El Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos impulsó otro increíble aumento de la demanda de cromos de fútbol coleccionables. Como Norteamérica es tradicionalmente el mercado más grande y desarrollado para el coleccionismo de tarjetas deportivas, albergar el Mundial a nivel local creó una puerta de entrada para millones de aficionados nacionales a este hobby del "soccer".

La colección Prizm del Mundial 2026 de Panini fue el producto de cromos de fútbol con mayor distribución de la historia, con tarjetas ultrarraras, como las Black Prisms 1-of-1, las Nebula Prisms y las inserciones Color Blast, incluidas para ayudar a atraer a una nueva audiencia masiva. También hubo muchísimas narrativas atractivas en las que la gente podía invertir en el torneo, como el "Last Dance" de Messi con Argentina, la esperada despedida final de Ronaldo con Portugal y la primera aparición de Lamine Yamal en el escenario global, que acabó en gloria con España.

Después del Mundial, Topps estaba preparada para capitalizar el entusiasmo con el lanzamiento de su colección principal de la Premier League 2026-27. Tras reducir el set base de 450 tarjetas a unas más ajustadas 300, completar una carpeta entera es ahora más fácil que nunca, y los coleccionistas pueden concentrarse más en el valor de las tarjetas más codiciadas.

Topps también ha recurrido a la nostalgia millennial recuperando el estilo Merlin en un set independiente de 200 tarjetas. Rindiendo homenaje a la clásica marca de pegatinas de los años 90, la colección Merlin mezcla jugadores modernos con temas retro, inspirados en la hechicería y en el arte clásico, que tienen un peso emocional irresistible para los entusiastas veteranos de este hobby.

Otro repunte llegará cuando la colección 2026-27 Topps Chrome de la Liga de Campeones de la UEFA salga más adelante en la temporada. Esta semana, Fanatics Collectibles y UC3, que representa a la UEFA y a los principales clubes europeos, anunciaron una ampliación de su asociación por seis años, desde 2027 hasta 2033, y está previsto que la última colección de la Liga de Campeones incluya tarjetas debut patch 1-of-1.

Sin duda, Fanatics ya estará preparándose para la Eurocopa de 2028 en Gran Bretaña e Irlanda y, por supuesto, ahora también está el Mundial de 2034 en Arabia Saudí en el horizonte. "Ese Mundial con Fanatics va a ser una locura porque tendrán planes muy serios", dice Blazey. "Un buen baremo de hasta dónde puede llegar eso es la Eurocopa 2028; es un torneo en casa, Topps tiene la licencia de la Premier League, la licencia de la Eurocopa; han estado impulsando fuerte la Premier League, así que será realmente interesante ver qué hacen con la Eurocopa. Todo el mundo sigue hablando de una caída porque el mercado ha estado creciendo muy rápido, pero creo que esto seguirá creciendo pase lo que pase".

De hecho, el mercado global de tarjetas deportivas coleccionables está valorado actualmente en la asombrosa cifra de 14,85 mil millones de dólares, con el fútbol acaparando la mayor cuota individual del segmento deportivo, con un 35,6 %. Se calcula que el 45 % de los nuevos aficionados a este hobby se están especializando en fútbol, y ahora se venden anualmente más de 500 millones de tarjetas en este espacio, con 12 millones enviadas a agencias profesionales de gradación.

Las tarjetas de fútbol más buscadas se encuentran en la misma categoría que el vino de alta gama, los relojes y las criptomonedas. Son cápsulas del tiempo que preservan en cartón y tinta una cosecha irrepetible de excelencia humana.

Abrir un legendario jugador 1-of-1 satisface tanto el corazón sentimental del aficionado más entregado como la lógica clínica del inversor moderno, y este hobby no hará más que seguir desarrollándose en una era digital sin barreras geográficas. La conclusión es esta: quienes aman el deporte rey siempre anhelarán una forma de poseer, proteger y transmitir una parte de esa magia.