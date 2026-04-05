Virgil van Dijk se arrepiente tras la goleada del Manchester City al Liverpool en la FA Cup

El Liverpool no logró clasificarse el sábado para las semifinales de la FA Cup tras sufrir una dura derrota ante el Manchester City, por lo que el equipo de Arne Slot solo opta esta temporada a la Champions League. El capitán Virgil van Dijk asume su responsabilidad y pide disculpas.

El actual quinto clasificado de la Premier League ya se enfrentaba a un 2-0 en contra tras los primeros 45 minutos, tras lo cual el equipo de Pep Guardiola acabó con toda duda poco después del descanso al marcar dos goles más: 4-0.

Van Dijk ha declarado a The Times que está decepcionado con el rendimiento de su equipo y asume su parte de responsabilidad. «No solo nos hemos fallado a nosotros mismos y al entrenador, sino también a los aficionados», comienza el internacional holandés.

«La forma en que jugamos la segunda parte debe de ser dolorosa para todos. Quiero pedir disculpas por ello», continúa el defensa, quien luego señala que la mediocre temporada le está pasando factura sobre todo a nivel mental. «Mentalmente es muy duro en este momento. En general, simplemente ha sido una temporada muy dura», afirma Van Dijk.

El Liverpool tendrá que recuperarse la próxima semana en la Liga de Campeones. Sin embargo, al actual campeón nacional le espera una tarea difícil. El miércoles, los Reds visitan al París Saint-Germain.

«Ayer vi un rato del partido y va a ser una tarea difícil. Pero tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros mismos, sino sobre todo con los aficionados», concluye Van Dijk.

Aun así, el capitán de la selección holandesa mantiene la confianza, también en su entrenador. «Por supuesto que él es responsable como entrenador, pero somos nosotros los que estamos en el campo los que tenemos que hacerlo», dijo. «La calidad está ahí. He tenido la suerte de jugar tantos años en el Liverpool y lo más importante siempre ha sido la unión».

«Ahora, por supuesto, nos encontramos en una fase de transición, así que tenemos que recuperar esa unión», concluye.