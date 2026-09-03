De representar al Arsenal a conquistar la industria de la moda como modelo de Armani
La mayoría de la gente se consideraría afortunada si tuviera la oportunidad de vivir un sueño. Para millones de niños y niñas de todo el mundo, llenos de ilusión, la vida como deportista profesional representa la cima del logro personal. Otros pasarían encantados sus días vistiéndose y posando ante las cámaras tras abrirse camino en la industria de la moda.
Ambos sectores son notoriamente difíciles, ya que solo hay un número limitado de personas que pueden brillar en las pistas, los campos o las pasarelas en cada momento. Llamar la atención de quienes toman las decisiones nunca es fácil, con entrenadores siempre en busca de la perfección mientras «el diablo viste de Prada» cuando se trata de directores creativos y editores despiadados.
Algunos parecen tener toda la suerte, hasta el punto de difuminar fronteras y pasar con total naturalidad de los campos de fútbol de Londres y París a las pasarelas de Nueva York y Milán. John Halls ha podido marcar todas esas casillas a lo largo de dos carreras muy diferentes.
Como defensa al que se consideró lo bastante bueno como para lograr reconocimiento internacional con Inglaterra en categoría sub-20, compartió vestuario con Thierry Henry, Patrick Vieira y Dennis Bergkamp como parte del icónico equipo de los «Invencibles» del Arsenal. Halls salió de la célebre cantera de Hale End para disputar tres partidos con el primer equipo de los Gunners, antes de representar a otros 10 clubes que le permitieron experimentar los cuatro escalones de la English Football League.
Una vez que colgó las botas, con una lesión obligando finalmente a Halls a retirarse a los 30 años, pasó menos de una semana compadeciéndose antes de cambiar su existencia como modelo de variedad de rol deportivo por aquella que ha hecho que su rostro le abra puertas en Giorgio Armani y Dolce & Gabbana.
Entonces, ¿cómo se desarrolló ese proceso? El propio protagonista lo ha desvelado para GOAL...
Acceso al centro comercial
Sin duda, el destino le sonrió a Halls, con el ahora exjugador de 44 años, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de BritishGambler.co.uk, explicando un paso al mundo del modelaje que parecía estar escrito. «Lo del modelaje es algo raro porque fui modelo de niño. Era modelo infantil. Así que lo hice desde los ocho, nueve, 10, 11 años, creo», dijo. «Y luego fiché por el Arsenal y le dije a mi madre: “Escucha, ya no quiero seguir con esto del modelaje”. Pero me fue realmente bien.
«Salí en uno de los vídeos de Kylie Minogue, en uno de sus videoclips. Se suponía que tenía una escena bailando en él, pero aquello se alargó hasta las 4 de la madrugada en Camden. Estábamos rodando en Camden y creo que mi escena de baile llegaba sobre las 5 de la mañana y dije: “Papá, quiero irme a casa”. Era solo un niño. Mi padre dijo: “Perfecto, nos vamos a casa”. Pero salgo al principio del vídeo de Kylie Minogue.
«Pero luego, curiosamente, hacia el final de mi carrera, empezaron a llegar las lesiones y todo lo demás. Creo que tenía unos 28 años y había algo dentro de mí un poco egotista que me hacía pensar: “Me iré a ser modelo si todo esto sale mal”. Y entonces mi hermana me insistió. Cuando tuve la lesión en el tendón de Aquiles, parecía que aquello iba a ser algo serio, me dijo: “Vete a Londres y pásate por todas las agencias, entra y ya está”. Así que fui entrando en todas las agencias, entré en las ocho grandes de Londres, y todas me dijeron que no, excepto la última. La última dijo: “Oh, quizá, pero ¿cuál es tu situación?”. Y yo dije: “Bueno, me queda un año de fútbol”. Ella dijo: “Vuelve dentro de un año y quizá hablemos contigo”.
«Así que al final, el Aquiles acabó conmigo y me retiró. Así que me retiré y literalmente tuve cinco días en los que llegué al último sueldo y estaba ahí llorando. Y entonces estaba caminando por el centro comercial Westfields y se me acercó una mujer, Sarah Vickery, que sigue siendo mi agente, y vino hacia mí. Me dijo: “¿Te conozco? ¿Eres modelo?”. Y yo pensé: “No, pero creo que me pasé por tu agencia hace un tiempo”. Y ella dijo: “Vale, genial, ven mañana, haremos una sesión de prueba y luego veremos qué pasa”.
«Así que fui al día siguiente. Hicimos una sesión de prueba en Shoreditch, donde te hacen un par de fotos y te dejan con un buen conjunto. Y luego un fotógrafo guay te hace fotos. Y después, cuando vuelven, les echan un vistazo y te juzgan. Y eso fue todo. Dijeron: “Genial, queremos ficharte al día siguiente”. Eso fue todo. Así que me ficharon. Y de repente, seis días después de retirarme, ya era modelo».
La confianza de un futbolista
Halls completó su transición de futbolista a icono de la moda con una facilidad consumada y, al ser preguntado por si había habilidades transferibles que alguien acostumbrado a vivir bajo los focos del deporte pudiera llevarse a una sesión de fotos, respondió: «Absolutamente. La confianza de un futbolista, crees que puedes hacer cualquier cosa de todas formas. Quiero decir, la mayoría de los futbolistas piensan que probablemente pueden jugar al golf, jugar al baloncesto, jugar al tenis. Ya sabes a lo que me refiero. Somos un poco así. Te lo han inculcado. Así que esa confianza sí ayudó.
«Ya más o menos sabía posar de alguna manera desde que era un crío. Como que pensaba que podía hacerlo. Quiero decir, la parte adulta era un poco más nueva y era como: “Oh, vaya, esto es diferente”. Pero la confianza siempre estuvo ahí. Y creo que también entré un poco sin experiencia, en el sentido de que no conocía a ningún fotógrafo. No sabía nada de esto ni de aquello. Así que esos grandes nombres que fui a ver no eran grandes nombres para mí. Eran simplemente fulano, mengano o zutano. Así que yo simplemente aparecía, siendo yo mismo y con confianza.
«Y llegas al set y te sientas delante de 20 o 50 personas, pero no era diferente de estar delante de la multitud y demás. Lo que daba miedo era salir delante de 30.000 aficionados, no de 15 personas detrás de la cámara. No estaba tan mal. Así que eso fue bastante guay. Y luego creo que, como deportista, tener control sobre tu cuerpo y saber cómo colocarte o echar la cadera hacia un lado o lo que sea, era más o menos lo mismo. Así que algunas cosas sí eran transferibles».
Sin embargo, posar con unos calzoncillos minúsculos debió de resultar un poco raro y poner nervioso la primera vez: «Eso siempre era un poco raro. Cuando llevas solo los calzoncillos, sobre todo si no te dan una coquilla, pero obviamente si no tienes una coquilla y todavía hay como 20 personas mirándote en calzoncillos, eso da un poco de miedo. Pero también, por suerte, como futbolistas siempre estás más o menos en forma. Y eso también se trasladó a mi faceta como modelo. Me mantuve en forma. Así que siempre tienes confianza en cuanto a tu cuerpo. Pero sí, aquellos viejos slips ajustados siempre eran algo un poco raro».
Carrera en las puertas de Armani
Halls solo disputó un partido en la Premier League como futbolista, con el Reading en 2007, pero ha trabajado como modelo para marcas como Armani y D&G. Preguntado por si conseguir esos trabajos es comparable a alcanzar la élite, el natural de Islington dijo: «Sí, eso es como lo más, más alto a lo que puedes aspirar.
»Recuerdo cuando fui por primera vez a un casting de Armani. Si alguna vez has visto un casting de Armani en Milán, es una locura. Había cientos, quizá miles de chicos esperando fuera de esas puertas en las que solo pone Giorgio Armani. Y de repente, después de dos o tres horas esperando, esas puertas se abren lentamente. Y yo estaba muy confundido, como pensando: “¿Qué está pasando?”. Y cuando esas puertas se abrieron, todos esos chicos echaron a correr, porque hay una carrera de unos 100 metros hasta el principio de la cola. Así que si estás al final de la cola, te toca esperar otras tres horas hasta poder pasar delante del señor Armani. Entonces todos los chicos empezaron a correr. Y yo pensando: “¿Qué está pasando?”. Así que ya estaba liquidado, acabado, me iba a quedar atrás. Entonces saqué los codos e intenté abrirme paso para llegar delante.
»Pero, claro, eso es la cima: desfilar para ese hombre y salir el primero es, en cierto modo, la cúspide del mundo del modelaje. Obviamente hay trabajos como anuncios de perfume y campañas de ese estilo, y todo lo relacionado con fragancias, pero salir el primero en una semana de la moda o cerrar el desfile, es decir, salir el último también, eso sí que es de lo más, lo más, lo más grande. Y, por suerte, llevo ya 15 años trabajando con Armani. Y, por suerte, ya no tengo que pasar por ese casting.
»Pero hoy lo ves en las redes sociales y con todos estos modelos nuevos: eso es lo que quieren hacer. Ese es el trabajo que quieren conseguir. Y, por suerte para mí, llevo allí muchísimo tiempo. Y además es un poco como una familia. Son muy leales, y no hay mucha lealtad ni en la moda ni en el fútbol. Pero sí, ahí sí ha habido un poco de lealtad. Y se respira un ambiente muy familiar».
Viajando por el mundo
Hay muchas similitudes entre el deporte y la moda, como por ejemplo viajar por todo el mundo. Los modelos, sin embargo, van por libre, en lugar de formar parte de un equipo. Al hablar de ese cambio, Halls dijo: «Eso me daba muchísimo miedo cuando empecé. Recuerdo subirme a un avión por primera vez yo solo, ir a los aeropuertos yo solo. Y la verdad es que me sentía muy solo y sentía que todo el mundo me miraba. Fue algo raro. Porque normalmente íbamos 20 o 30 juntos y éramos nosotros, íbamos a todas partes. Era una burbuja juntos, era un equipo, todo lo que hacíamos era juntos.
«Así que, de repente, estoy solo. Estoy en otro país. Me siento terriblemente solo. Tengo que ir a conocer a 15 personas nuevas al día siguiente. Y luego puede que me quede allí un par de días más. Quiero decir, tuvimos etapas así como modelos nuevos. Lo que haces es decir: “Vale, genial, te vamos a llevar a París seis semanas para que puedas ir a ver a todo el mundo, te vamos a llevar a Nueva York seis semanas para que puedas ir a ver a todo el mundo, para que ellos te vean, puedas conocer a los clientes y demás, y a los bookers”. Y fue una época muy, muy solitaria.
«Y fue raro porque tampoco tenía amigos. Fue muy solitario. No tenía a nadie a quien acudir. No recurría a nadie. Era un poco la forma en la que nos habían educado. Y fue una época realmente, realmente dura.
«Poco a poco, me fui acostumbrando y empecé a disfrutarlo. Pero desde luego hubo un momento, creo, unos tres años después, en el que algo me golpeó como un muro: “Dios mío, me está yendo muy bien en Londres, pero no sé qué está pasando aquí porque me siento muy solo, estoy muy deprimido”. Y al final fui a ver a un psiquiatra y lo trabajamos todo. Pero sí, en aquel momento fue algo realmente aterrador y desconocido».
Una industria aterradora
Halls también tuvo que adoptar una mentalidad diferente cuando se trata de ganar dinero. Como futbolista, cobras juegues o no. En la industria de la moda, si no te contratan, no te entra nada.
«Siempre digo que la vida del modelaje, la de un modelo que trabaja, es una vida estupenda, estupenda. La de un modelo que no trabaja no es una vida tan agradable. Y pase lo que pase, incluso siendo un buen modelo con trabajo, sigues estando a dos semanas de convertirte en un modelo sin trabajo, porque nos enteramos de los trabajos quizá con dos semanas de antelación, con tres semanas de antelación si tienes suerte», explicó Halls.
«Así que, básicamente, la semana que viene estaré desempleado a partir de la semana que viene. Es entonces cuando tengo otro trabajo, dos trabajos por delante y ya está. Así que siempre estás un poco cerca de eso. Es una señal de: “Esto no va a durar para siempre”. Es una industria bastante aterradora para ser autónomo y estar esperando a que suene el teléfono o a que te llame tu agente y te diga: “Escucha, quiero que consigas un trabajo”».
Cuánto cobran los modelos
Como en el fútbol, en el modelaje también existe una escala variable de pagos. Al pedirle que explicara un poco cómo funciona eso, con determinadas campañas, sesiones y eventos que generan más dinero que otros, Halls dijo: «Sí, hay una escala muy amplia. Y creo que tu agente hace mucho trabajo por ti. Pero obviamente hay un calibre diferente de modelo. Yo puedo exigir esta tarifa o este modelo puede exigir esa tarifa. Y al final, cuando llega el email o la llamada, lo que hayas acordado es lo que hayas acordado. Así que si yo he aceptado un trabajo de 10.000 libras y otro modelo diría: “No, yo acepto 20”, eso es lo que cobras. Tienes que estar contento con ello, aceptarlo e ir a hacer el trabajo.
»Pero tenemos el e-com, que paga una tarifa determinada. Tenemos un lookbook, por el que pedimos un poco más. Tenemos campañas, por las que pedimos bastante más. Luego está la pasarela y después el editorial. El editorial es casi gratis. Vas y haces un editorial gratis. Saldrás en una revista, pero te llevas un poco de repercusión y atención.
»En un trabajo de e-com, las tarifas han bajado muchísimo desde que empecé porque ahora hay una avalancha de modelos. Muchísimos modelos y no tanta demanda de cada uno porque hay muchas opciones. Pero ahora perfectamente puedes hacer un trabajo de e-com por 500 libras o hacerlo por 7.000. Eso es el e-com y es lo que ves cuando entras en internet y ves Zara y demás: simplemente ves al chico en la pose básica, quieto en la foto.
»Así que puede haber una diferencia así de grande y, obviamente, queremos pedir más por los lookbooks. Queremos pedir más por las campañas y luego depende de cuánto tiempo vaya a estar activa la campaña. Puede ser un uso de 12 meses. Puede ser un uso de 18 meses y, si la reutilizan, tienen que volver a pagar. Así que hay una diferencia enorme en todo lo que hacemos.
»La pasarela es algo así como que los chicos van y vienen para hacer pasarela. Si les pagan por la pasarela, tienen suerte. Si se van de Milán, donde han estado una semana, quizá para hacer los castings, la pasarela, el hotel, y salen en tablas, tienen suerte. Tendrán suerte. Algunos chicos sí se irán con unos cuantos miles en el bolsillo o incluso más, en el caso de los chicos exclusivos. Pero si a veces te vas de eventos de pasarela, incluso siendo un chico joven, ya eres muy afortunado.
»Y luego, obviamente, está la fragancia. La fragancia normalmente era la buena. Esa es la grande, la de verdad. Si quieres dinero, quieres una fragancia. Así que si ves a alguien en los aeropuertos y está haciendo una fragancia, habrá ganado unas cuantas libras».
Halls sigue esperando ese gran pago, pero, viendo cómo ha evolucionado su carrera hasta la fecha, del Arsenal a Armani, no sorprendería que volviera a alcanzar otra meta y ofreciera otra prueba de que ningún sueño debe considerarse inalcanzable.