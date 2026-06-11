Viktor Tsygankov quiere marcharse del Girona cuanto antes. Así lo comunicó por carta el extremo ucraniano de 28 años al recién descendido equipo español, según informa AS este jueves.

FUTURO NEXO Football Agency, su agencia, redactó junto al delantero una carta oficial en la que pide al club valorar las ofertas para marcharse.

Le resta un año de contrato, pero no quiere jugar en LaLiga2. Con 67 partidos internacionales, busca un club que se ajuste a su nivel.

Según el diario deportivo, no pide la rescisión de su contrato y solo busca que el club facilite su salida tras más de tres años de servicio.

En las últimas semanas se le ha relacionado con Ajax, Trabzonspor y varios equipos de LaLiga, y se siente muy a gusto en España.

Sin embargo, el técnico del Ajax, Míchel, podría convencerlo para que juegue en el Johan Cruijff ArenA.

En el Girona, donde disputó 119 partidos, marcó 20 goles y dio 23 asistencias, su etapa parece llegar a su fin. Transfermarkt fija su valor en 15 millones de euros.