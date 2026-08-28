5 posibles sustitutos de Mika Godts: ¿a quién debe fichar el Ajax?
Con Viktor Tsygankov, el Ajax ha optado en la banda derecha por un tipo distinto de extremo. El ucraniano, zurdo, destaca sobre todo por su capacidad para crear ocasiones, asociarse y encontrar a compañeros en posiciones prometedoras. Para contar con distintas armas, el Ajax busca en la otra banda un perfil complementario: un especialista rápido en el uno contra uno que pueda aportar amplitud y profundidad. Con Edvardsen, Ouazane y Gloukh, el Ajax ya tiene varias opciones para la banda izquierda, pero aún le falta un jugador con ese perfil específico.
Partiendo de esos criterios, el editor invitado Peer Berwers ha buscado para Voetbalzone cinco jugadores que podrían encajar en ese perfil. Primero destaca a tres futbolistas que podrían rendir de inmediato, después a dos grandes talentos y, por último, a algunos nombres interesantes más que merecen ser mencionados.
Esto no es, por supuesto, un informe de scouting completo, sino una introducción para el público general. Las cifras y los perfiles de los jugadores ofrecen sobre todo una primera idea de por qué estos futbolistas pueden resultar interesantes para el Ajax. ¿Quieres saber más sobre algún jugador, echas en falta algún nombre o no estás de acuerdo en algo? Entonces, no dudes en dejarlo en los comentarios.
¿Cuándo es un extremo rápido y fuerte en el uno contra uno?
Para poder comparar bien a los jugadores, nos centramos en su velocidad punta y en el porcentaje de regates completados con éxito. En la siguiente tabla puedes ver cómo los ojeadores y analistas suelen interpretar estas estadísticas en el mundo del fútbol.
Valoración
Velocidad punta
Regates completados con éxito
Baja
<30 km/h
<30%
Razonable/media
30–32 km/h
30–40%
Buena
32–33 km/h
40–45%
Fuerte
33–34 km/h
45–50%
Muy fuerte
34–35 km/h
50–55%
Excepcional
35+ km/h
55%+
Como comparación: Mika Godts alcanzó en 2025/26 una velocidad punta de 33,0 km/h y un porcentaje de regates del 46,7% en la Eredivisie. Con ello, entra en la categoría de fuerte en ambos apartados.
En el porcentaje de regates completados con éxito, el volumen es al menos tan importante como el propio porcentaje. Un 80% en cinco intentos, por ejemplo, dice menos que un 48% en cien intentos. La velocidad punta tampoco lo dice todo: la explosividad, los primeros metros y el uso de la velocidad son al menos igual de importantes.
Las velocidades punta de los cinco jugadores son estimaciones y los porcentajes de regates completados con éxito se basan en la temporada disponible más relevante. Por eso, las cifras están pensadas sobre todo como una herramienta para comparar a los jugadores entre sí y con respecto a Godts. Al final, ver imágenes sigue siendo esencial.
1. Yann Gboho (25) - Toulouse
Velocidad punta estimada: 32-33 km/h | Regates completados: 49,7%
Si el Ajax tiene que fichar a un jugador de esta lista que pueda ocupar de inmediato el lugar de Godts, me decanto por Yann Gboho. No es el jugador más rápido de esta lista, pero combina una fuerte aceleración inicial con un excelente manejo del balón y un buen uso de su físico. Por eso es difícil quitarle la pelota una vez que ha superado a su rival. Su uno contra uno es una de sus mayores armas: puede irse tanto por fuera como por dentro y sabe generar espacio para sí mismo con sus regates.
Su rendimiento también mejoró la temporada pasada. En la Ligue 1, en 2025/26, firmó 8 goles y 3 asistencias. Su valor de mercado ha subido con fuerza por ello, pero debido a su contrato hasta el 30 de junio de 2027, presumiblemente puede salir por entre 15 y 20 millones de euros. Eso le convierte en una opción interesante para el Ajax a corto plazo.
2. Andrés Gómez (23) - Vasco da Gama
Velocidad punta estimada: 33-34 km/h | Regates completados: 40,2%
Andrés Gómez destaca sobre todo por la cantidad de acciones de uno contra uno que intenta. El colombiano no deja de buscar a su marcador directo y combina su capacidad de regate con rápidos cambios de dirección. Eso le permite generar espacios por sí mismo y luego aprovechar su velocidad en dirección a la portería. Su porcentaje de regates completados, del 40,2%, es sólido, especialmente teniendo en cuenta el gran volumen de acciones que intenta.
Su rendimiento sigue siendo un punto de atención. En 2026, Gómez suma con Vasco 4 goles y 1 asistencia en la Série A. Su contrato se extiende hasta enero de 2031, por lo que Vasco da Gama tiene una posición fuerte en la negociación. Debido a su largo contrato, Gómez probablemente deba dejar una cifra de traspaso de entre 12 y 15 millones de euros.
3. Matheus Martins (23) - Botafogo
Velocidad punta estimada: 33-34 km/h | Regates completados: 39,6%
Matheus Martins es, de los tres, el extremo más técnico y móvil. Mientras que a Gboho es casi imposible quitarle el balón y Gómez destaca por su alto volumen de regates, Martins sobresale sobre todo en las combinaciones en espacios reducidos. Le gusta partir desde la izquierda hacia dentro, buscar la combinación y, gracias a su técnica, también puede conservar el balón bajo presión. Eso le hace interesante ante defensas compactas.
Según se informa, Ajax habría mostrado interés en las últimas semanas por su compañero de equipo Álvaro Montoro, pero resultó inasumible económicamente. A principios de este mes, Botafogo alcanzó un acuerdo con el Dinamo de Moscú por 8 millones de euros por Martins, pero el traspaso se retrasó por desacuerdos sobre su salario. Presumiblemente, Martins aún podría ser fichado por una cantidad similar.
4. Leonel Flores (19) - Boca Juniors
Velocidad punta estimada: 34-35 km/h | Regates completados: 52,8%
Dado que los refuerzos inmediatos escasean en la recta final del mercado, el Ajax también tendrá que fijarse en grandes talentos, con Leonel Flores como absoluto número uno. La joya de Boca Juniors es utilizada ahora a menudo por la derecha debido a la gran cantidad de atacantes diestros que hay en su club, pero también puede desenvolverse perfectamente desde el lado izquierdo. Además de su velocidad, destaca por su precisión en el pase y por mantener la visión de juego bajo presión. Sin embargo, su mayor arma es su aceleración desde parado para romper defensas compactas.
La gran incógnita es su experiencia a nivel sénior. El salto a Europa requerirá sin duda un tiempo de adaptación. En apenas 700 minutos ya ha firmado 2 goles y 1 asistencia, un rendimiento más que correcto para un futbolista de diecinueve años. Su progresión ya está siendo seguida también por el Manchester City. Según se informa, Flores tiene una cláusula de rescisión de 13 millones de euros. Para el Ajax, se trata de una inversión importante, pero no se puede esperar que la próxima semana ya sustituya a Godts. Sí es un jugador que, a largo plazo, puede llegar a valer varias veces esa cantidad.
5. Seung-soo Park (19), Newcastle United
Velocidad punta estimada: ±34-35 km/h | Regates completados: 52,6%
Seung-soo Park es el jugador más rápido de la lista y en tono de broma a veces también lo llaman el Mbappé coreano. Es un especialista puro en el uno contra uno y destaca por su imprevisibilidad y por el uso de amagos corporales. En combinación con su velocidad, puede dejar a un defensa a contrapié y luego atacar de inmediato el espacio a la espalda de la defensa. Puede que Park Seung-soo sea el jugador que mejor encaja en el perfil que busca el Ajax.
Al mismo tiempo, Park es la mayor incógnita de esta lista. Tras una temporada en la Premier League 2 y con todavía poca experiencia en la élite, es difícil calcular con qué rapidez seguirá desarrollándose. En el Newcastle sí está causando una buena impresión y el club ve claramente potencial en él, pero quizá el salto al Ajax llegue todavía demasiado pronto. Por eso, una cesión con opción de compra sería interesante: Park puede acumular experiencia en el Ajax a nivel de la Eredivisie y, llegado el caso, también sumar minutos con el Jong Ajax.
También interesante: Lucca Marques (19) - São Paulo
Velocidad punta estimada: 33-34 km/h | Regates completados: 54,5%
Marques combina velocidad con técnica y una gran capacidad de regate. En São Paulo está sumando cada vez más minutos y, con ello, ya va un paso por delante de su compañero Tetê. También llama la atención su alto porcentaje de regates. El Ajax ya fue vinculado anteriormente con el brasileño, por lo que sin duda es un nombre a seguir de cerca.
También interesante: Tetê (19) - São Paulo
Velocidad punta estimada: 33-34 km/h | Regates completados: XX%
Tetê combina velocidad y técnica con una potente acción individual. Juega principalmente desde la derecha y todavía tiene poca experiencia al máximo nivel, por lo que no se dispone de un porcentaje de regates fiable. El Ajax ya quiso ficharlo antes para el Jong Ajax y, según se informa, ofreció 500.000 euros por una cesión con una opción de compra de 10 millones de euros. Por ello, es sobre todo una opción interesante de cara al futuro.
También interesante: Noah Adedeji-Sternberg (21) - KRC Genk
Velocidad punta estimada: 33-34 km/h | Regates completados: 36,1%
Sternberg también había sido vinculado anteriormente con el Ajax. El belga combina velocidad y explosividad con la valentía de encarar a su marcador directo. Su porcentaje de regates, del 36,1%, es más bien bajo, pero eso se debe en parte al elevado número de acciones de uno contra uno que intenta. En ese aspecto, todavía tendrá que aprender a elegir mejor sus momentos. Juega principalmente por la izquierda, pero también puede desenvolverse por la derecha. El Genk pediría alrededor de 10 millones de euros.
También interesante: Soriba Diaoune (19), Lille OSC
Velocidad punta estimada: 32–33 km/h | Regates completados: 45,5%
Diaoune destaca sobre todo por su aceleración, su verticalidad y sus desmarques. Utiliza su velocidad tanto con balón como sin él y cuenta con suficiente capacidad de regate para generar una acción por sí mismo. Sus entrenadores destacan además su ética de trabajo y su evolución de cara a portería. Pese a sus pocos minutos, ya muestra un buen rendimiento con 2 goles y 1 asistencia en apenas 350 minutos.
También interesante: Robinho Jr. (18) - Santos
Velocidad punta estimada: 33-34 km/h | Regates completados: 66,7%
El hijo del exinternacional brasileño Robinho destaca sobre todo por su técnica, su capacidad de regate y su acción individual. Actualmente juega por la derecha, pero maneja ambas piernas a la perfección, por lo que en el futuro también podría actuar como extremo izquierdo. En el Santos, además, ha podido aprender de Neymar, aunque ambos también chocaron de vez en cuando.
ConclusiónPro Shots
Para el Ajax, el escenario ideal no sería la llegada de uno, sino de dos extremos izquierdos: un refuerzo inmediato y un jugador talentoso de cara al futuro. En este momento, sin embargo, no parece viable desde el punto de vista financiero incorporar definitivamente a dos jugadores. Por eso, para ese segundo refuerzo yo miraría una cesión con opción de compra.
Para el refuerzo inmediato, me decanto por Gboho. Tiene la velocidad, la capacidad de regate, la experiencia y el rendimiento para aportar valor de inmediato. Además, ya ha demostrado su nivel en una liga del top cinco. Debido a su contrato hasta 2027, presumiblemente podría salir por 'solo' entre 15 y 20 millones de euros.
Para la segunda plaza intentaría fichar después a Park. En su caso, una cesión con opción de compra podría ser interesante para todas las partes. Park se beneficiaría de acumular minutos a un nivel más alto, mientras que el Newcastle no tendría que dejarle salir definitivamente de inmediato. Para el Ajax, además, ofrece la posibilidad de que se adapte con calma al nivel y, cuando sea necesario, también sume minutos con el Jong Ajax. Gboho para el presente, Park para el futuro. Ese sería, para mí, el escenario ideal.
¡Gracias por leer! Como ya indiqué antes, obviamente no se trata de un informe de scouting completo, sino sobre todo de una introducción para el público general. ¿Quieres saber más sobre un jugador, echas en falta a alguien o no estás de acuerdo en algo? No dudes en dejarlo en los comentarios o enviarme un mensaje en X a @PeerBerwers.