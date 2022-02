Xavi: "Tenemos que creer en la idea y en este modelo de juego"

El Barça levantó al Camp Nou con la victoria más convincente de la temporada. El equipo azulgrana venció con solvencia al Atlético de Madrid del Cholo Simeone (4-2), con una gran actuación colectiva y con destellos individuales de una calidad suprema, como los redebuts en casa de Dani Alves y Adama Traoré, protagonistas en las acciones de gol de su equipo.

Xavi Hernández le ganó la partida al técnico colchonero, tanto en juego posicional como en contundencia en las áreas. Así explicó el enfrentamiento el entrenador del Barça:

Juego posicional y rol de Alves: "Cuando hemos estado con once hemos atacado muy bien. Buscábamos la superioridad en el centro del campo, ya fuera con el 4-4-2 como en el 3-4-3 o el 3-5-2. Alves hacía la superioridad por dentro por si saltaba un pivote encontrar rápido un interior. Hemos estado bien en el juego posicional. Tras la expulsión de Dani hemos trabajado muy bien, muy solidarios. Hemos defendido bien el área. No pasaban los minutos, pero no han tenido ocasiones claras. El barcelonismo necesitaba un victoria de este tipo. Hemos ganado a un grande jugando bien. Puede ser un punto de inflexión de cara al futuro".

Alves anárquico: "Él es lateral derecho, pero tenemos diferentes maneras de atacar. Entendíamos que los pivotes del Atlético saltaban a Busquets. Por lo tanto, si venía Alves había más situaciones de encontrar a Pedri y a Gavi detrás de sus interiores. Teníamos un extremo puro y a Jordi que daba opciones. La idea es no tener una sola manera de atacar".

Golpe de autoridad: "Podría ser un punto de inflexión, pero tenemos que ser humildes y no frenarnos. Hemos estado muy bien, muy intensos, muy solidarios en la presión alta, muy bien en segundos balones. Son cosas que se nos escapaban. Nos ha ido muy bien el empate de Jordi, hemos tenido paciencia y jugado con calma. Tenemos que seguir trabajando, creer en la idea y en este modelo de juego".

Estilo del Cholo: "Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. Él dijo que no le gustaba lo que veía de los entrenos nuestros. No es ningún pique ni ninguna pulla, porque he leído de todo. Hay 200.000 manera de jugar al fútbol. A él si no le progresan y no le disparan ya está satisfecho. Sin el balón se siente cómodo, yo soy todo lo contrario, yo si no tenemos el balón sudo en la banda. Son antagonistas. El Cholo es un gran entrenador a lo que quiere jugar, fíjate en todo lo que ha ganado. Yo soy un novato a su lado. Le tengo un respeto increíble, pero no congeniamos en lo que queremos sobre el terreno de juego. No es una crítica, es una realidad".

Barça ganador de las dos batallas: "Sí y eso también es competir. Lo habíamos hablado, era un partido de intensidad con y sin balón, ser solidarios, ser agresivos porque ellos ganan muchos duelos. Creo que hemos sido mejores que el Atlético".

Partido de Adama: "Un gran debut, también de Auba con diez. El trabajo colectivo, espectacular. Adama es un extremo puro, le queremos en banda por su potencia, por su fuerza. También ha estado cerrando muy bien dentro".

Arbitraje: "No hablaré del árbitro, pero sí quiero decir algo. Hay una dinámica que hay faltas que no se pitan. No lo digo por este árbitro, lo digo en general. Es una tendencia en el mundo del fútbol, no son cargas, son faltas. Repito que no lo digo por hoy, lo digo en general".