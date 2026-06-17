Vídeo: Tras el hat-trick, Henry afirma: «¡Messi y este tipo vienen de la Luna!»

La leyenda francesa Thierry Henry elogió a Lionel Messi tras la victoria de Argentina 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026. Henry afirmó que Messi y Cristiano Ronaldo están en una categoría aparte.

Messi marcó un hat-trick que dio la victoria a Argentina por 3-0 y lo colocó como máximo goleador del torneo.

“Escuchad de nuevo”, dijo Henry en Fox Sports: “Este hombre y el otro que jugará mañana (Cristiano) vienen de la luna”.

Y añadió: «Argentina nos recordó que sigue siendo la campeona vigente. No debemos olvidarlo».

Y concluyó: «Pero Leo es diferente… Es algo totalmente distinto».

Antes de despedirse, retó a Cristiano: «Ahora te toca a ti».

Messi firmó su primer ‘hat-trick’ en un Mundial y llegó a 16 goles, igualando el récord histórico de la Copa.

Ronaldo se estrenará con Portugal ante Congo, y la afición espera su respuesta tras el show de Messi.

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