El AC Milan ha anunciado oficialmente el nombramiento del portugués Rúben Amorim como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Massimiliano Allegri, destituido tras fracasar en la clasificación para la Liga de Campeones.

Amorim, quien se retiró como futbolista tras jugar en Belenenses y Benfica, inició su carrera como entrenador en 2018.

Tras dirigir al Casa Pia y al Sporting de Braga, en marzo de 2020 llegó al Sporting de Lisboa, donde impuso un juego sólido, innovador y orientado al crecimiento de la plantilla. Con el club lisboeta logró dos Ligas portuguesas, dos Copas de la Liga y una Supercopa de Portugal, antes de fichar por el Manchester United y, ahora, por el Milan.

Amorim, satisfecho, declaró: «Hay ambiciones que te acompañan toda la carrera y entrenar al Milan siempre fue una de ellas para mí. Sé lo que representa este club en historia, tradición y afición, y acepto el reto con orgullo. No puedo esperar para empezar y vivir la pasión del AC Milan cada día».

Jerry Cardinali, socio director de «RedBird Capital Partners», propietaria del club, añadió: «Llevamos años siguiendo a Robin; su etapa en el Sporting ha sido impresionante y refleja el estilo de juego que buscamos. Es uno de los técnicos más preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso y con una identidad futbolística moderna basada en el dominio, la posesión, la presión organizada y un enfoque táctico claro».

Cardinali añadió: «Robin cree en un fútbol ofensivo de presión alta y transiciones rápidas que generan ocasiones. Su filosofía encaja con nuestra visión, y sus dotes de liderazgo y experiencia en la formación de jugadores lo han convertido en nuestra primera opción. Confiamos en sus capacidades y estamos ilusionados de darle la bienvenida al club».