Con Viktor Tsygankov, el Ajax ha optado en la banda derecha por un tipo distinto de extremo. El ucraniano, zurdo, destaca sobre todo por su capacidad para crear ocasiones, asociarse y encontrar a compañeros en posiciones prometedoras. Para contar con distintas armas, el Ajax busca en la otra banda un perfil complementario: un especialista rápido en el uno contra uno que pueda aportar amplitud y profundidad. Con Edvardsen, Ouazane y Gloukh, el Ajax ya tiene varias opciones para la banda izquierda, pero aún le falta un jugador con ese perfil específico.

Partiendo de esos criterios, el editor invitado Peer Berwers ha buscado para Voetbalzone cinco jugadores que podrían encajar en ese perfil. Primero destaca a tres futbolistas que podrían rendir de inmediato, después a dos grandes talentos y, por último, a algunos nombres interesantes más que merecen ser mencionados.

Esto no es, por supuesto, un informe de scouting completo, sino una introducción para el público general. Las cifras y los perfiles de los jugadores ofrecen sobre todo una primera idea de por qué estos futbolistas pueden resultar interesantes para el Ajax. ¿Quieres saber más sobre algún jugador, echas en falta algún nombre o no estás de acuerdo en algo? Entonces, no dudes en dejarlo en los comentarios.