Raúl podía haber sido una leyenda viva en el Real Madrid, pero acababa de cumplir 33 años y José Mourinho, nada menos, lo había considerado prescindible en el Bernabéu. La temporada 2009-10 no le había ido bien: tuvo problemas tanto de forma como de estado físico, por lo que había quedado relegado al papel de posible revulsivo mucho antes de que su campaña llegara prematuramente a su fin por una lesión de tobillo.

El Madrid ya contaba con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gonzalo Higuaín, y Raúl había quedado por detrás de los tres compañeros de ataque en el orden de preferencia. Las cosas tampoco iban a cambiar con Mourinho.

Raúl habló solo una vez con el portugués tras su nombramiento como nuevo entrenador del club, pero eso bastó para convencerle de que su etapa había terminado. Mourinho dejó claro al máximo goleador histórico del Madrid que con él tendría incluso menos minutos de los que había tenido con Manuel Pellegrini. "A partir de ese momento, tuve claro que debía buscar un nuevo reto", admitió posteriormente Raúl.

Raúl ya estaba evaluando su futuro de todos modos, pero la idea de dejar el Madrid era difícil de asimilar. El español llevaba jugando con el primer equipo del Real Madrid desde los 17 años. Durante ese tiempo, había batido casi todos los récords posibles y se había convertido en capitán del club. El Madrid era una parte de él, y él era una parte del Madrid.

Como dijo el presidente Florentino Pérez, "Hay muchos hombres que forman parte de la leyenda del Real Madrid, pero pocos que son elegidos para encarnar al club. Raúl es uno de ellos".

Raúl estaba cansado, eso sí. Ser el símbolo del madridismo le estaba pasando factura, profesional y personalmente. Ya no estaba disfrutando del fútbol. Por supuesto, el hecho de no ser ya un titular indiscutible influyó, pero Raúl también se había desgastado por el peso del brazalete de capitán y todas las responsabilidades que lo acompañaban.

"Al final, eso te quita energía", dijo. "Necesitaba centrarme solo en entrenar y jugar. Llegué a un punto en el que necesitaba escapar". Pero, ¿adónde?