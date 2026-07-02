Vídeo: Un gesto solidario de Bellingham con un periodista con discapacidad

Jude Bellingham acaparó la atención con un gesto magnífico tras el partido de Inglaterra contra la República Democrática del Congo.

Inglaterra evitó la sorpresa al ganar 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos.

En la zona mixta, el centrocampista se detuvo al escuchar a un periodista con discapacidad mencionar a Venezuela.

Sin que le preguntaran sobre el encuentro, el centrocampista quiso enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano afectado por el reciente terremoto.

Dijo: «Mucho ánimo y apoyo para Venezuela, y también os envío mucho cariño y amor».

Su gesto solidario fue aplaudido por los periodistas presentes.







