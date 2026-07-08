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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Hassan Shehata afirma que hablar de Salah le haría daño

Argentina vs Egipto
Argentina
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World Cup
H. Shehata
M. Salah
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EE. UU.

El histórico seleccionador de Egipto arremete contra el capitán de los Faraones

Hassan Shehata, histórico seleccionador de Egipto, rehusó comentar sobre Mohamed Salah tras la eliminación en el Mundial 2026.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos de final tras desperdiciar una ventaja de dos goles.

Shehata apareció en «MBC Egipto» para analizar el partido y afirmó: «No quiero hablar de Mohamed Salah, porque si lo hiciera podría decir algo que le ofendiera».

Y añadió: «Muchos me culparían si hablara de Salah, y no estoy dispuesto a que me culpen por un jugador».

Y añadió: «Si hablara, diría cosas hirientes contra Salah y contra todos los jugadores».

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Y cerró: «En el partido contra Argentina, Salah solo se detuvo para hablar con el árbitro; sí, es el capitán y está en su derecho».




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