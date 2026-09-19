Vídeo: Neymar sorprende a Olise con un regalo inolvidable

El francés Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, vivió una noche excepcional en todos los sentidos, después de guiar a su equipo a una goleada contundente por 7-0 ante el Union Berlín, en la cuarta jornada de la Bundesliga.

Y Olise no se conformó con brillar dentro del campo, ya que tras el partido recibió una sorpresa especial de la estrella brasileña Neymar, consistente en una camiseta firmada por el exjugador del París Saint-Germain y del Barcelona.

Olise ofreció una actuación asombrosa ante el Union Berlín, marcando tres goles, un "hat-trick", y sirviendo además una asistencia a su compañero inglés Harry Kane, para continuar con su fuerte arranque con el Bayern Múnich desde el inicio de la temporada.

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El jugador francés elevó su cuenta a 8 goles y 3 asistencias en los 7 partidos que ha disputado con el conjunto bávaro en todas las competiciones, confirmando su condición de uno de los elementos más destacados del Bayern en la etapa actual.

El regalo de Neymar a Olise llegó a través de la periodista Isabella Pagliari, quien anteriormente había organizado un intercambio similar de camisetas entre Neymar y el francés Désiré Doué, según informó el sitio "Foot Mercato" francés.

Olise se sorprendió con la camiseta firmada por Neymar, en un momento que pareció especial para él, antes de decidir devolver el gesto enviando una camiseta propia con su firma a la estrella brasileña.

Olise mostró una clara alegría al ver la camiseta del Santos, en una escena que refleja su admiración por Neymar, quien siempre ha sido una de las figuras más destacadas del fútbol mundial.

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