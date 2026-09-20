Andros Townsend, exextremo del Tottenham y del Everton, sufrió un extraño accidente después de ser arrollado por una máquina de nivelación del césped del terreno de juego mientras realizaba los ejercicios de calentamiento de cara a un partido en Tailandia.

El exjugador inglés, que se reconvirtió en analista televisivo y que cuenta con 35 años de edad, vive su experiencia profesional tras incorporarse al club BG Pathum durante el mercado de fichajes de verano.

Durante el parón, Townsend estuvo en Estados Unidos cubriendo el Mundial para la cadena ITV, y además acaparó titulares por algunas de sus elecciones alimenticias durante el torneo.



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En un suceso sorprendente, el jugador se libró el sábado de una lesión grave después de encontrarse debajo de una máquina de nivelación del césped del terreno de juego mientras realizaba los ejercicios de calentamiento entre las dos partes del encuentro.

Las imágenes mostraron al conductor de la máquina esforzándose por controlar el vehículo, en el momento en que Townsend golpeaba el balón lejos sin mirar en su dirección, lo que provocó los gritos de asombro de los aficionados en las gradas.

La máquina chocó contra Townsend, que cayó al suelo, mientras pasaba por encima de sus piernas y de la parte inferior de su cuerpo.

A pesar de la gravedad de la situación, el jugador logró levantarse y retirarse sin sufrir daños, antes de participar como suplente en los últimos minutos del partido, en el que su equipo se impuso por 3-0.

Townsend publicó posteriormente un vídeo del accidente a través de su cuenta en Instagram.



