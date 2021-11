Xavi: "Si hay flor, bienvenida sea"

El Barça ganó su primer partido fuera de casa en LaLiga. Lo hizo en Villarreal, un campo complicado y con un final de partido loco que generó un subidón a los azulgrana, con los goles en los últimos instantes de Memphis Depay y Coutinho. Antes de esta victoria, el Barça había perdido en el Wanda Metropolitano y en Vallecas ante el Atlético de Madrid y el Rayo y se había dejado dos puntos en Bilbao ante el Athletic, en Cádiz y en Vigo ante un Celta que le remontó un 0-3 en contra.

De hecho, el Barcelona venció en el primer compromiso de Xavi Hernández lejos del Camp Nou. Debutó ante el Espanyol en casa y siguió su andadura también en el Camp Nou frente el Benfica antes de llegar al Estadio de la Cerámica, en un partido que se complicó antes de que los blaugrana encontraran el triunfo. Para Xavi, ese fue su peor partido, pero que terminó con victoria: "De los tres partidos que llevo es el que menos hemos dominado y el que menos merecíamos ganar y hemos ganado". Repasamos toda su comparecencia de prensa tras el encuentro.

Salida desde atrás complicada: "Habíamos hablado de diferentes soluciones en la salida del balón. Hemos encontrado pocas soluciones, es la realidad, pero sí hemos encontrado las espaldas. Ese pase de Marc hace que Memphis haga el gol de la victoria. Nos ha costado, hemos de preparar cosas, tenemos que tener soluciones. Ha habido muchos momentos de encontrar a Abde, pero se hizo difícil porque apretaron bien y solo dejaron hombre a hombre, un duelo.

Peor partido, buena victoria: "Ha estado muy igualado, el Villarreal es un señor equipo. De los tres partidos que llevo es el que menos hemos dominado y el que menos merecíamos ganar y hemos ganado. Hoy puede que fuera un empate y te vas con una victoria que es tremenda, que nos da mucha moral".

Eric Garcia de lateral: "Eric lo hacemos para ganar este duelo. Cuando el jugador recibe de espaldas es el momento de recuperar el balón y salir".

Penalti de Piqué: "Nada, al final yo de los árbitros no hablaré. Es un rabajo muy difícil y no me pondré en eso. Al final es el árbitro que decide, un día te puede ayudar y otro perjudicar. Es difícil ser árbitro".

Final del partido: "Nada, cosas de tensión, sin más. Al final nos hemos dado la mano. Todos nos jugamos mucho. Hay tensión, todos quieren ganar. Ha habido espíritu deportivo, nos hemos dado la mano y nos hemos deseado suerte".

La flor de Xavi: "Vamos a ver si tengo flor en los próximos partidos. No es un tema de flor. Hemos trabajado situaciones. El segundo gol es una situación táctica que la habíamos trabajado. Teníamos que jugar arriba porque había un mano a mano contra los centrales. Estamos ante un rival magnífico que ha hecho un partidazo. Nos han sometido, no salíamos de nuestro campo. Pero también hemos empezado muy bien y hemos fallado tres o cuatro claras. En ese tramo del partido también podríamos hablar de la flor del contrario. Si hay flor, bienvenida sea, todo lo que sea sumar para el equipo, fantástico".

Estado de ánimo: "Creo que es lo mínimo exigible. Creer, actitud, respeto por este escudo, trabajo, hacer piña. Son las bases de un colectivo. Igual hoy ha sido una victoria de espíritu de equipo, bienvenida sea. Cuando no juguemos bien también tenemos que ganar, somos el Barça. Parece mentira, el martes se empata y hoy se gana".

A qué sabe la victoria: "Imagínate, sabe a gloria. Son tres puntos que los veíamos muy difíciles al final. Nos sabe a gloria porque teníamos un rival fantástico delante. Es una victoria espectacular que nos da mucha moral para seguir creciendo. Esta victoria nos da la vida".

Ferran Torres: "Entiendo, pero no es momento de hablar de fichajes, de posibles ni de rumores. Es momento de celebrar la victoria y de hablar de los jugadores que tenemos, que han hecho un esfuerzo tremendo y que se merecen este reconocimiento".

Lesión de Jordi Alba: "En la media parte parecía que no podía, pero ha hecho un esfuerzo brutal de querer continuar. Es un ejemplo, es uno de los capitanes y está tirando del carro. Estoy encantado con ellos, con Busi, con Gerard, con Sergi. Jordi ha hecho un esfuerzo hasta que no ha podido más".

Cambio de dinámica en los goles: "Ahora ya no falta gol, ahora es flor. Y la semana que viene será otra cosa. Son tres goles en un campo complicadísimo y creo que hemos podido hacer más. También el Villarreal. Hoy en día está todo muy igualado. Para Memphis, Philippe y De Jong haber marcado hoy les da mucha confianza".

Creer en el entrenador: "Primero hacía falta que creyeran en ellos mismos. Espero que crean en el entrenador, pero lo están haciendo muy bien, esta es la base del futuro".