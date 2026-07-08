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Vídeo: ¿Es Argentina el niño mimado de la FIFA? Scaloni responde

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
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L. Scaloni
Argentina
Egipto
EE. UU.

Tras la polémica arbitral en el partido contra Egipto, el seleccionador de Argentina responde.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, rechazó los rumores de que la FIFA favorece a la Albiceleste tras avanzar a cuartos del Mundial 2026.

La Albiceleste remontó ayer un 2-0 a Egipto y marcó tres goles en los últimos minutos.

El encuentro estuvo marcado por polémicas arbitrales y protestas de Egipto, que cuestionó la validación del tercer gol y reclamó un penalti a favor de Mohamed Salah.

Además, el árbitro francés François Litxer anuló un gol a Egipto al inicio del segundo tiempo por una falta previa sobre Marwan Attia.

La polémica llevó a algunos a acusar a la FIFA de favorecer a Argentina y a describirla como «el niño mimado» del organismo.

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En la rueda de prensa posterior al partido contra Egipto, se le preguntó a Scaloni cómo afrontaba este asunto, a lo que respondió: «No sigo las redes sociales, no las miro, eso es todo».

Y añadió: «Si no lo miras, no te enteras. Cualquiera puede escribir y publicar lo que quiera, y a veces sin fundamento».

Y concluyó: «A veces, algo tan pequeño como esto se convierte en algo muy grande, ¿no?».

Y concluyó: «No hay que darle importancia; en las redes sociales pasan estas cosas, tienen aspectos positivos, pero también negativos».

Y concluyó: «Hoy, cuando alguien escribe algo, se difunde al instante y lo ves por todas partes, pero a nosotros no nos importa».



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