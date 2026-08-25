Winston Bogarde saca una dolorosa conclusión sobre el Ajax: «El nivel es...»

Winston Bogarde ya no tiene ningún contacto con el Ajax, según ha indicado en una entrevista con ESPN. Actualmente se centra sobre todo en la Winston Bogarde Academy, una academia para defensas de entre 10 y 18 años.

Bogarde se marchó del Ajax al final de la temporada 2021/22, después de haber sido allí entrenador asistente durante dos años y de haber trabajado también durante años en la cantera. Sin embargo, su contrato seguía vigente un año más. Según sus propias palabras, el club nunca le comunicó cuál fue el motivo de su salida.

Anteriormente ya había dejado claro que probablemente nunca se produciría un regreso al Ajax. Eso no ha cambiado. «No hay ningún contacto en absoluto, pero tampoco hace ninguna falta. El Ajax está centrado en lo suyo y yo estoy centrado en lo mío. Me parece bien así», señaló en ESPN.

Aun así, para él, como exjugador del Ajax, también sigue siendo doloroso ver cómo el Ajax ha ido cuesta abajo en los últimos años. Por eso, sobre el nivel deportivo saca una conclusión contundente.

«Ha pasado de la Liga de Campeones a la Conference League, así que creo que está claro que el nivel ha bajado muchísimo. El listón ha bajado y eso también se ve cada semana en el campo», observa Bogarde.

En su propia Academy, Bogarde está haciendo todo lo posible para seguir creciendo en los próximos años. «Voy a marcar el listón y a vigilarlo, pero también quiero formar al mayor número posible de entrenadores en mi metodología.»

«Tenemos que transmitírselo a los jóvenes, porque al final los jóvenes son el futuro», concluye.