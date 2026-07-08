Vídeo: Hassan Shehata afirma que hablar de Salah le haría daño

Hassan Shehata, histórico seleccionador de Egipto, rehusó comentar sobre Mohamed Salah tras la eliminación en el Mundial 2026.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos de final tras desperdiciar una ventaja de dos goles.

Shehata apareció en «MBC Egipto» para analizar el partido y afirmó: «No quiero hablar de Mohamed Salah, porque si lo hiciera podría decir algo que le ofendiera».

Y añadió: «Muchos me culparían si hablara de Salah, y no estoy dispuesto a que me culpen por un jugador».

Y añadió: «Si hablara, diría cosas hirientes contra Salah y contra todos los jugadores».

Y cerró: «En el partido contra Argentina, Salah solo se detuvo para hablar con el árbitro; sí, es el capitán y está en su derecho».











