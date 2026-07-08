Vídeo: ¿Es Argentina el niño mimado de la FIFA? Scaloni responde

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, rechazó los rumores de que la FIFA favorece a la Albiceleste tras avanzar a cuartos del Mundial 2026.

La Albiceleste remontó ayer un 2-0 a Egipto y marcó tres goles en los últimos minutos.

El encuentro estuvo marcado por polémicas arbitrales y protestas de Egipto, que cuestionó la validación del tercer gol y reclamó un penalti a favor de Mohamed Salah.

Además, el árbitro francés François Litxer anuló un gol a Egipto al inicio del segundo tiempo por una falta previa sobre Marwan Attia.

La polémica llevó a algunos a acusar a la FIFA de favorecer a Argentina y a describirla como «el niño mimado» del organismo.

En la rueda de prensa posterior al partido contra Egipto, se le preguntó a Scaloni cómo afrontaba este asunto, a lo que respondió: «No sigo las redes sociales, no las miro, eso es todo».

Y añadió: «Si no lo miras, no te enteras. Cualquiera puede escribir y publicar lo que quiera, y a veces sin fundamento».

Y concluyó: «A veces, algo tan pequeño como esto se convierte en algo muy grande, ¿no?».

Y concluyó: «No hay que darle importancia; en las redes sociales pasan estas cosas, tienen aspectos positivos, pero también negativos».

Y concluyó: «Hoy, cuando alguien escribe algo, se difunde al instante y lo ves por todas partes, pero a nosotros no nos importa».







