Cómo Diego Forlán se convirtió en un héroe de culto del Manchester United
Diego Forlán fue uno de los mejores delanteros de su generación. Marcó 155 goles durante magníficas etapas en el Villarreal y el Atlético de Madrid, y ganó la Bota de Oro europea tanto en 2004-05 como en 2008-09 después de conquistar en dos ocasiones el Trofeo Pichichi como máximo goleador de La Liga.
Uruguay, por su parte, alcanzó un cuarto puesto en el Mundial de 2010 en Sudáfrica en gran parte gracias a Forlán, que domó el infamemente impredecible balón Jabulani de adidas en su camino hacia un empate en la Bota de Oro y el premio al mejor jugador del torneo. Un año después, ayudó a la Celeste a conquistar su primer título de la Copa América en 16 años, al firmar un doblete en su victoria por 3-0 sobre Paraguay en la final.
Con su larga y suelta melena rubia, recogida por una fina cinta elástica para el pelo, Forlán también encarnaba una estética futbolística clásica de los 2000, lo que le convirtió en una figura inmediatamente reconocible e icónica a nivel cultural. Fue querido por los aficionados allá donde fue, incluido el Manchester United, donde pasó dos años y medio bajo la tutela de Sir Alex Ferguson.
Forlán nunca fue especialmente prolífico en Old Trafford y vivió claramente a la sombra del implacable goleador neerlandés Ruud van Nistelrooy. De hecho, apenas sumó 17 goles en 98 partidos con el Manchester United, que finalmente aceptó una pérdida de 5 millones de libras sobre su inversión inicial al venderlo al Villarreal. Pero Forlán sigue siendo un héroe de culto en el United porque entendió sus valores fundamentales tan bien como cualquiera de los fichajes extranjeros más exitosos de la historia del club.
Ascenso en Argentina
Forlán quería inicialmente convertirse en tenista en lugar de seguir los pasos de su padre, Pablo, que jugó los Mundiales de 1966 y 1974 con Uruguay, pero centró su atención en el fútbol a los 12 años. Esa decisión tuvo su origen en su admiración por el gran argentino Diego Maradona, que donó dinero de su propio bolsillo para ayudar a la familia a pagar las facturas médicas después de que la hermana de Forlán, Alejandro, se viera involucrada en un espantoso accidente de coche en el que murió su novio y ella quedó paralizada.
Impulsado por el deseo de aportar apoyo económico por sí mismo, Forlán pasó después por las canteras de dos de los principales clubes de Uruguay, Peñarol y Danubio, y en 1995 viajó a Francia para realizar una prueba de siete meses con el Nancy, aunque finalmente no le ofrecieron un contrato a tiempo completo. Sin desanimarse, Forlán, con 16 años, regresó a Sudamérica y, con la ayuda de un contacto familiar y del entrenador Jose Omar Pastoriza, entró en el sistema juvenil de Independiente, uno de los «cinco grandes» de Argentina.
Forlán debutó con el primer equipo con 18 años en 1998 y luego marcó unos impresionantes 40 goles en 91 partidos con Independiente, consolidándose entre los mejores delanteros jóvenes y con manejo de ambas piernas del continente. Volvió a despertar el interés de Europa y, en enero de 2002, el club de la Premier League Middlesbrough acordó un traspaso de 6,9 millones de libras por la joven estrella uruguaya.
Sin embargo, el United se adelantó al 'Boro cuando Forlán llegó a Inglaterra, al ofrecer la misma cantidad en un único pago y un paquete salarial considerablemente superior. De forma crucial, Ferguson también intervino personalmente para hacerle cambiar de idea a Forlán.
«Middlesbrough contactó con mi agente, querían verme antes que el United. Sir Alex Ferguson se enteró de esto. Un día recibí una llamada mientras estaba en el baño. Mi compañero de habitación estaba durmiendo en la cama, así que hablé en voz baja», escribió Forlán en su columna para The National en 2015.
«Podía entender inglés desde muy pequeño, pero apenas podía entender al hombre que estaba al teléfono. Hablaba realmente rápido y con un acento muy marcado. Me habían enseñado inglés personas que hablaban con acentos muy claros. Hice un gran esfuerzo por entender y deduje que quería que jugara para él. “Te queremos”, dijo. “No es solo interés, te queremos. Puedes ser un gran jugador para nosotros. Espéranos. Jugarás en el Manchester United”».
Inicio frustrante
Fichar a otro '9' era una necesidad para el United tras las salidas de Teddy Sheringham y Andy Cole, y la llegada de Forlán generó mucha expectación. Debutó la semana siguiente, entrando en los últimos 15 minutos de la goleada por 4-0 al Bolton Wanderers en la Premier League, y dejó muestras inmediatas de su potencial con sus inteligentes movimientos, su ritmo de trabajo y su velocidad, ganándose la aprobación de Van Nistelrooy.
"Con Diego tenemos a un jugador muy joven y talentoso", dijo Van Nistelrooy. "Solo salió en los últimos 15 minutos, pero se podía ver que tiene muchísimo potencial. Es muy, muy rápido, maneja muy bien ambas piernas y creo que, con 22 años, tiene un gran futuro".
Van Nistelrooy cerró la goleada en el Reebok Stadium aquel día, después de un hat-trick de Ole Gunnar Solskjaer. A pesar de las amables palabras del internacional neerlandés, Forlán ocuparía un papel secundario por detrás de él y de Solskjaer durante toda su etapa en el United.
Forlán no fue titular por primera vez hasta principios de marzo, cuando sustituyó al lesionado Solskjaer en un duelo contra el Tottenham en Old Trafford. Los Red Devils se pasearon hacia otra victoria por 4-0, y Forlán fue una amenaza constante con sus desmarques a la espalda, pero falló varias ocasiones clarísimas y mostró una preocupante falta de serenidad de cara a portería.
Cerró la campaña 2001-02 con 18 apariciones, pero no vio puerta ni una sola vez. La temporada también fue un fracaso total para el equipo de Ferguson, que acabó tercero en la Premier League, cayó pronto tanto en la FA Cup como en la League Cup y perdió contra un Bayer Leverkusen poco favorito en las semifinales de la Champions League.
Aun así, el trabajo incansable de Forlán sin balón le hizo ganarse el cariño de la afición del United, y fue convocado con la selección de Uruguay para el Mundial de 2002. La celeste sufrió una humillante eliminación en la fase de grupos en Corea del Sur/Japón, pero Forlán recuperó parte de la confianza perdida al marcar uno de los goles del torneo contra Senegal, conectando una brillante volea a la escuadra desde unos 18 metros.
El ansiado avance
No hubo una mejora inmediata después de que Forlan regresara a Manchester, ya que siguió desempeñando un papel de suplente una vez que se puso en marcha la campaña 2002-03. Saltó desde el banquillo en los minutos finales de los seis primeros partidos del United en la Premier League y en ambos encuentros de su victoria en la fase previa de la Champions League ante el Zalaegerszeg, y, tras alcanzar los 26 partidos sin marcar, fue apodado "Forlorn" por la prensa británica.
El ansiado avance por fin llegó en la 27ª aparición de Forlan con el United, un partido en casa contra el Maccabi Haifa en la jornada inaugural de la Champions League. El jugador de 23 años entró poco antes de la hora de juego con el Manchester United mandando 4-1 y, como siempre, derrochó trabajo en el último tercio, pero el toque de oro se le resistió cuando mandó muy por encima del larguero una ocasión clarísima tras recibir un pase de Van Nistelrooy.
Parecía que iba a ser otra noche frustrante para Forlan, hasta que David Beckham provocó un penalti en el minuto 88. El extremo del United, que aquella noche fue el capitán del equipo, cogió inicialmente el balón para lanzarlo, pero Forlan le rogó que se apartara, y el inglés accedió con elegancia, reconociendo su desesperación.
"Por favor, por favor. Cualquiera con una pizca de humanidad lo diría por él", dijo el comentarista de ITV Peter Drury mientras Forlan esperaba el silbato del árbitro y el Old Trafford, casi lleno, contenía la respiración. Pese a reflejar ansiedad en su lenguaje corporal, Forlan engañó al portero y convirtió con un preciso disparo raso con el interior que selló una victoria por 5-2.
Beckham y compañía rodearon después a Forlan, y todo el banquillo local esbozó amplias sonrisas de alivio. "Si lo hubiera tirado yo y hubiera marcado, me habrían odiado 67.000 personas", dijo Beckham después del partido. "Ha estado trabajando muy duro en los entrenamientos y en los partidos, y realmente se lo merecía".
Ferguson se mostró en la misma línea que el capitán: "El movimiento de Diego es de primer nivel y merece su gol. Incluso en la media hora que estuvo en el campo, creó media docena de ocasiones. Si pones esa cantidad de esfuerzo, deberías obtener algo. Espero que ahora se asiente y marque muchos más. Eso le dará impulso, estoy seguro de ello, hizo un trabajo fantástico".
Maravilla sin camiseta
La reacción de Forlán, eso sí, fue contenida. Aquello era simplemente un punto de partida para el internacional uruguayo tras un difícil periodo de adaptación, como él mismo admitiría más tarde: "Tuve que adaptarme a la Premiership y a una cultura diferente. Además, a veces no juego demasiado tiempo y en esas ocasiones es más importante controlar el balón que marcar más goles. La presión es personal, pero confío en que los goles llegarán. Habría sido mejor marcar ese gol tras una jugada, pero igualmente cuenta".
Acabaría dándose la razón a sí mismo y a Ferguson. Forlán no logró ver puerta en los siete siguientes partidos del United en todas las competiciones, pero fue titular por segunda vez en la Premier League esa temporada el 26 de octubre, y rescató un punto vital para su equipo contra el Aston Villa.
El Villa tenía un gol de ventaja cuando se entró en los últimos 13 minutos en Old Trafford y no parecía haber demasiado peligro cuando Mikael Silvestre recogió el balón en el lado más alejado del área, con un mar de defensores por delante. Sin embargo, el francés logró sacar un centro para un inexplicablemente desmarcado Forlán, que desvió de forma brillante un cabezazo a la escuadra ante el impotente portero del Villa Peter Enckelman, poniendo fin a sus nueve meses de espera para su primer gol en la Premier League.
Esta vez, Forlán fue mucho más efusivo, quitándose la camiseta en la que se convertiría en una celebración de marca registrada. Al parecer sin saber muy bien dónde dirigir su energía, también corrió hacia los aficionados del Villa en la grada visitante en lugar de hacia la afición local, un error comprensible después de 23 partidos de la Premier League sin un gol en jugada.
El United recibió al Southampton la semana siguiente y, pese a que Ferguson devolvió a Forlán al banquillo, volvería a tener la última palabra en el partido. Con apenas cinco minutos por jugarse y el marcador empatado 1-1, Juan Sebastian Veron habilitó a Forlán a unos 23 metros de la portería, y este dio dos toques para acomodarse antes de soltar un disparo imparable que superó al guardameta del Southampton Annti Niemi en un abrir y cerrar de ojos.
Fue un momento sublime que llevó a un Forlán cargado de adrenalina a volver a mostrar el pecho al descubierto, pero después llegó uno ridículo. Al parecer confundido por las equipaciones de doble capa de Nike para el United aquella temporada, tuvo problemas para volver a ponerse la camiseta y, cuando se reanudó el partido, fue con todo para recuperar el balón mientras la sostenía en las manos.
"Estaba intentando ponérmela otra vez rápido, pero a veces cuando tienes prisa, las cosas tienden a empeorar", dijo Forlán al ser preguntado por el incidente. "No sé si volveré a hacerlo. Tendremos que verlo cuando ocurra". Como jugador emocional que se guiaba por el instinto, no tardaría en dejarse llevar de nuevo.
Haciendo llorar al Liverpool
Forlán desempeñó entonces un papel clave como titular del United en una vibrante victoria por 5-3 sobre el Newcastle, dando dos asistencias a Van Nistelrooy, y mantuvo su sitio en el once de Ferguson para la visita a Liverpool ocho días después. Fue aquella fatídica tarde de sábado en Anfield la que acabó definiendo su legado en el Manchester United.
Los primeros sesenta y tantos minutos del partido fueron trabados, y daba la sensación de que solo una genialidad individual o un gran error romperían el empate. Al final, fue lo segundo.
Jamie Carragher peinó un balón suelto hacia Jerzy Dudek en una acción que debía haber terminado en una parada sencilla, pero, de algún modo, al portero del Liverpool se le escapó por debajo de las piernas, y Forlán reaccionó con rapidez para empujarlo a la red vacía. El delantero del United fue a quitarse la camiseta tras salir corriendo eufórico, pero se la bajó de nuevo en un divertido acto de contención en el último segundo.
Aunque ese gol tuvo más que ver con la suerte que con cualquier otra cosa, el segundo de Forlán fue una rotunda muestra de brillantez técnica. Apenas tres minutos después, Ryan Giggs aguantó dos entradas y metió el balón para Forlán en la frontal del área, y este soltó un temible disparo junto al palo corto de Dudek. Sí, Dudek debería haberlo hecho mejor, pero la ejecución de Forlán fue impecable.
Sami Hyypia recortó distancias para el Liverpool, pero el United aguantó para firmar una victoria histórica, con Fabian Barthez logrando una parada asombrosa para evitar el gol de Dietmar Hamann en los últimos minutos. Aun así, el verdadero salvador fue Forlán.
«¿Sabes? Lo que recuerdo son, por supuesto, los goles, cada vez que los veo en la tele, pero fue después del partido cuando Gary [Neville] se me acercó y me dijo que no sabía lo que había hecho. Serás recordado durante años», dijo Forlán al recordar aquel partido en el canal de medios del United en 2022.
Efectivamente, la afición del United creó un cántico especial para Forlán con la melodía de la canción Volare de Dean Martin. La letra, «Diego, whoooah, Diego, whoooah, He came from Uruguay, and made the Scousers cry», se ha convertido desde entonces en un clásico de la grada, e incluso se cantó durante un partido contra el Sunderland en abril de 2017, algo que dejó desconcertado al entonces técnico del Manchester United, Jose Mourinho.
Forlán añadió: «Sabía que era algo importante pero, ya sabes, en ese momento no sabía que, incluso ahora, 20 años después, seguirían cantando mi nombre. Es increíble». También dijo en una entrevista conGQ en 2019: «Se me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. No soy Ryan Giggs, Paul Scholes ni otra leyenda del United, ni tampoco soy el único jugador que ha marcado en Anfield, así que es un privilegio que se acuerden de mí. Tenía tan pocos minutos en el equipo que ni siquiera sentía que fuera un futbolista de verdad hasta aquel partido».
campeón de liga
Forlán marcó otros tres goles importantes aquel mes de diciembre. El primero llegó con una definición segura en la victoria por 2-0 ante el Burnley en la cuarta ronda de la Copa de la Liga, y el segundo en el duelo de cuartos de final del United contra el Chelsea, cuando le hizo un caño a Carlo Cudicini para marcar el único gol del partido.
El Manchester United cerró el mes por todo lo alto al imponerse por 2-0 al Birmingham City en Old Trafford, con Forlán fusilando el primer gol de su equipo tras aprovechar de volea un cabezazo de Beckham al otro lado del área. Forlán solo fue titular en un partido más de la Premier League aquella temporada, pero dejó a la afición otro recuerdo imborrable cuando el Chelsea se presentó en Manchester para un encuentro clave en la lucha por el título el 18 de enero.
El Arsenal se había colocado cinco puntos por delante del United en lo más alto de la tabla tras vencer al West Ham ese mismo día, y el Chelsea estaba tres más atrás, en tercera posición. El Chelsea dominó la primera parte y parecía encaminado a adelantar al United en la clasificación cuando Eidur Gudjohnsen adelantó a su equipo en el minuto 30, pero un error de Cudicini antes del descanso cambió el panorama. Tras perder pie, el portero del Chelsea dio un mal pase hacia Beckham, que centró para que Scholes hiciera el 1-1.
El United dio un paso al frente en la segunda mitad, pero también lo hizo Cudicini, negándole a Van Nistelrooy lo que parecía un gol cantado cuando el italiano desvió de alguna manera su remate de cabeza peinado junto al poste. El Chelsea resistió hasta el tercer minuto del tiempo añadido, cuando Forlán acaparó todo el protagonismo.
Tras entrar como suplente de Van Nistlerooy, Forlán apareció entre los centrales del Chelsea para llegar a un delicioso pase filtrado de Veron y, con un golpeo perfectamente medido con la izquierda, le dio los tres puntos al equipo de Ferguson. Esta vez, Forlán no dudó ni un segundo al quitarse la camiseta y salir corriendo mientras el rugido ensordecedor de la afición local retumbaba en Old Trafford.
«Por eso siempre lo sacamos para los últimos 20 minutos. Se ha convertido en un jugador realmente importante este año con goles importantes», declaró más tarde a los periodistas el entrenador del United. El trofeo de la Premier League regresó a Old Trafford cuatro meses después, y Forlán estuvo muy presente en aquellas escenas de júbilo. Su balance de seis goles y dos asistencias en 25 partidos seguía siendo modesto, pero teniendo en cuenta que solo fue titular en siete de esos encuentros, Forlán lo hizo fantásticamente bien para aportar tanto.
Apartado
Sin embargo, nunca fue el destino de Forlan convertirse en una superestrella a largo plazo en el United. Firmó uno de los fallos del siglo en un amistoso de pretemporada de 2003-04 contra la Juventus, al mandar inexplicablemente el balón a la red lateral desde dentro del área pequeña con la portería a su disposición, lo que marcó el tono de su decepcionante último año en el club.
Ferguson giró hacia un sistema con un solo delantero que hizo que Van Nistelrooy proyectara una sombra aún más alargada sobre Forlan. Aun así, hubo algunos momentos altos que sirvieron de recordatorio de su talento único, entre ellos una preciosa volea en la victoria por 3-0 contra el Rangers en la Champions League, el gol de la victoria en el campo del Panathinaikos para meter al United en la fase eliminatoria, y un brillante doblete saliendo desde el banquillo en la goleada por 4-0 del United al Villa en la Premier League. Forlan también añadió a su currículum una medalla de campeón de la FA Cup, al marcar un gol en el camino durante la victoria por 3-0 del United sobre el Northampton en la cuarta ronda.
Pero los momentos bajos fueron devastadores. Forlan desaprovechó muchas más ocasiones de las que convirtió, especialmente al fallar un penalti en ese partido contra el Northampton, y no dejó huella en las escasas ocasiones en las que Ferguson le dio la titularidad. Fue sustituido en el minuto 57 tras una actuación especialmente apagada contra el Leicester en abril e intentó marcharse directamente por el túnel en una inusual muestra de enfado.
Su situación no mejoró con la llegada de Louis Saha a Old Trafford en enero de 2024, ni con el fichaje de Wayne Rooney procedente del Everton ese verano. Forlan jugó 17 minutos en el estreno del United en la temporada 2024-25, en el campo del Chelsea, pero ignoró una petición de Ferguson para cambiarse los tacos y se enfrentó a la ira del técnico después de resbalarse cuando encaraba la portería en la derrota por 1-0.
«Ferguson quería que jugara con tacos largos, de los intercambiables que van bien en campos mojados, pero yo me siento más cómodo con los cortos», ha revelado Forlan. «Acepté cambiarlos, pero no lo hice y desperdicié una ocasión. Después, corrí al vestuario para cambiarme las botas, pero Ferguson me pilló. Cogió las botas y las tiró. Ese fue mi último partido con el United».
Legado duradero
Forlán dejó el Teatro de los Sueños unos días después como un fracaso en el mercado de fichajes, al incorporarse al Villarreal en una operación rebajada de 2 millones de libras. Sin embargo, no quedó una animadversión duradera con Ferguson, que ofreció un reflexivo resumen de la etapa de Forlán en el club en su autobiografía, al admitir que la "singularidad" de Van Nistelrooy jugó en contra del uruguayo.
"Ruud quería ser el finalizador número 1, esa era su naturaleza. Diego Forlan no entraba en su radar en absoluto, así que cuando los ponías a los dos juntos ahí arriba, no había química alguna. Diego rendía mejor con un compañero", dijo Ferguson. "Pero marcó algunos goles impagables. Era un buen jugador y un profesional magnífico".
En el Villarreal, Forlán floreció porque fue ascendido al papel protagonista. Esa posición simplemente no estaba disponible para él en el United, y no estaba hecho para ser un revulsivo de lujo como lo fue Solskjaer durante gran parte de su carrera. La valoración de Ferguson quedó demostrada también por la letal sociedad que forjó con Sergio Agüero en el Atlético, así como por su entendimiento telepático con Luis Suárez y Edinson Cavani a nivel internacional.
Los aficionados del United no vieron la mejor versión de Forlán, pero igualmente se enamoraron de su espíritu de lucha. "Recuerdo cuando llegó Diego Forlan, y las cosas no le estaban saliendo del todo. Si un jugador lo intentaba, y Diego lo hacía, lo arrastrábamos con nosotros; intentábamos ayudarle", dijo en 2023 el excapitán del United Roy Keane, según el Daily Mirror.
Sí, hizo llorar a los del Liverpool, pero la increíble determinación de Forlán consolidó su estatus como uno de los favoritos de Old Trafford. Siempre lo dio todo por el escudo, y ese tipo de carácter es exactamente lo que le ha faltado al club en la era posterior a Ferguson. El romanticismo en el fútbol debe medirse por la devoción, no por los números, y la de Forlán no tuvo comparación.