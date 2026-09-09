El Arsenal regresó con 3 valiosos puntos del estadio Diego Armando Maradona, tras vencer a su anfitrión, el Nápoles, por un gol a cero, en el encuentro que los enfrentó este miércoles, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El único gol lo marcó Martin Ødegaard, en el minuto 75, cuando Tsolis pasó el balón a Ødegaard cerca del borde del área del Nápoles, y el capitán lo dejó pasar por delante de él antes de lanzar un potente disparo con la pierna izquierda que se estrelló en el palo izquierdo camino de la red.









El Arsenal elevó su casillero a 3 puntos, en el puesto 12 de la tabla, por diferencia de goles con los equipos que le anteceden, mientras que el Nápoles se quedó sin puntos, en el puesto 30.

El Arsenal dominó la primera mitad, en la que remató 13 veces para establecer un nuevo récord del club en la primera parte de un partido fuera de casa en la Liga de Campeones de Europa, según el diario The Sun.

El Arsenal tomó la iniciativa para perforar las defensas de sus rivales, ya que el equipo de Allegri se limitó a replegarse atrás y apoyarse en los contraataques.

Saka mostró algo de destreza en la primera ocasión real del Arsenal, pero su chilena no supuso ningún problema real para el rival, antes de que su centro llegara a Eze, quien la devolvió de cabeza a Merino, que desperdició una ocasión de oro para romper el empate con un remate de cabeza desde corta distancia.

Se presentaron ocasiones tanto para Politano como para De Bruyne a favor del Nápoles, pero ninguno de los dos logró poner a prueba a Raya de forma seria.

Justo al final de la primera mitad, Ødegaard pasó el balón a Saka, quien arrancó con fuerza pero falló en su intento de acertar a la portería, ya que remató el balón por encima del larguero.

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En la segunda mitad, el partido continuó igual, aunque los ataques estuvieron más cerca de las porterías, con clara ventaja para el Arsenal.

Ødegaard marcó el único gol, que aumentó la confianza de los jugadores del Arsenal, quienes intentaron marcar otro gol, mientras que el Nápoles luchó por lograr el empate sin éxito.

En el tiempo añadido, Tsolis remató un balón potente que rebotó directamente hacia Havertz, quien lo mandó a la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego, para que el partido terminara con una valiosa victoria del Arsenal por un gol a cero.