. El año pasado, los equipos juveniles del RB Leipzig disputaron entre 30 y 40 partidos en cada categoría. Este año, gracias a la UEFA Youth League y a una competición que el propio club creó, esa cifra superará los 50. No hay mejor manera de proyectar el rendimiento que un partido de 90 minutos. Leipzig se ha asegurado de jugar más de ellos.
Para una generación que el club cree que necesita endurecerse un poco, simplemente tiene sentido.
«Mi hijo estaba jugando y iban ganando algo así como 6-0 o 7-0. Los mejores jugadores tienen que salir porque no es respetuoso con el rival, y yo pienso: “¿qué co*ño?”, ya sabes, ¿marcar demasiados goles?», dijo Schafer.
Quiere niños dispuestos a convertir un 7-0 en un 20-0. Sin embargo, históricamente su club ha tenido problemas para integrarlos en el primer equipo. Puede que sea un problema más amplio del este de Alemania. Una zona con una población de 10 millones, excluyendo Berlín, aportó a un miembro de la selección para el Mundial 2026. Y, sin embargo, el talento está ahí. Leipzig tiene cultura futbolística, y no está tan lejos de focos como Berlín y Fráncfort, que llevan décadas produciendo jugadores. Convencer a los jóvenes para que jueguen en Leipzig, sin embargo, es complicado, entre otras cosas por la falta de una vía clara y evidente hacia el talento.
«La mayoría de los jugadores, o los padres o los agentes, si tienen que tomar una decisión, miran cuántos jugadores han llevado al primer equipo, y obviamente esa no es una baza que podamos jugar porque no lo hemos hecho en el pasado. Evidentemente, eso significa que no tenemos la mejor reputación en Alemania», dijo Wagner.
Entonces, ¿cuál es la solución? Wagner admitió que realmente no la tiene. No hay una única solución milagrosa.
«Tenemos que hacer un cambio. Tomemos nuestro hardware, que es bueno, pero asegurémonos de cambiar el software», dijo Wagner.
Solo hacen falta unos pocos, entonces. Ya sea un chico local brillando en el primer equipo o una generación de jugadores de la cantera dejando todos su huella, el club cree que el éxito de los jugadores formados en casa es inminente.
«Ese es definitivamente nuestro objetivo. Pero a veces incluso es una cuestión de timing. ¿Quién está en tu primer equipo en la misma posición? ¿Quién te da confianza? A veces encaja; a veces no encaja. Pero nunca tuve a un entrenador que bloqueara a un jugador que es mejor que todos los demás», dijo Schafer.
Gestionar la victoria y el desarrollo
Por supuesto, hay una cierta contradicción con la que lidiar. El RB Leipzig está tratando de dar paso a una nueva hornada de talento. También está intentando competir. Encontrar ese equilibrio es difícil. Su actividad en este mercado de verano sugiere que está intentando hacer ambas cosas, pero no es fácil encontrar talento preparado para la Bundesliga. Después de vender a Diomande por una cifra récord para el club, reinvirtió relativamente poco. Maxime Esteve llegó procedente del Burnley. También fueron fichados Rocco Reitz y Marc Guiu.
La llegada estrella fue la de la leyenda del club Christopher Nkunku, incorporado como cedido tras etapas sin éxito en el Chelsea y el Milan. Nkunku explicó que regresar al lugar donde ganó el premio a Jugador de la Temporada de la Bundesliga en 2022 le ayudará a reencontrarse con su mejor versión.
«Creo que en este momento necesito volver a disfrutar del fútbol. Simplemente pensar en el fútbol y en jugar partidos, y también disfrutar en el campo, hacer lo que quiero hacer, y era la mejor opción para mí en este momento», dijo Nkunku.
Eso supone cierto cambio de enfoque para el delantero, famoso por su discreción, que ahora está llamado a ser la cara visible, expresiva y con voz del club.
«Es difícil para mí porque soy una persona reservada, así que siempre estoy centrado en mis propias cosas. Ahora siento que este es el momento de compartir, porque la generación joven necesita entender qué es el alto nivel y la necesidad de ayuda... cuando yo también era joven, muchos jugadores veteranos me enseñaron y me dieron algunos consejos... este es mi papel ahora», afirmó.
«Necesitas desarrollar a las estrellas emergentes»
Nkunku parece ser una operación muy bien resuelta. Marcó su primer gol tras regresar al club en la goleada por 5-0 al Hamburgo el domingo por la tarde.
Aquí también hay más talento. Antonio Nusa, fichado del Club Brujas en agosto de 2024, ha empezado a mostrar su potencial de talla mundial con una buena cifra de goles y asistencias esta temporada. Sin embargo, él también será casi con toda seguridad traspasado este verano, al menos si se atiende al historial del Leipzig. Los extremos tienen mucha cotización. El Leipzig se verá obligado a vender al mejor postor.
Y así, probablemente volverá a mirar a otros mercados. El talento será más difícil de encontrar, eso está claro. Cualquier joven que despunte en Alemania, Austria, Francia o en cualquier otro lugar de Europa será seguido por clubes de la Premier League más ricos y con mayor capacidad de gasto.
Si hay otro Yan Diomande, la dura realidad es que fichará por el Brentford antes que por el Leipzig.
«Hay que tener en cuenta que muchísimos jugadores quieren ir a la Premier League. Si hablas con cualquier jugador, es como: vale, voy a Leipzig, ya sabes, por un tiempo, pero al final mi sueño es la Premier League», dijo Schafer.
Una opción, desde luego, es mirar al conjunto de la organización Red Bull. Los New York Red Bulls, por ejemplo, tienen una excelente hornada de jóvenes en camino, incluidos el delantero muy bien valorado Julian Hall y el prometedor centrocampista Adri Mehmeti. Ambos han sido vinculados con movimientos al Leipzig.
«En Nueva York no es realmente ningún secreto que tienes jugadores jóvenes fantásticos como Julian Hall y Adri Mehmeti… por supuesto, la intención y un objetivo claro es mantenerlos en la familia Red Bull y mostrarles un camino con el que les convenzamos de ir paso a paso con nosotros», dijo Schafer.
Ambos serían fichajes muy inteligentes, el tipo de operaciones que el Leipzig ha cerrado en el pasado con grandes resultados. Pero el Leipzig ya no cuenta con ellos como antes. Ahora tiene que desarrollar a los suyos.
«Ha cambiado mucho. Necesitas desarrollar estrellas emergentes. Necesitas desarrollar jugadores casi de clase mundial. Sabemos lo que pasará, pero al final eso te pone en el foco, ante los aficionados, ante los aficionados jóvenes, ante la nueva generación del fútbol. Eso es clave», dijo Schafer.