Vídeo: La estrella suiza hace historia en Catar

El delantero suizo Breel Embolo hizo historia en el Mundial tras anotar el sábado contra Catar en el debut de ambos equipos en la Copa de 2026.
Ambos equipos integran el Grupo B junto a Canadá (anfitriona) y Bosnia y Herzegovina, que antes empataron 1-1.
Aunque el tanto generó polémica por un posible fuera de juego previo, el hecho de que el jugador de origen camerunés marcara lo sitúa en un lugar histórico.
Según Opta, es el sexto suizo que anota en más de un Mundial (tras marcar en Catar), solo superado por Xherdan Shaqiri, autor de goles en tres ediciones.
Al igual que él, marcaron en dos ediciones André Abegglen, Blerim Dzemaili, Jacques Fatton y Granit Xhaka.
Leer también
Vídeo: ¿Ignoró el VAR la falta? Un experto arbitral aclara la polémica del gol suizo.
Según Mr. Sheph, Embolo es el tercer jugador en marcar sus tres primeros goles mundialistas ante selecciones de África, Europa y Asia, tras:
el colombiano James Rodríguez ante Costa de Marfil, Grecia y Japón;
El ruso Artem Dzyuba ante Arabia Saudí, Egipto y España.
Los tres goles de Embolo en los Mundiales 2022 y 2026 fueron ante Camerún, Serbia y Catar.
El encuentro terminó 1-1 tras el gol de Khoukhi Boualem en el 90+5 para Catar.