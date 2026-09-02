Cómo Henrik Larsson se convirtió en el Rey de Reyes
Venerado por algunos de los nombres más distinguidos del fútbol mundial, Henrik Larsson triunfó allá donde fue. Desde títulos de liga y copas nacionales hasta finales europeas, el sueco dejó su huella en el Celtic, el Barcelona y el Manchester United a lo largo de una carrera repleta de goles.
Para muchos, Larsson es un dios. Y, aun así, a día de hoy se sigue defendiendo que la leyenda del exdelantero está sobredimensionada. Desperdició sus mejores años en Glasgow, dicen los escépticos, por lo que su extraordinario registro en el Celtic está enormemente inflado por el nivel del fútbol escocés.
Sin embargo, hay una prueba definitiva de la capacidad casi divina de Larsson. No es la vitrina de trofeos, que incluye medallas de campeón de la Scottish Premier League, LaLiga, la Premier League y la Champions League. No es el premio de la Bota de Oro europea de 2001 ni sus galardones como Futbolista Sueco del Año. Ni siquiera es la plétora de magníficos goles decisivos para ganar títulos con su club y con su selección, uno de los cuales fue elegido mejor gol del torneo en la Eurocopa 2004.
Verán, la división en la sociedad escocesa es profunda. Va mucho más allá de la rivalidad entre el Celtic y el Rangers. Incluso a quienes no se posicionan en ninguno de los dos lados de esa división verde-azul se les pide que elijan un favorito. «Dices que eres del Morton, pero ¿cuál es tu verdadero equipo?», puede ser la respuesta. Si te mantienes firme en tu neutralidad, te pedirán que elijas uno de todos modos. A veces, el interrogatorio llega hasta el nombre del colegio al que fuiste y posiblemente tu religión. Están seguros de que tus lealtades están en alguna parte.
Muchos están tan obsesionados con despreciar al otro bando que eso afecta a decisiones cotidianas insignificantes: tenemos familiares que se niegan a comer golosinas verdes y crecimos con amigos cuyos padres no permitían el color naranja en casa.
A pesar de toda la mezquindad y las teorías de la conspiración, hay una cosa en la que coincidirá hasta el más acérrimo de los fanáticos del Old Firm: Henrik Larsson fue un fenómeno.
El ascenso precoz
El ascenso de Larsson comenzó a las afueras de un barrio de viviendas sociales en la periferia de Helsingborg, en el sur de Suecia. Allí aprendió a jugar al fútbol, pero, como hijo de un padre caboverdiano y una madre sueca, sufrió discriminación.
«En este barrio, yo era el único con una tez más oscura. Tuve algunas peleas aquí», contó a The Guardian. «Si te llaman [the N-word], o cualquier otra cosa, antes les pegaba. Creo que esa mentalidad viene de casa. Tienes que defenderte. No fue una infancia fácil. Pero tienes dos opciones: te quedas tirado llorando o sigues adelante. Yo elegí la segunda opción».
Puede que su infancia forjara una coraza interior impenetrable, pero, con sus llamativas rastas y su celebración sacando la lengua, Larsson jugaba con el aire de un bohemio despreocupado. Su verdadera explosión llegó al comienzo de la veintena en el Helsingborg, en la segunda división. Después de ayudar al equipo a ascender y brillar en la máxima categoría, su espectacular registro goleador llamó la atención del Feyenoord, que lo fichó con 22 años en 1993.
«El Grasshoppers de Suiza mostró interés», contó a ElfVoetbal. «Vinieron aquí y tuvimos una buena conversación. Era una gran oportunidad en el extranjero. Pero de repente me llamó mi agente. Tenía que esperar. El agente del jugador del Feyenoord, Jan Mastenbroek, se había puesto en contacto conmigo. De verdad querían ficharme.
«Esa decisión no fue difícil. El fútbol de clubes neerlandés competía al máximo nivel en Europa y el Feyenoord acababa de ser campeón. Valoraba al Feyenoord por encima en todos los sentidos. Vi el partido de la Copa de Europa contra el Porto en De Kuip (en noviembre, justo antes de fichar). Mike Obiku y John van Loen jugaban arriba. Tenía que quitarle el sitio a uno de los dos. Viví de inmediato el ambiente de un estadio lleno... Con mi traspaso, se hizo realidad un sueño».
Wim Jansen, que fichó a Larsson, se marchó poco después de su llegada debido a una disputa con el club, así que le llevó tiempo arrancar en Róterdam. Tras marcar solo un gol en su temporada de debut, encontró más recompensa en la Recopa de Europa en la segunda, marcando con frecuencia en el camino del Feyenoord hasta los cuartos de final.
Pero, pese a las frecuentes apariciones de Larsson y a la mejora de su registro goleador, las cosas se torcieron con Arie Haan. El Feyenoord no pudo igualar al Ajax y al PSV en la liga, pero ganó dos Copas de los Países Bajos. «En el campo, nunca me sentí completamente feliz en el Feyenoord; fuera del campo, fueron años maravillosos que no me habría gustado perderme», dijo Larsson.
En su cuarto año, se frustró por ser sustituido constantemente y decidió marcharse. Un traspaso al PSV de Dick Advocaat fue rechazado por las exigencias del Feyenoord, pero el club se negó a respetar un acuerdo que le permitía unirse a un equipo extranjero por una cantidad menor. Llevó al conjunto de Róterdam ante un tribunal y ganó, allanando el camino para un traspaso de 650.000 £ al Celtic en julio de 1997.
Llega el rey
Cuatro años después de su etapa juntos en el Feyenoord, Jansen acababa de ser nombrado entrenador del Celtic y quería reunirse de inmediato con el sueco. «Larsson era el jugador número 1 del fútbol neerlandés que quería», dijo en aquel momento el director general del Celtic, Jock Brown. «Es un hombre de Wim Jansen de principio a fin».
Formaba parte de una gran reestructuración. El gigante de Glasgow estaba aterrorizado: el Rangers acababa de ganar un noveno título de liga consecutivo y ya cantaba sobre un inminente décimo. El Celtic no podía afrontar semejante humillación.
«En aquel momento, ir a la liga escocesa se veía como un paso atrás», dijo Larsson en el pódcast Stick to Football, antes de añadir: «Llegué como sucesor de Pierre van Hooijdonk y pasé un tiempo fantástico allí. También en el Celtic puse los intereses del equipo por delante. Siempre intenté dar lo mejor de mí y trabajé duro en cada partido».
A punto de cumplir 26 años y todavía sin demostrar su valía, Larsson estaba lejos de ser aclamado como el salvador. Los aficionados pensaron que habían fichado a un fracaso cuando el sueco saltó desde el banquillo y concedió el gol de la victoria al Hibernian en su primer partido de liga. Marcó el primero, un cabezazo en plancha, contra el St Johnstone tres semanas después, pero aquello se vio seguido rápidamente por un gol en propia puerta en una eliminatoria europea contra el Tirol. Aun así, el nuevo fichaje estuvo fantástico y desempeñó un papel clave en cuatro goles en la victoria del Celtic por 6-3.
«Mi gol en propia fue increíble y, después de convertir a Chic Charnley en alguien tan importante en Escocia por mi error, que le permitió ganar el primer partido de liga para el Hibs, no quería quedar fuera de la Copa de la UEFA por culpa de otro error mío», dijo. «Veía los grandes titulares que decían: “¡Larsson deja al Celtic fuera de Europa!” y no quería eso».
Después llegó un flujo constante de goles importantes en liga, incluidos los dos en una victoria por 2-0 contra el Aberdeen, el tanto decisivo contra el Hearts y el primero en un ajustado triunfo sobre el Kilmarnock. En el último partido de la temporada, Larsson marcó el primero contra el St Johnstone, su 16º en la liga, mientras los Hoops terminaron dos puntos por delante del Rangers y pusieron fin a su miseria doméstica. Fue el segundo trofeo que Larsson ganó en Escocia, después de haber marcado también en la victoria ante el Dundee United en la final de la Copa de la Liga.
Jansen se marchó al final de la campaña y el técnico Jozef Venglos lo sustituyó, pero la temporada siguiente fue miserable para el Celtic. A pesar de los 28 goles de Larsson en liga, incluidos tres en los derbis Old Firm, el Rangers ganó la liga con seis puntos de ventaja.
Larsson también deslumbró en las competiciones de copa. En su camino hacia la final de la Copa de Escocia, jugadores como Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker y Craig Burley viajaron a Greenock para un duelo de cuartos de final contra el Morton, de segunda división. Después de un elegante gol de Viduka a los nueve minutos, el primero con el Celtic, quedó claro que no tendrían que pasar de la primera marcha. El Morton logró evitar más daños hasta la hora de partido, cuando Larsson levantó el balón por encima de Paul Fenwick y, anticipando perfectamente el intento de cesión de cabeza del defensa hacia Ally Maxwell, lo picó con tranquilidad por encima del portero. La clase de Larsson volvió a quedar en evidencia hacia el final, cuando recibió un pase dentro del área, se giró y soltó un zurdazo hacia la portería. El balón golpeó en Viduka y entró para poner el 3-0.
En la primera fila de la Cowshed, en aquella fría y lluviosa tarde de marzo entre semana, esforzándome por ver por encima del muro, estaba quien escribe. Con siete años, ya me estaba dando cuenta de que el Morton no era un equipo imparable, pero salí del estadio consciente de que acababa de presenciar ante mis ojos una clase de fútbol diferente. Mis héroes de la infancia habían sido barridos con facilidad. No he visto jugar a un equipo mejor en Cappielow, y desde luego tampoco a un futbolista mejor que Larsson.
De una fractura de pierna a la Bota de Oro الأوروبية
Larsson ganó muchos premios individuales por sus actuaciones aquella temporada, incluido el primero de sus cuatro Botas de Oro de la Scottish Premier League, aunque el Rangers conquistó el triplete.
Las ofertas no tardaron en llegar, como contó a The Guardian: "Tuve la oportunidad de ir al Manchester United en los años 90 desde el Celtic. Habría ganado más, quizá 10.000 o 15.000 libras a la semana más. Pero acababa de salir de tres años y medio en el Feyenoord en los que todo había sido un sube y baja. Acababa de encontrar mi sitio [en el Celtic] y quería seguir con eso. Habíamos jugado en la Copa de la UEFA, yo jugaba con Suecia, no sentía que necesitara irme a otro sitio... No me convertí en una superestrella en el Barcelona, me convertí en una superestrella en el Celtic".
Larsson había empezado de forma tremenda la temporada 1999-2000, con 12 goles en 13 partidos en las primeras etapas del malogrado paso de John Barnes por el banquillo. Sin embargo, es un milagro que la historia no termine aquí.
El duelo del Celtic contra el Lyon en la segunda ronda de la Copa de la UEFA estuvo a punto de acabar con él. En un forcejeo con Serge Blanc en los primeros 10 minutos, el delantero se rompió la pierna en dos partes. Fue una imagen espeluznante. El centrocampista del Celtic Lambert dijo después del partido: “Es algo absolutamente espantoso para Henrik. Vi su pierna y no fue una imagen nada agradable. Es una tragedia para él. Ha sido un jugador maravilloso todo el tiempo que he estado aquí. Solo queremos verle de vuelta lo antes posible".
"Se podía ver enseguida que era grave por la reacción de los jugadores que estaban cerca de él", dijo Barnes. "No les dijimos a los jugadores hasta después del partido lo mala que era la situación".
Años después, Larsson explicó que intentó bloquear la entrada de Blanc con la pierna izquierda mientras ganaba el balón con la otra. "Llevaba las botas equivocadas. Alguien había olvidado meter mis botas para el partido. Además, tenía una fractura por estrés en la pierna izquierda [antes del partido]", dijo. "De repente estaba tumbado en el suelo. La entrada no fue tan fuerte; tuvo más que ver con el ángulo desde el que me entraron".
Se consideró una suerte que solo estuviera de baja ocho meses, y regresó en el último partido de liga de la temporada. Increíblemente, de algún modo volvió siendo incluso mejor que nunca. Cincuenta y tres goles en 50 partidos en su primer año de vuelta: ¡fue sobrehumano!
No es solo que Larsson supiera encontrar la portería, sino cómo lo hacía. Un toque sutil, una vaselina preciosa, un disparo desde un ángulo cerrado o una humillación total a las defensas: con el balón desafiaba toda lógica y sin él mostraba una gran inteligencia. Larsson era tan elegante como letal.
Esta vez el Celtic ganó el triplete. El hombre del dorsal 7 fue el Jugador del Año para todo el mundo. Máximo goleador de la SPL con 35 tantos, lo que le valió la Bota de Oro europea, con cada gol contando menos que los de Hernan Crespo para la Lazio, Andriy Shevchenko para el AC Milan, Raul para el Real Madrid y Jimmy Floyd Hasselbaink para el Chelsea. También marcó dos veces en la final de la Copa de Escocia, en la que el Celtic venció al Hibs por 3-0, y su hat-trick convirtió la final de la Copa de la Liga contra el Kilmarnock en un espectáculo de un solo hombre.
El Celtic se llevó el título de la SPL la temporada siguiente con 103 puntos, mientras Larsson marcó 35 goles en 47 partidos en todas las competiciones como parte de una dupla fenomenal con John Hartson. Aun así, perdieron las dos finales de copa contra el Rangers.
"Larsson es uno de los mejores delanteros de Europa, quizá del mundo", dijo el técnico del Rangers, Advocaat. “Si ves a [Gabriel] Batistuta, a veces no se le ve en 90 minutos, pero marca dos goles. Larsson tiene incluso más, porque además de ser un buen jugador y goleador, tiene una capacidad de trabajo tremenda".
El Celtic en Sevilla
La campaña 2002-03 fue bastante ridícula. Una vez más, hubo pocos partidos en los que Larsson no marcara o no diera una asistencia. Incluso firmó un doblete en el empate 3-3 contra el Rangers. La lucha por el título de la SPL se decidió en la última jornada de la temporada: el Celtic ganó 4-0, con una asistencia de Larsson, para asegurarse acabar con 97 puntos y una diferencia de goles de +72, mientras que el Rangers venció 6-1 al Dunfermline para terminar con 97 y +73.
Pero eso no fue todo para el Celtic aquel año. También arrasó en Europa, y Larsson especialmente. Blackburn, Celta de Vigo, Liverpool y Boavista fueron todas sus víctimas, ya que marcó nueve goles en otros tantos partidos de la Copa de la UEFA para llevar al equipo de Martin O'Neill hasta la final.
Ante el Oporto de Jose Mourinho, Larsson fue el principal generador de juego y la mayor amenaza de gol del Celtic, al marcar de cabeza el empate poco después del descanso. Repitió la hazaña 10 minutos más tarde, después de que el equipo de O’Neill volviera a ponerse por detrás, pero el Oporto acabó ganando en la prórroga.
"No estaba nada contento [por la final]", dijo. "Habría preferido no marcar esos dos goles y que ganáramos el partido. No es un recuerdo feliz, pero ahora he aprendido a vivir con ello. Me costó mucho tiempo superarlo. Hablamos de años, porque no deberíamos haber perdido ese partido. Marcar dos goles contra el Oporto. No deberíamos perder. Ganaron la Champions League al año siguiente, así que eran un gran equipo, pero sigo pensando que los teníamos. Los teníamos".
Pasando página
La temporada siguiente, el conjunto de Glasgow volvió a dominar a nivel nacional, con Larsson marcando 30 goles en 37 partidos de liga y firmando un doblete en la victoria en la final de copa sobre el Dunfermline. Terminó con 17 puntos de ventaja sobre el Rangers en la SPL, con Larsson marcando dos veces en la victoria por 2-1 ante el Dundee United en el último partido de la temporada. Aun así, fue un día triste: fue el último de su carrera en Celtic Park. Las lágrimas corrían dentro y fuera del estadio aquel día, mientras el Rey de Reyes se despedía.
Larsson tenía 34 años y para entonces ya había rechazado muchas ofertas de la Premier League. «Nunca me interesó ir al sur y quizá ganar un poco más de dinero porque tenía un buen contrato en el Celtic», dijo. «No me arrepiento en absoluto. ¿Cómo voy a arrepentirme de eso? La carrera que tuve en el Celtic, la cantidad de goles y asistencias y la relación con la afición y el club, no puedo arrepentirme de eso. Es algo que voy a valorar mientras viva».
El Barcelona, mientras tanto, no había ganado ni un solo trofeo desde 1999 y, con la segunda temporada de Frank Rijkaard a punto de comenzar, necesitaba un delantero fiable y con experiencia para unirse a los también nuevos fichajes Ludovic Giuly y Samuel Eto’o. Agente libre tras haber ganado con Suecia el premio al Gol del Torneo de la Eurocopa 2004, Larsson fue fichado con un contrato de un año y opción a un segundo. Después de marcar contra el Celtic en su primer partido de Champions League, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y se perdió gran parte de aquella primera campaña que acabó con el título, pero sigue siendo adorado en el Barça por lo que consiguió en su segunda temporada.
Larsson fue un buen generador de goles en 2005-06 mientras el Barça ganaba LaLiga, pero su mayor contribución llegó como suplente en la final de la Champions League contra el Arsenal. En cuanto sustituyó a Mark van Bommel en el minuto 60, con el Barça 1-0 abajo, fue a la presión de cualquier balón que cayera cerca de él. Un cuarto de hora después, estaba en la banda izquierda para desviar hacia Eto'o en la jugada del empate. Luego, su preciso pase desde la banda derecha encontró a Juliano Belletti en una zona peligrosa y, de repente, era el 2-1.
«La gente siempre habla de Ronaldinho y de todo eso, pero yo hoy no le vi, vi a Henrik Larsson. Salió; cambió el partido, eso fue lo que mató el partido», dijo después Thierry Henry. «Todo el tiempo habláis de Ronaldinho y Eto’o y de gente así. Hablemos de las personas de verdad que marcan la diferencia; ese fue Henrik Larsson, que dio dos asistencias. No vi a Ronaldinho y no vi a Eto’o».
El fenómeno brasileño y dos veces ganador del Balón de Oro Ronaldinho dijo más tarde sobre el hombre que dejó el Barça aquel verano tras haber jugado 62 partidos y marcado 22 goles: «Cuando llegó al Barcelona, Henrik dijo cosas bonitas sobre mí, pero cuando se fue, era mi ídolo. De hecho, ya era mi ídolo antes de eso. Recuerdo verle jugar con Suecia en el Mundial de 1994. Henrik me enseñó mucho sobre fútbol, y aprendí aún más de él como persona. Me decepcionó que se fuera a Suecia porque me habría encantado jugar con él durante más tiempo».
El Helsingborg pudo convencer a Larsson para que volviera a casa en 2006 y, como era de esperar, fue bastante fantástico para ellos, marcando con frecuencia en la liga. Lo sorprendente fue su cesión en diciembre al Manchester United.
Sir Alex Ferguson necesitaba a alguien para cubrir la delantera con Ole Gunnar Solskjaer lesionado, lo que dejaba a Wayne Rooney y Louis Saha como los únicos delanteros en forma de manera constante, así que se acordó una cesión de tres meses durante el parón de la temporada sueca. Puede que la influencia de Larsson fuera limitada, pero, con casi 36 años, dejó Old Trafford con un título de la Premier League en su palmarés.
«Siempre he admirado a Larsson. Intenté ficharlo cuando estaba en el Celtic, pero entonces lograron convencerle para que se quedara», dijo Ferguson. «Es un gran jugador. Es una operación magnífica para nosotros. Traemos a alguien que puede cambiar un partido».
Sin embargo, no hace falta ser escocés para ver el talento divino de Henrik Larsson. Todo el mundo recordará al Rey de Reyes.