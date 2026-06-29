Danny Blind hablará el lunes en el programa «Het Oranje Café» de SBS6 sobre el futuro de su hijo Daley Blind. El defensa, de 36 años, quedará libre el 30 de junio, cuando expire su contrato con el Girona, recién descendido.

Le preguntan si es realista que su hijo regrese al Ajax este verano. «Joder, no lo sé. No me lo parece. Pero no lo sé», responde el exjugador y exentrenador del club de Ámsterdam, sin poder dar una respuesta definitiva.

Hace unos meses ya se pronunció sobre el futuro del defensa zurdo: «Regresó al Ajax para retirarse, pero las circunstancias cambiaron. No puedo decir más; no soy su agente ni conozco todos los detalles».

En los últimos años se ha especulado con su regreso, pero aún no se ha concretado. Con 36 años y libre de contrato, el defensa busca un nuevo reto.

En dos etapas con el Ajax, el zurdo de Ámsterdam jugó 333 partidos, marcó 13 goles y dio 21 asistencias en 108 encuentros con la selección de Países Bajos.

Anteriormente vistió las camisetas del Manchester United y del Bayern de Múnich, y desde 2023 jugó en el Girona, donde trabajó con Míchel, ahora en el Ajax.