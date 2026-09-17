¡El Super Dépor está de vuelta! El renacimiento del Deportivo de La Coruña
En julio de 2020, el Deportivo de La Coruña tocó fondo. Después de terminar 19º en la Segunda División española, descendió a la tercera categoría por primera vez en 40 años, y 20 años después de conquistar el primer y único título de su historia en la máxima categoría.
Además, en aquel momento hubo una gran polémica. El último partido del Deportivo fue aplazado después de que varios jugadores del Fuenlabrada dieran positivo por Covid-19, y las victorias tanto del Lugo como del Albacete sellaron su destino antes incluso de que pudiera dar una patada al balón. Los dirigentes del Deportivo defendieron que toda la jornada debía haberse reprogramado para que los equipos pudieran jugar en igualdad de condiciones, pero finalmente vieron rechazados sus recursos ante LaLiga, la RFEF y el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
El Deportivo había caído de LaLiga en 2011, 2014 y 2018, siempre mientras lidiaba con deudas asfixiantes, pero este fue un golpe devastador del que una recuperación rápida sería imposible. Sí se produjo, eso sí, una reconstrucción gradual y bien planificada, con el deportivismo, la palabra utilizada para describir la devoción inquebrantable de la afición del club en la comunidad gallega, ayudando a impulsar al equipo hacia una ilusionante nueva era.
Avanzando hasta la actualidad, no solo el Deportivo está de vuelta en LaLiga, sino que las primeras señales sugieren que podría pelear por la clasificación europea al final de la temporada. El conjunto coruñés está haciendo honor a su apodo como un club renacido, con una nueva generación de estrellas que busca seguir el ejemplo marcado por las leyendas que formaron parte de su inolvidable proyecto del 'Super Dépor'.
El auge de los noventa
Entre 1991 y 2004, el Deportivo fue uno de los clubes más grandes de España. Bajo la dirección de Arsenio Iglesias, un exdelantero que pasó seis años como jugador en Riazor entre 1951 y 1957, el Deportivo regresó a la máxima categoría tras 18 años de ausencia y luego terminó segundo en la temporada 1994-95, quedándose agonizantemente sin el título por diferencia de goles, mientras conquistaba su primer gran trofeo con la Copa del Rey.
La estrella de aquel equipo era el delantero brasileño Bebeto, que firmó la asombrosa cifra de 86 goles en 131 apariciones con el club en total, mientras que también contaban con el elegante centrocampista español Fran,el todoterreno Mauro Silva como número 6, el sólido central serbio Miroslav Dukic y el seguro portero Francisco Liano.
Iglesias se retiró del fútbol tras el éxito copero del Deportivo, y llegó John Toshack. El técnico galés conquistó la Supercopa de España y fue responsable de los fichajes del icono brasileño Rivaldo y del defensa marroquí Noureddine Naybet, antes de dimitir en febrero de 1997 en medio de tensiones internas.
El Deportivo recurrió a Carlos Alberto Silva para enderezar el rumbo, y al principio lo hizo, guiando al equipo hasta la tercera plaza en La Liga. Rivaldo se marchó al Barcelona aquel verano, sin embargo, y hubo una gran regresión durante la campaña 1997-98, con Silva finalmente destituido mientras el Depor caía hasta el 12º puesto de la tabla.
Hacía falta una medida valiente para devolver al Depor al buen camino, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El Deportivo se lanzó a por Javier Irueta procedente de su rival regional más feroz, el Celta de Vigo, donde había supervisado una emocionante carrera hacia la clasificación europea y había implantado un estilo de juego muy elogiado. Dio resultado por diez, ya que Irueta acabaría siendo el verdadero sucesor de Iglesias.
A la conquista de La Liga
Irureta era un entrenador meticuloso y sereno que adaptaba su táctica en función de cada rival, pero exigía disciplina defensiva y control en el centro del campo. También elegía cuidadosamente los fichajes que encajaban en su filosofía, muchos de los cuales se convirtieron en héroes de culto, entre ellos Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla y Jorge Andrade.
También mejoró a varios nombres ya consolidados, desde Naybet hasta el mediapunta brasileño Djalminha, y el Deportivo se convirtió en uno de los equipos más temidos del continente. No ocurrió de la noche a la mañana, eso sí.
El Deportivo terminó sexto en La Liga en el primer año de Irureta al mando, a 16 puntos del campeón, el Barcelona. No fue lo bastante regular como para pelear por el título o clasificarse para la Champions League, pero sí regresó a la Copa de la UEFA, e Irureta implantó un sistema 4-2-3-1 que sentó las bases de la estabilidad.
Antes de la temporada 1999-2000, Irureta incorporó seis fichajes, entre ellos Makaay, procedente del Tenerife por 8,6 millones de euros, y el extremo del Racing de Santander Victor Sanchez por 7,6 millones de euros. Esos dos jugadores fueron especialmente vitales para que el Deportivo diera el siguiente paso.
Los Herculinos solo mejoraron en seis puntos su registro de la 1998-99, pero eso les bastó para ganar La Liga tras una de las carreras más abiertas de la historia de la competición, con Barcelona, Valencia, Real Zaragoza y Real Madrid también en la pelea. El Barça fue quien más cerca estuvo del Dépor, pero solo pudo empatar sus dos últimos partidos, e Irureta y los suyos sellaron el título con una victoria en la última jornada ante el Espanyol.
El despiadado delantero neerlandés Makaay fue el héroe tras marcar 22 goles, pero Djalminha y Sanchez aportaron un apoyo de primer nivel en ataque, Maurco Silva y Flavio Conceicao fueron colosales en el doble pivote, y Donato lideró con el ejemplo en defensa.
«Hemos completado el trabajo del equipo de 1994», declaró Irureta tras asegurarse el título.
Heroicidades en la Champions League
Lejos de conformarse, el Deportivo gastó 40 millones de euros en nuevos jugadores aquel verano, incorporando a Valerón, Tristán, Aldo Duscher, Walter Pandiani, José Molina, Capdevila y Emerson. Irueta no pudo orquestar del todo una defensa exitosa del título en la 2000-01, pero el Deportivo acabó igualmente segundo por detrás del Real Madrid y disfrutó de una memorable carrera hasta los cuartos de final de la Champions League.
El Deportivo repitió ambos logros la temporada siguiente y conquistó otro título, arruinando las celebraciones del 100 aniversario del Real Madrid en el Bernabéu con una victoria por 2-1 en la final de la Copa del Rey. Irueta había moldeado un equipo capaz de pelear por los mayores honores año tras año.
Tras otro final entre los tres primeros de LaLiga en 2002-03, el Deportivo se fijó la gloria de la Champions League como objetivo. Volvió a meterse entre los ocho mejores y, en su camino hacia unas primeras semifinales, estaba el vigente campeón, el AC Milan, que hasta ese momento ni siquiera había encajado un gol en la competición.
Liderado por Kaká, el Milan desmanteló al Dépor por 4-1 en la ida en San Siro, dejando a la mayoría de observadores convencidos de que la eliminatoria estaba sentenciada. Sin embargo, el equipo de Irueta firmó una remontada increíble ante un Riazor a rebosar, colocándose con tres goles de ventaja antes del descanso gracias a los tantos de Pandiani, Valerón y Albert Luque.
El veterano suplente Fran puso el 4-0 con un disparo desviado en los últimos minutos, mientras el Deportivo resistía para convertirse en el primer equipo de la era moderna de la Champions League en remontar una desventaja de tres goles del partido de ida en una eliminatoria. La victoria representó la cima de la generación dorada del Dépor, con Irueta declarando: "Aquí hemos obrado un milagro... Este es un resultado histórico. Somos héroes".
El centrocampista del Milan Andrea Pirlo recordaría después en su autobiografía la intimidante intensidad del Dépor: "Lo que más me impresionó fue cómo siguieron corriendo en el descanso. Todos, sin excepción... No podían quedarse quietos ni siquiera en esos 15 minutos diseñados específicamente para que recuperes el aliento".
El recorrido del Deportivo terminó finalmente en la siguiente ronda, al sufrir una derrota por 1-0 en el global ante el Oporto de José Mourinho, con solo un penalti de Derlei separando a ambos equipos. Irueta sugirió que "el destino se volvió contra nosotros", algo que quedó demostrado cuando el Oporto acabó levantando la Copa de Europa tras vencer al Monaco en la final.
Fin del ciclo
Era una delicia ver al Deportivo durante aquel periodo. Valerón era un mago que se deslizaba por el campo y tenía la capacidad de desmontar cualquier defensa con su rango de pase; Tristán jugaba con la chulería de un matador, Makaay era la encarnación de la eficacia y Silva era el guardián estoico que les daba el espacio para desmelenarse. Djalminha también era puro espectáculo antes de perder su sitio en favor de Valerón: como mediapunta agresivo y con un amplio repertorio de recursos, muy pocos defensas podían frenarlo cuando estaba en plena inspiración.
Sin embargo, todo lo bueno se acaba, y la veterana plantilla de Irureta no pudo mantener su altísimo nivel en 2004-05, cayendo hasta la octava plaza en La Liga y quedando fuera de la Champions League en la fase de grupos. «Como un viejo matrimonio, la rutina nos está matando poco a poco a todos», dijo el portero del Depor Jose Molina al admitir que el equipo se había estancado.
Irureta también reconoció que el ciclo había llegado a su fin. «Es el momento adecuado para un cambio, tanto para el club como para mí», admitió al dimitir al final de la campaña.
Sin embargo, empezar de cero no condujo a un resurgir. Mientras el Depor seguía yendo hacia atrás y el dinero de los premios europeos se secaba, el presidente Augusto Cesar Lendoiro pasó años financiando al club con enormes préstamos bancarios, y se vieron obligados a vender a sus mejores jugadores para mitigar el daño. El Deportivo entró oficialmente en administración concursal voluntaria en 2013 con una deuda de 156 millones de euros, lo que desencadenó su periodo de una década de «ascensor» entre divisiones.
En ascenso
Después de caer a la tercera categoría no profesional en 2020, que contaba con 102 equipos repartidos en cinco ligas regionales, se esperaba que el Deportivo rebotara de inmediato. Sin embargo, acabó atrapado en el desierto durante dos años, quedándose a las puertas del ascenso en el play-off en temporadas consecutivas.
Eso sí, también hubo buenas noticias con la llegada de Abanca, el gigante bancario gallego, que impulsó la recuperación financiera del club alejándose del cobro tradicional de deuda corporativa y optando en su lugar por canjes de deuda por capital y ampliaciones estratégicas de capital. Después, el exentrenador del Real Zaragoza y el Leganés Imanol Idiakez asumió el cargo en julio de 2023, y el equipo empezó a levantarse de nuevo.
Idiakez llevó al Dépor al título de Primera Federación a la primera, al acabar líder del Grupo 1 (Norte) tras derrotar al Barcelona B en la última jornada gracias a un dramático lanzamiento de falta del exdelantero del Arsenal Lucas Perez. La campaña 2024-25 en Segunda trajo más bajones que alegrías, pero estuvo centrada principalmente en la consolidación, y un puesto en la zona media sentó las bases para un auténtico asalto al ascenso.
Hubo más cambios en el banquillo, con la salida de Idiakez para dar paso a Oscar Gilsanz, antes de que Antonio Hidalgo recibiera un contrato de un año en Riazor el verano pasado. Hidalgo, formado en la famosa cantera de La Masia del Barcelona y que también pasó por el Tenerife y el Málaga, logró después el mismo equilibrio entre pragmatismo estructural y libertad ofensiva que tan eficazmente había encontrado Irueta, convirtiendo al Dépor en una máquina de contrapresión.
El Dépor aseguró la segunda plaza de la Segunda española por detrás del Racing Santander en 2025-26, y certificó su ascenso tras una victoria por 2-0 en el campo del Real Valladolid en la que el delantero camerunés Bil Nsongo marcó los dos goles. Las celebraciones en A Coruña fueron desatadas, pero el alivio fue la emoción predominante.
«He estado aquí durante tres de esos largos ocho años, y este era el objetivo, que ahora hemos logrado. Pero cuando estás aquí, entiendes lo importante que es para la ciudad que el Dépor esté en La Liga», dijo el CEO del Dépor, Massimo Benassi, a La Gazetta Dello Sport. «Había una presión sana que se palpaba cada día: cada día sin La Liga se sentía como otro día en el que faltaba algo».
Verano fuerte
Con el objetivo de asegurarse otra larga estancia en la máxima categoría, el Deportivo ejecutó una ambiciosa estrategia de fichajes en verano, buscando tanto estrellas mediáticas como grandes talentos jóvenes europeos con cláusulas de rescisión. Consiguió incorporar a 10 nuevos jugadores con un desembolso de solo 25 millones de euros, y la mayor parte de esa cantidad se destinó al portero del Mallorca Leonardo Román Riquelme (9 millones de euros).
El Depor también fichó a Jonathan Asp Jensen, procedente del Bayern de Múnich, y a Lorenzo Amatucci, de la Fiorentina, por 6 millones de euros cada uno, respectivamente, y cerró una de las grandes operaciones de todo el mercado al sacar a Pierre Emerick Aubameyang del Marsella por solo 1,5 millones de euros. Aubameyang está ya muy lejos de su mejor nivel a sus 37 años, pero el exdelantero del Arsenal y del Borussia Dortmund marcó 10 goles en la Ligue 1 la pasada temporada, demostrando que su instinto dentro del área sigue intacto.
Adama Traore, por su parte, llegó libre tras dejar el West Ham, aportando más experiencia de élite muy valiosa a la plantilla de Hidalgo, y el Deportivo también dio la bienvenida a tresastutas cesiones en el último día de mercado: Jose Maria Gimenez, Angelino y Marc Casado. El Depor también tiene una opción de compra sobre Casado, y el centrocampista del Barcelona tiene potencial para ser el más determinante de los nuevos fichajes como organizador del ritmo de juego y gracias a una ética de trabajo incansable.
Hidalgo se mostró satisfecho con la gestión del club, pero subrayó la importancia de mantener su identidad antes del inicio de la temporada 2026-27. "Las incorporaciones de jugadores como Aubameyang y Adama Traore cambian el perfil técnico de este equipo, pero no cambian el proyecto central que nos devolvió a La Liga. Estamos apoyándonos mucho en la experiencia en la máxima categoría de líderes como Aubameyang y Gimenez para guiar a nuestros jugadores más jóvenes ante las exigencias de esta división".
Súper Dépor 2.0
Gimenez ha tenido un comienzo ilusionante en Riazor, pero hasta la fecha solo ha jugado tres partidos tras llegar tarde. Aubameyang, por su parte, parece haberse tomado muy en serio las palabras de Hidalgo y ha rejuvenecido de forma espectacular.
Al equipo ya lo han apodado 'Super Depor 2.0' después de enlazar cinco jornadas sin perder en La Liga, con empates 1-1 ante Elche, Malaga y Getafe, y vibrantes victorias frente a Valencia y Villarreal entre medias, antes de sufrir por fin su primera derrota el miércoles contra el Sevilla.
Aubemayang ha estado prolífico, convirtiéndose en el primer jugador desde Zlatan Ibrahimovic en 2009-10 con el Barcelona en marcar en cada una de las cinco primeras jornadas, y su actuación más destacada llegó ante el Villarreal. Después de dar asistencias a Luismi Cruz y Zakaria Eddahchouri, Aubameyang marcó el tercer gol del Depor en el minuto 89 para dar al equipo una victoria por 3-2 en El Madrigal.
«Lo que está haciendo Aubameyang es absolutamente increíble», ha dicho Hidalgo sobre su impacto. «No se pierde ni un solo entrenamiento y trabaja más duro que nadie. Tiene un talento especial».
El Depor es actualmente séptimo en la clasificación, y tendrá motivos para creer al menos en mantenerse en la mitad alta si Aubameyang logra sostener su extraordinario estado de forma. Por otro lado, Cruz ha retomado el nivel con el que terminó la pasada temporada como eje creativo del equipo, Amatucci se ha adaptado rápido para dominar la medular, y Roman está demostrando ser una garantía como nuevo número uno. Como Gimenez, Casado también ha dejado muy buenas sensaciones en sus dos primeras apariciones con el club.
Los aficionados votaron este verano cambiar el nombre del equipo de Deportivo de 'La Coruña' a la versión gallega 'A Coruna', pero este nuevo grupo de jugadores está recuperando los valores que llevaron al club a cosechar tantos éxitos entre la década de 1990 y comienzos de los 2000. Además, cuenta con un entrenador firme que se asegurará de que el equipo no pierda el foco.
«Salimos cada semana con esa intención, sabiendo la dificultad, con mucha humildad, sabiendo que esta [temporada] es muy larga y que siempre hay que tener los pies en el suelo. Pero a partir de ahí, también jugamos con mucha confianza», dijo Hidalgo.
Este podría ser el comienzo de otro viaje especial. El Deportivo está de vuelta, y eso solo puede ser una buena noticia para los puristas de La Liga.