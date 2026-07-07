Vídeo: Reacción de Hossam Hassan al gol de Yasser Ibrahim a Argentina

Las cámaras captaron la reacción de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, tras el gol del defensa Yasser Ibrahim a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

El defensa Yasser Ibrahim adelantó a Egipto en el 15’ con un cabezazo a centro de Marwan Attia.

Hossam Hassan estuvo a punto de llorar de alegría y se llevó los dedos a la cabeza, señal de que el tanto era fruto de una jugada ensayada.

Egipto llegó a octavos tras eliminar a Australia en los penaltis, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Argentina, por su parte, superó a Cabo Verde 3-2 tras dos prórrogas.

El ganador de este duelo se medirá en cuartos de final al vencedor del Colombia-Suiza, que se juega esta tarde.











