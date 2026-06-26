Vídeo: Al-Omari responde... ¿Afectaron los cambios de Donis al equipo saudí contra España?

Abdulilah Al-Omari, defensa saudí, descartó que los cambios del técnico Georgios Donis afectaran al equipo ante España y advirtió de la dificultad del próximo duelo contra Cabo Verde.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En declaraciones al diario saudí «Al-Riyadiah» antes del partido, Al-Omari afirmó: «Nos hemos preparado de la mejor manera posible para este encuentro. Nos enfrentamos a una selección fuerte y respetable, pero nosotros también somos una selección fuerte, y nuestro objetivo es ganar el partido».

Sobre la posible variante de jugar con cinco defensas en lugar de cuatro tras la derrota 4-0 ante España, afirmó: «Ese partido ya pasó. Seguimos las instrucciones del entrenador, sea con cuatro o cinco atrás, y confiamos en la suerte».

Y añadió: «Contamos con todo el apoyo desde el inicio de la concentración; somos un grupo unido, tanto jugadores como entrenadores y directivos, y nuestro objetivo es sumar los tres puntos y clasificarnos para la siguiente ronda».

El encuentro es decisivo: ambos equipos deben ganar para avanzar a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.