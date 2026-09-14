El resurgir de los cromos de fútbol por dentro
Todo aficionado al fútbol guarda un recuerdo temprano de su introducción al mundo del coleccionismo. Es habitual que camisetas retro o programas de partido vayan pasando de generación en generación dentro de la familia, mientras que los más afortunados heredan prendas firmadas o usadas por jugadores que tienen un valor histórico único.
Ese tipo de piezas sueltas suelen enmarcarse y colocarse en una pared, o guardarse en una caja y ponerse en una estantería. Para los niños suponían una descarga instantánea de endorfinas, pero no los mantenían entretenidos durante mucho tiempo. Sin embargo, coleccionar cromos puede convertirse en una adicción desde el primer rasgado de un sobre recién abierto.
Era muy fácil dejarse llevar por el deseo de completar una colección entera o encontrar ese jugador raro que querían todos tus amigos. Por supuesto, dependías de tus padres y de su disposición a comprarte sobres con regularidad, pero eso no hacía más que aumentar la ilusión nerviosa antes de cada apertura.
Para quienes mantuvieron esta afición hasta la edad adulta, cualquier ingreso disponible podía servir para comprar por fin los cromos que les faltaban o empezar a coleccionar sets prémium icónicos que antes quizá estaban fuera de su alcance. La obsesión a menudo se hace más fuerte con la edad en lugar de apagarse.
En el mundo online de 2026, dominado por el streaming, las aplicaciones y los videojuegos, los cromos de fútbol son más populares que nunca, y el intercambio devuelve a la afición ese sentido de comunidad. Ahora también existe la posibilidad de ganar dinero de verdad con ellos, porque el mercado global se ha convertido en un gigante de mil millones de dólares que no muestra señales de desaceleración.
Arrancando el auge
El coleccionismo de cromos comenzó en el siglo XIX, cuando se introducían tarjetas de refuerzo con jugadores de béisbol, actores, líderes militares y animales dentro de los paquetes de cigarrillos. En 1887, John Baines, propietario de una juguetería de Bradford, inventó las primeras tarjetas de fútbol de Gran Bretaña y las vendía desde un carro tirado por un caballo con un mono a la espalda, autodenominándose el «rey de las tarjetas de fútbol».
Se popularizaron en la década de 1950, cuando Topps entró en el mercado, emparejando colecciones anuales con chicle, y coleccionar tarjetas de fútbol pronto se convirtió en un rito de iniciación infantil. Topps fue el actor dominante hasta 2009, cuando los expertos europeos en cromos de Panini pasaron a centrarse agresivamente en las tarjetas coleccionables, adquiriendo la marca estadounidense Donruss y asegurándose importantes derechos de licencia de tarjetas deportivas para hacerlo.
Fue Panini, y no Topps, quien fue directamente responsable del boom de las tarjetas de fútbol que tuvo lugar inicialmente durante la pandemia de Covid-19 y los confinamientos de principios de 2020, ya que buscaba americanizar el sector. Sacó partido de los coleccionistas de EE. UU. que buscaban nuevas vías al dar a las tarjetas de fútbol el trato especial que normalmente se reservaba para la NBA y la NFL, lanzando colecciones como Prizm, Select y Donruss Kaboom con paralelas de tirada corta.
Esto acabó dando lugar al crecimiento de una cultura de gradación de tarjetas y apertura de cajas basada en una fuerte especulación. En lugar de coleccionar a sus equipos favoritos, los inversores centraron su atención en comprar tarjetas de novato con la esperanza de que su valor se disparara durante los partidos y torneos más importantes.
Los coleccionistas también se dieron cuenta de que Panini llevaba décadas creando colecciones de edición limitada, y empezaron a buscar las tarjetas más raras en el mejor estado posible para graduarlas. Es un negocio potencialmente lucrativo: cualquier tarjeta calificada como «10 Gem Mint» por el principal autenticador PSA puede alcanzar una prima de entre 3 y 5 veces sobre la versión sin graduar. Si consigues una tarjeta de novato numerada o autografiada con PSA 10, básicamente te ha tocado el premio gordo.
Cambiando el juego
El panorama comercial de las cartas de fútbol cambió drásticamente cuando Fanatics, gigante de la venta minorista y el merchandising deportivo, adquirió las cartas coleccionables de Topps por 500 millones de dólares en enero de 2022. Antes del acuerdo, Topps tenía los derechos de la UEFA Champions League y la Bundesliga a través de sus oficinas en el Reino Unido y Alemania.
Fanatics integró Topps en su ecosistema de comercio electrónico y venta minorista, y el director ejecutivo de la empresa, Michael Rubin, explicó entonces que su objetivo era convertir las cartas coleccionables en «un pilar significativo de nuestros planes a largo plazo para convertirnos en la principal plataforma deportiva digital». De repente, las cartas prémium de fútbol ya no se vendían solo en tiendas especializadas de nicho; se comercializaban directamente a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a través de los sitios de merchandising de clubes ya existentes de Fanatics.
Al igual que había hecho Panini, después aplicaron al fútbol el modelo norteamericano de «chase card», reduciendo las pegatinas básicas de papel para centrarse en cartas cromadas de alta tecnología, refractores de varios niveles, versiones paralelas escasas y autógrafos auténticos firmados en la propia carta. El innovador diseño de producto de Fanatics ayudó a transformar las cartas de fútbol de una novedad en una clase de activo tangible, y la introducción de recuerdos usados en partidos y parches del debut como rookie en cartas 1 de 1 generó una mayor demanda de artículos «santo grial» valorados en miles en el mercado de reventa.
Coleccionar se convierte en contenido
Coleccionar cromos de fútbol vuelve a estar de moda porque ahora hay una cantidad aparentemente interminable de creadores de contenido que promocionan esta afición en las redes sociales. Una nueva generación de jóvenes se siente atraída por los eventos interactivos y las ferias de cromos, donde no solo pueden ampliar sus colecciones, sino también socializar con personas con los mismos intereses.
«Reúne a la gente. Estas ferias de cromos son días realmente muy buenos. Gente que se conoce en persona después de haberse conocido online, comen juntos o se van a tomar un par de cervezas si el público es más mayor», explicó a GOAL Matthew Blazey, el hombre detrás del canal de YouTube Blazey Collects, que cuenta con 78,6 mil suscriptores. «Se ha pasado de tener solo una feria de cromos en Londres a tener unas 60 a lo largo del año. Hay un componente social enorme. Construir comunidad vale muchísimo más que ganar dinero».
YouTubers como Blazey y GamerBoyWii (GBW) pueden alcanzar cientos de miles de visualizaciones, mientras que miembros de Sidemen como Simon Minter, Joshua Bradley y Ethan Payne, todos ellos con bastante más de un millón de suscriptores, también abren cajas de cromos de fútbol en sus respectivos canales. Varios futbolistas profesionales también se han sumado a la tendencia.
Tosin Adarabioyo, que se incorporó al Tottenham en el mercado de fichajes de verano, muestra las raras cartas que le han tocado para su colección personal a través de su cuenta dedicada de Instagram, al igual que el centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton. El nuevo compañero de Adarabioyo en los Spurs, Dominic Solanke, también es un coleccionista entusiasta y, en noviembre, se unió a Adaradioyo en la inauguración de la tienda insignia de Fanatics en Regent Street, en Londres.
El defensa del Ipswich Town Leif Davis es la cara visible de 'Collective Collects', una plataforma de card-breaking que fundó junto al streamer de Twitch Danny Campion y su amigo Josh Kelly. «No estamos realmente en esto por el dinero, estamos en esto para construir algo guay y es algo que nos apasiona», dijo Campion a la BBC el año pasado. «Solo va a seguir creciendo a medida que la afición crezca en todo el Reino Unido y luego se entrelace con el mercado de EE. UU. Es realmente emocionante y muy guay».
Sin embargo, también hay muchos que están en ello por beneficio económico. Un exentrenador personal de Suffolk llamado Aaron Pearce dejó su trabajo para centrarse en la reventa de cromos de fútbol, creando la cuenta Baller Breaks UK, y ha generado 2,4 millones de libras en ingresos durante el último año, según PA Media.
Pearce no vende simplemente cromos individuales, sino «plazas» a coleccionistas y espectadores en mercados de compra por vídeo como Whatnot y ebay Live, normalmente divididas por clubes de fútbol. Luego abre los cromos en directo ante la cámara, y la persona que haya comprado la plaza del Manchester United, por ejemplo, se llevará todas y cada una de las cartas del club que salgan. Los coleccionistas tienen la oportunidad de hacerse con cartas exclusivas y valiosas por una fracción de su coste original en este formato similar a una lotería, que puede atraer hasta varios miles de visitantes únicos totales a lo largo de una retransmisión en directo de una hora.
Espacio para coexistir
Blazey cree que los directos de box breaking y los vídeos pregrabados pueden coexistir en el mismo espacio, pero no es un equilibrio sencillo.
«Hay espacio para una mezcla. Siempre he priorizado el contenido grabado porque mi canal está más orientado a quienes querrían abrir un producto pero no saben cuáles abrir», dijo. «La ventaja del contenido pregrabado es que es neutral. Todo en esos directos intenta convencerte de que entres y compres algo. El contenido pregrabado tiene un entorno seguro en el que no te están presionando para hacer algo. Por eso hay que tener mucho cuidado como creador de contenido al entrar en los directos, porque tu audiencia lo percibirá como que estás pasando de ser un canal de confianza a un canal que sale ahí fuera para ganar dinero.
«Creo que, en general, el breaking es bueno para el mercado. Primero, porque es entretenido, y segundo, porque algunas de estas cajas cuestan entre 300 y 400 £, así que no necesariamente puedes salir y comprar una, pero sí puedes entrar en un break y tener la oportunidad de conseguir algo. Sin embargo, el espacio del breaking es un poco como el salvaje oeste en este momento. Necesitas el breaking y necesitas el contenido pregrabado, pero no me sorprendería que pronto hubiera más regulación en torno al breaking. Whatnot ha lanzado recientemente muchos más controles para ello y sé que en Fanatics Live son muy estrictos con la parte regulatoria, así que las propias empresas ya están avanzando por sí mismas».
Blazey añadió sobre lo que ha impulsado el crecimiento de su canal: «La constancia es clave, aparecer y hacerlo con regularidad. Construir una comunidad; tengo una base de seguidores muy leal que entra y ve cada vídeo, y comenta en cada vídeo. Muchos vídeos superan rápidamente los 50 comentarios, que es mucho en este tipo de vídeos. No digo palabrotas, todo es muy PG y apto para niños, así que los padres están contentos de que sus hijos vean el contenido. Creo que todo gira en torno a unos buenos valores; si entras ahí, eres positivo y acoges a la audiencia sin importar quién seas, puedes involucrarte.
«Hay mucha gente que solo está ahí para ganar dinero y, como resultado, no construye la comunidad necesaria para hacerlo crecer. La gente conecta con el entusiasmo y los valores cuando ve contenido y, como resultado, conecta con el creador. La gente viene a verte a ti, no necesariamente al producto que se está abriendo».
«Solo va a seguir creciendo»
Blazey también profundizóen qué ha impulsado el resurgir de las tarjetas de fútbol, después de haber iniciado su canal en 2021.
"Los cromos de la Euro 2020 se dispararon, todo el mundo los coleccionaba, especialmente mi generación; tenías el distanciamiento social y podías volver a reunir a todos. Creo que eso llevó mucho tráfico a YouTube, que albergaba gran parte de los contenidos sobre productos de este hobby que la gente simplemente no conocía", dijo. "De repente te encontrabas con una mina de oro: 'Vaya, no son solo cromos de fútbol; tienes tarjetas con trozos de equipación, tarjetas firmadas, de todo'. Así que, para mí, la Euro 2020 fue cuando realmente me metí en esto. Ahí empezó todo para mí, vi mucho en YouTube, empecé a abrir tarjetas y grabarme, y a partir de ahí todo se disparó.
"Especialmente en los últimos tres años, las tarjetas de fútbol han explotado. Creo que ahora no va a dejar de crecer, sobre todo en el Reino Unido ahora que Topps tiene la licencia de la Premier League, porque están haciendo todo tipo de locuras con ella. Y está empezando a llegar ese cruce: JJ Gabriel estuvo en el día de lanzamiento de Fanatics este verano; Tosin y Solanke se han metido en ello, a Adam Wharton también le encanta. Estamos en la tormenta perfecta. Creo que está atrayendo a quienes antes abrían tarjetas en el colegio, como Pokémon o Match Attax, y a ese impulso nostálgico de hacerlo ahora que tienes dinero de adulto y todas estas tarjetas más grandes que ahora puedes perseguir. Creo que está haciendo que cada vez vuelva más gente.
"Los coleccionistas más nuevos han visto que pueden ganar mucho dinero muy rápido, montándolo de la manera adecuada, así que la inversión es otra pieza importante. Las redes sociales han provocado que la combinación de esas dos cosas simplemente explote. TikTok, YouTube, Instagram, Whatnot, Fanatics y eBay Live. Está literalmente en todas partes, y eso no hace más que ampliar y ampliar la red".
Blazey añadió cómo este hobby se ha americanizado: "Cuando miras el mercado de Estados Unidos en particular, hay muchísimos jugadores de la NFL que crecieron coleccionando tarjetas de la NFL, y ahora son adultos y sus propias tarjetas están ahí fuera, así que les interesa ir a buscarlas. Creo que, si eso sigue trasladándose al mercado del Reino Unido con el fútbol, será un enorme motor de crecimiento.
"Creo que, cuando muchos niños estaban en el colegio, coleccionar cromos del Mundial era algo enorme. Estados Unidos realmente no tiene eso con los cromos. Sin embargo, para ellos, desde los años 20, las tarjetas de la NFL, la MLB y el hockey sobre hielo siempre han estado arraigadas en su cultura. Allí ha crecido durante 100 años, mientras que en el Reino Unido todo el nicho de las tarjetas de fútbol solo empezó realmente a crecer desde 2014, y era muy pequeño, pero ahora está empezando a crecer a buen ritmo. Aquí siempre ha sido Match Attax y algo muy enfocado en los niños, mientras que ahora está atrayendo a más adultos a este espacio con las colecciones más prémium, con las chase cards y los grandes autógrafos".
Romperrécords
Las 10 tarjetas de fútbol más caras de todos los tiempos se han vendido todas en los últimos cinco años, lo que subraya lo de moda que se ha puesto esta afición. En septiembre de 2021, una tarjeta PSA 9 Topps Chrome Champions League Red Refractor con un Erling Haaland rookie con la equipación del Borussia Dortmund de 2019-20 alcanzó los 227.000 $ en Goldin Auctions, mientras que la tarjeta rookie Panini Mega Cracks de Cristiano Ronaldo del Sporting CP 2002-03 se vendió por 288.000 $.
Una versión PSA 10 de esa tarjeta de Ronaldo se vendió por 1,35 millones de dólares durante la temporada 2025-26, y la misma cantidad se pagó por su Panini Kaboom! Green 1/1 de 2018. Pero la superestrella portuguesa sigue por detrás de su némesis eterna, Lionel Messi. La tarjeta rookie Panini Mega Cracks 2004-05 de la leyenda argentina, en la que aparece como un adolescente de pelo largo recién salido de la famosa academia La Masia del Barcelona, fue comprada por unos asombrosos 1,5 millones de dólares a través de la incipiente red de ventas privadas de Fanatics Collect el pasado septiembre.
El icono brasileño Pele tiene dos tarjetas rookie dentro del top 10, mientras que la PSA 10 Panini Prizm World Cup Gold Prizm 2018 de la superestrella francesa Kylian Mbappe ocupa la décima posición tras venderse por 216.000 $ en junio de 2022. Estas tarjetas tienen un atractivo eterno porque capturan un momento concreto, y los coleccionistas compran sus historias definitorias de una era para, literalmente, hacerse con un pedazo de historia.
Sin duda siempre habrá demanda de tarjetas Panini Prizm World Cup y, más concretamente, del set que Blazey considera "posiblemente el mejor que existe". Dice: "World Cup Prizm 2014 es el set que lo empezó todo. Si estás coleccionando tarjetas de la vieja escuela para conservarlas, World Cup Prizm 2014 siempre sería el set, un producto fantástico".
La muerte del duopolio
En los últimos cuatro años, Fanatics ha desmantelado de forma sistemática el dominio absoluto de Panini sobre el mercado de cromos de fútbol. El primer movimiento importante llegó cuando cerró un acuerdo exclusivo con la UEFA para que Topps produjera las tarjetas y los cromos oficiales de las Eurocopas de 2024 y 2028.
Los álbumes de cromos de Panini habían sido un elemento habitual de la Eurocopa desde 1977, y perder el núcleo de su público objetivo supuso un duro golpe. Después, Fanatics fue a por la licencia oficial de la Premier League inglesa, la división más rentable del fútbol de clubes, que Panini poseía desde 2019.
Antes de la temporada 2025-26, Fanatics asumió los derechos globales de la Premier League y bautizó las colecciones oficiales bajo la marca Topps. Esto obligó a Panini a reorientarse hacia la English Football League (EFL) para mantener su presencia en el panorama del fútbol nacional del país.
La muerte del duopolio quedó prácticamente confirmada en mayo, cuando la FIFA anunció el fin de su asociación de 60 años con Panini. A partir de 2031, Topps fabricará todas las tarjetas coleccionables, cromos y coleccionables digitales de la Copa del Mundo, y Fanatics regalará más de 150 millones de dólares en coleccionables a niños durante toda la duración del contrato.
«Con Fanatics, vemos que están impulsando una enorme innovación en los coleccionables deportivos, que sí ofrece a los aficionados una forma nueva y significativa de relacionarse con sus equipos favoritos y con sus jugadores favoritos», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a The Athletic. «Así que, desde el punto de vista de la FIFA, podemos globalizar esa interacción con los aficionados precisamente gracias a nuestra cartera global de torneos. Y esto aporta otra importante fuente de ingresos comerciales que, como siempre, reinvertimos en el juego, en el fútbol».
El CEO de Fanatics, Rubin, añadió sobre el acuerdo: «Nuestro negocio de coleccionables este año está probablemente en un 85 % en Estados Unidos. Así que, cuando pensamos en cómo expandirnos globalmente, que es la forma en la que convertimos esto en un negocio mucho mayor, no hay nada más importante que la FIFA. Nuestra gran iniciativa de crecimiento y asociarnos con la FIFA para hacer la Copa del Mundo, no hay evento más grande en el mundo que la Copa del Mundo cada cuatro años. Creemos que, a largo plazo, el fútbol global debería ser nuestro mayor negocio. Nuestro trabajo es asegurarnos de seguir elevando el listón e innovando de una manera que nadie más puede hacer».
Aun así, no todo está perdido para Panini, sobre todo porque todavía conserva una licencia muy atractiva. «Lo de la Panini English Football League tiene un mercado enorme, especialmente para grandes clubes que no han estado en la Premier League desde hace mucho tiempo y no han tenido cromos de fútbol», dice Blazey. «Para los aficionados del Millwall fue enorme; las tarjetas del Millwall se vendían por cantidades disparatadas, y también las del QPR, más que muchas tarjetas de la Premier League. Panini sigue teniendo una licencia muy fuerte en la EFL que le beneficiará a largo plazo. Hicieron muy bien en conseguirla, pero ese es su producto de referencia ahora. Ese producto siempre funcionará bien en YouTube, pero Topps tiene ahora una audiencia mucho mayor en YouTube».
Panini también sigue teniendo una base de fans incondicional que tampoco tiene mucha simpatía por sus principales competidores, como añade Blazey: «Al público de más edad, que lleva mucho tiempo en esto, realmente no le gusta esta era, a la que llaman 'junk wax'. Perciben que lo que antes era una categoría bastante de nicho ahora se ha convertido realmente en algo muy generalista».
La fiebre del fútbol
El Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos impulsó otro increíble aumento de la demanda de cromos de fútbol coleccionables. Como Norteamérica es tradicionalmente el mercado más grande y desarrollado para el coleccionismo de tarjetas deportivas, albergar el Mundial a nivel local creó una puerta de entrada para millones de aficionados nacionales a este hobby del "soccer".
La colección Prizm del Mundial 2026 de Panini fue el producto de cromos de fútbol con mayor distribución de la historia, con tarjetas ultrarraras, como las Black Prisms 1-of-1, las Nebula Prisms y las inserciones Color Blast, incluidas para ayudar a atraer a una nueva audiencia masiva. También hubo muchísimas narrativas atractivas en las que la gente podía invertir en el torneo, como el "Last Dance" de Messi con Argentina, la esperada despedida final de Ronaldo con Portugal y la primera aparición de Lamine Yamal en el escenario global, que acabó en gloria con España.
Después del Mundial, Topps estaba preparada para capitalizar el entusiasmo con el lanzamiento de su colección principal de la Premier League 2026-27. Tras reducir el set base de 450 tarjetas a unas más ajustadas 300, completar una carpeta entera es ahora más fácil que nunca, y los coleccionistas pueden concentrarse más en el valor de las tarjetas más codiciadas.
Topps también ha recurrido a la nostalgia millennial recuperando el estilo Merlin en un set independiente de 200 tarjetas. Rindiendo homenaje a la clásica marca de pegatinas de los años 90, la colección Merlin mezcla jugadores modernos con temas retro, inspirados en la hechicería y en el arte clásico, que tienen un peso emocional irresistible para los entusiastas veteranos de este hobby.
Otro repunte llegará cuando la colección 2026-27 Topps Chrome de la Liga de Campeones de la UEFA salga más adelante en la temporada. Esta semana, Fanatics Collectibles y UC3, que representa a la UEFA y a los principales clubes europeos, anunciaron una ampliación de su asociación por seis años, desde 2027 hasta 2033, y está previsto que la última colección de la Liga de Campeones incluya tarjetas debut patch 1-of-1.
Sin duda, Fanatics ya estará preparándose para la Eurocopa de 2028 en Gran Bretaña e Irlanda y, por supuesto, ahora también está el Mundial de 2034 en Arabia Saudí en el horizonte. "Ese Mundial con Fanatics va a ser una locura porque tendrán planes muy serios", dice Blazey. "Un buen baremo de hasta dónde puede llegar eso es la Eurocopa 2028; es un torneo en casa, Topps tiene la licencia de la Premier League, la licencia de la Eurocopa; han estado impulsando fuerte la Premier League, así que será realmente interesante ver qué hacen con la Eurocopa. Todo el mundo sigue hablando de una caída porque el mercado ha estado creciendo muy rápido, pero creo que esto seguirá creciendo pase lo que pase".
De hecho, el mercado global de tarjetas deportivas coleccionables está valorado actualmente en la asombrosa cifra de 14,85 mil millones de dólares, con el fútbol acaparando la mayor cuota individual del segmento deportivo, con un 35,6 %. Se calcula que el 45 % de los nuevos aficionados a este hobby se están especializando en fútbol, y ahora se venden anualmente más de 500 millones de tarjetas en este espacio, con 12 millones enviadas a agencias profesionales de gradación.
Las tarjetas de fútbol más buscadas se encuentran en la misma categoría que el vino de alta gama, los relojes y las criptomonedas. Son cápsulas del tiempo que preservan en cartón y tinta una cosecha irrepetible de excelencia humana.
Abrir un legendario jugador 1-of-1 satisface tanto el corazón sentimental del aficionado más entregado como la lógica clínica del inversor moderno, y este hobby no hará más que seguir desarrollándose en una era digital sin barreras geográficas. La conclusión es esta: quienes aman el deporte rey siempre anhelarán una forma de poseer, proteger y transmitir una parte de esa magia.