¿Dónde ver hoy a la Selección de Italia? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Italia es históricamente una de las más importantes del fútbol, pero en la actualidad no ha estado a la altura de sus logros, hasta el punto que se ha perdido las dos ediciones más recientes de la Copa del Mundo y de no ser por su triunfo en la Eurocopa de 2020, estaría metido en una crisis de una década entera, totalmente atipica para una nación costumbrada al protagonismo de la mano de su férreo y clásico estilo defensivo.

La Azzurra se encuentra actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Noruega, Israel, Estonia, Moldavia en el Grupo I, donde por nombre debería ser favorita, pero dado su pasado reciente, es claro que tendrán que pelear hasta el final para clasificar al Mundial, incluso si debe ser a través del repechaje.

Italia se encuentra dirigida por Gennaro Gattuso, un histórico del equipo nacional en su etapa como futbolista, pero una elección dudosa para el banquillo, dada su poco éxito en su faceta como entrenador, aunque tampoco es nulo, al ser ganador de la Copa Italia con Napoli. Gattuso también pasó por AC Milán, Valencia, Palermo, Marsella y Pisa, aunque con excepción de este último, quedó a deber en el resto de los equipos que le dieron la oportunidad.

La Azzurra cuenta con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Riccardo Calafiori, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Andrea Cambiaso, Moise Kean y Mateo Retegui. Un grupo de jugadores con el que espera regresar a la élite en el 2026.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE ITALIA

La Selección de Italia disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. La Azzurra tendrá como rivales a Noruega, Israel, Estonia y Moldavia.

Para ver a la Azurra en España se encuentra disponible la única opción será a través de UEFA TV.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

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Palmarés de la Selección de Italia

La Azzurra puede presumir de cuatro títulos mundiales en su palmarés, uno de ellos en el siglo actual. A nivel de la UEFA, Italia también acumula dos trofeos de la Eurocopa, el más reciente apenas en 2021.

La Azzurra también disputó otras dos finales de Copa del Mundo y un par de la Eurocopa, así como una de la Finalissima.

TÍTULO AÑO Mundial 1934, 1938, 1982, 2006 Eurocopa 1968, 2021

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