Zidane cambia las posiciones de Mbappé, Dembélé y Olise

Zinedine Zidane comienza su andadura como entrenador de la selección francesa con un duelo ante Turquía, el próximo viernes por la noche, en la jornada inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA.

Se espera que "Zizou" apueste por un esquema 4-3-3, diferente al estilo del anterior seleccionador, Didier Deschamps, en su última etapa.

El diario francés "L'Équipe" señaló que Zidane no ocultó sus intenciones desde la tarde de ayer martes, en la concentración de Clairefontaine, mientras que la sesión de este miércoles reforzó esa misma línea, con Kylian Mbappé situado en la banda izquierda, Ousmane Dembélé en la posición de delantero puro y Michael Olise a la derecha.

En el centro del campo, es probable que Manu Koné juegue en la posición de pivote, junto a Adrien Rabiot y Rayan Cherki como jugadores de enlace.

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Durante la primera sesión colectiva casi completa, ayer martes, Mbappé estuvo ausente por un resfriado y no participó ni en el almuerzo ni en el entrenamiento, aunque se prevé que se recupere antes del duelo ante Turquía.

El diario "L'Équipe" indicó que la opción ofensiva más clara pasa por contar con Dembélé como delantero puro y Mbappé en la banda izquierda, en un giro respecto al esquema 4-2-3-1 que empleó Deschamps durante su última etapa, situando a Michael Olise en la posición de organizador del juego.

En otra decisión de tipo organizativo, Zidane mantuvo el brazalete de capitán en Mbappé cuando participe, y designó a 3 suplentes de entre los que más partidos internacionales acumulan en la lista actual: Dembélé con 67 encuentros, Rabiot con 66 y Jules Koundé con 56, en un paso similar al sistema de antigüedad que Zidane adoptó anteriormente en el Real Madrid.

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