Dónde y cómo ver la Copa Sudamericana 2025: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Copa Sudamericana es el segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol, donde algunos grandes buscan recuperar prestigio, equipos de menor tradición apuntan a poner su nombre en el escenario continental y el ganador recibe la oportunidad de disputar la Libertadores la siguiente temporada, un valioso premio es el tema deportivo, sin dejar de lado las ventajas económicas que vienen con la corona.

Incluso para algunos grandes como Boca Juniors, Sao Paulo, River Plate, Independiente, LDU Quito, Independiente del Valle, Racing, Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre, el certamen fue mucho más que un trofeo de consolación, siendo una oportunidad de redención o de regresar a la senda ganadora en un certamen que no deja de ser importante. Mientras que para aquellos que comienzan a escribir su historia continental, es una oportunidad de sumar experiencia o empezar a dejar su huella a nivel Conmebol y no soloen competiciones nacionales.

Racing fue el último campeón, mientras que los restantes ganadores de las cinco ediciones más recientes son LDU Quito, Independiente del Valle, Athletico Paranaense y Defensa y Justicia.

En GOAL te contamos cómo y dónde ver la Copa Sudamericana.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA COPA SUDAMERICANA 2025

La Copa Sudamericana 2025 estará disponible en España por las señal de LaLiga+ Plus y en México por ESPN y Disney+. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+, además de FOX Sports en Argentina o en DSports y DGO, junto a otras señales dependiendo del país y partido. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España LaLiga+ Plus México ESPN, Disney+ Sudamérica FOX Sports, ESPN, Disney+ Estados Unidos Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports

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Últimos campeones de la Copa Sudamericana

Al contrario de la Copa Libertadores, donde Brasil ha dominado en los últimos 10 años, en la Copa Sudamericana la situación es más equilibrada con tres trofeos para equipos argentinos, ecuatorianos y brasileños en las 10 ediciones más recientes. Sobresalen Independiente del Valle y Athletico Paranaense con un par de coronas para cada uno, mientras que también llaman la atención nombres como los de Independiente, Racing y Liga de Quito. Un caso especial es el del Chapecoense, club que fue declarado campeón en 2016 sin disputar la final, después del trágico accidente aereo que sufrió el equipo. En dicho año, Atlético Nacional fue el finalista y fue quien solicitó que el título y todos los beneficios deportivos y económicos que vienen con el mismo le fuera otorgado al club brasileño.

Temporada Campeón Resultado de la Final 2024 Racing Racing 3-1 Cruzeiro 2023 Liga de Quito Liga de Quito 1(4)-(3)1 Fortaleza 2022 Independiente del Valle Independiente del Valle 2-0 Sao Paulo 2021 Athletico Paranaense Athletico Paranaense 1-0 Bragantino 2020 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 3-0 Lanús 2019 Independiente del Valle Independiente del Valle 3-1 Colón 2018 Athletico Paranaense Athletico Paranaense 1(4)-(3)1 Junior 2017 Independiente Independiente 2-1 Flamengo 2016 Chapecoense (homenaje) Subcampeón: Atlético Nacional 2015 Santa Fe Santa Fe 0(3)-(1)0 Huracán

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