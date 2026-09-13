Vink: "Nunca esperé que fuera tan bueno en el Ajax"

Marciano Vink está bastante impresionado con Tolu Arokodare en el Ajax. El analista disfrutó especialmente el sábado por la noche, durante la victoria por 1-5 sobre el Fortuna Sittard, de una acción individual del delantero que, según él, demostró que el nigeriano tiene mucho más que solo altura y fuerza.

En Dit was het Weekend, en ESPN, Vink menciona un momento del delantero del Ajax en la primera parte. "Esa ocasión de Tolu en la que la controla con el pecho, se lleva el balón hacia atrás y luego remata con la izquierda: eso es realmente muy bueno".

Sobre todo, la combinación de técnica y físico es lo que convence a Vink. "En un espacio tan reducido, para un tipo tan grande y fuerte... Aparta con facilidad a dos o tres hombres, pero también controla un balón con muchísima facilidad. Es una pena que ese balón no coja la altura adecuada, porque si no, sería el gol del año".

"Le pegó con el exterior, por eso el balón se abre. Pero toda esa acción delata tantísima calidad futbolística", afirmó el exfutbolista. Kenneth Perez le pregunta entonces a Vink si esperaba que Tolu rindiera tan bien en el Ajax. "No, no me lo esperaba". Perez admite que, por ahora, Tolu también está superando sus expectativas.

"No esperaba que desde el principio dejara su sello de manera tan inmediata", continúa Vink. "De verdad que sabe jugar bastante bien al fútbol para ser un jugador tan fuerte y tan grande".

Vink todavía no está del todo satisfecho con el delantero. Sobre todo en el juego aéreo ve margen de mejora. "El remate de cabeza todavía puede mejorar un poco. A veces pienso: esa la podrías haber cabeceado mejor. También hubo cabezazos que como mínimo tendría que haber mandado entre los tres palos".

Tolu tuvo varias oportunidades ante el Fortuna y, pasada la hora de juego, también estrelló un cabezazo en el larguero. En el rechace, Thilo Kehrer marcó el 1-2, tras lo cual el Ajax amplió su ventaja y, por medio de Davy Klaassen, Kasper Dolberg y Youri Baas, terminó logrando una convincente victoria por 1-5.

Vink también se muestra entusiasmado con el juego del Ajax en general. Según el analista, el equipo presionó bien al Fortuna y el juego se cambió de lado con rapidez en los momentos adecuados. "El Ajax estaba encima en todas partes. Si cambias el juego con este tipo de balones, en realidad rompes por completo una defensa y dejas al extremo inmediatamente en el uno contra uno".