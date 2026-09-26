Van Dijk, cerca de la salida: un gran destino espera al capitán del Liverpool

Informes de prensa italianos han desvelado que el defensa neerlandés Virgil van Dijk está cerca de incorporarse a las filas del Milan "tarde o temprano", pese a su preferencia por continuar en el Liverpool este verano. Estos movimientos llegan tras una serie de dudas que han rodeado el futuro del capitán de Liverpool dentro del feudo de Anfield, especialmente al entrar en el último año de su contrato.

Según lo publicado por el portal "Football Italia" citando al conocido periodista y analista italiano Carlo Pellegatti, el defensa neerlandés prefería trasladarse al estadio de San Siro después de haber alcanzado un acuerdo sobre las condiciones personales con la dirección del Milan, antes de decidir finalmente continuar en el Liverpool y liderar la zaga de los reds. Pese a haber llegado a los 35 años, Van Dijk sigue despertando un amplio interés y su nombre continúa figurando con fuerza entre las opciones del entrenador Rúben Amorim.

En un vídeo publicado en su canal oficial de YouTube, Pellegatti defendió su postura afirmando: "De vez en cuando algunos se burlan de mí cuando hablo de la llegada de Van Dijk al Milan, pero hicieron exactamente lo mismo el enero previo al regreso de Zlatan Ibrahimovic".

Y añadió, aclarando su postura: "Sigo insistiendo en lo que explicó Gerry Cardinale (propietario del club) con una frase clara: o lo conseguimos ahora a cambio de una compensación económica o lo fichamos el próximo año gratis. Y repito que Van Dijk vestirá la camiseta del Milan tarde o temprano, y veremos si Cardinale cambia de opinión o no, pero os aseguro que el nombre no era una mera especulación sin fundamento".

Cabe recordar que el Liverpool fichó a Van Dijk procedente del Southampton en enero de 2018 por 85 millones de euros, para convertirse en una de las mayores leyendas del club en su historia reciente; disputó 380 partidos oficiales con la camiseta de los reds, marcando 36 goles y dando 16 asistencias, y contribuyó a la conquista del título de la Premier League en dos ocasiones, la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la FA Cup, además de dos títulos de la Copa de la Liga.