Vídeo de análisis: Henry critica con dureza a Ronaldo

El francés Thierry Henry, exjugador de Arsenal y Barcelona, criticó a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, tras el 1-1 ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo XI de la eliminatoria mundialista.

En su análisis, Henry afirmó que Ronaldo priorizó su gol sobre la construcción de juego colectivo de Portugal.

Tras una jornada en la que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland acapararon titulares con sus goles, Henry añadió que el portugués saltó al campo ansioso por igualarles, lo que afectó su toma de decisiones.

En la cobertura posterior al partido para «Fox», la leyenda de Arsenal y Barcelona afirmó: «Lo importante es que el equipo necesita marcar, no tú. Como quieres anotar, te pones en la trayectoria del pase atrás y eso facilita la defensa. El equipo debe marcar, no tú».

Según «Marca», Henry analizó varias jugadas y concluyó que los movimientos de Ronaldo cerraban espacios en vez de crearlos.

En una ocasión, su posición bloqueó a Bruno Fernandes, el motor creativo del equipo.

Como recoge el diario «Mirror», Henry sentenció: «Portugal tiene el balón y Conceição va a recibirlo. Si Cristiano hubiera hecho la carrera en dirección opuesta, habría obligado al defensa a cerrar esa zona. Pero como quiere marcar, se cruza en el camino de Bruno Fernandes».

Si se hubiera metido en ese espacio reducido —situación que ya vivió—, el defensa tendría que seguirlo y Bruno Fernandes quedaría solo para definir de un toque. Pero, como quiere anotar, corta la trayectoria del pase atrás, los rivales lo ven y la defensa intercepta con facilidad.

Y añadió: «¿Has visto la reacción de Bruno Fernandes en ese momento, como si dijera: “Deja que el balón ruede, corre, crea espacio para que yo pueda meterla en la portería”? Eso no ocurrió».

Para Henry, el problema no es solo una sequía goleadora, sino un desajuste sistémico en la forma en que Portugal construye su ataque cuando todo el sistema gira en torno a una sola estrella.















